Только наземная операция спасёт Израиль от постояннной угрозы из Йемена

Израиль ищет союзников для наземной операции против хуситов, иначе его ждёт длительная война на истощение. Тель-Авив запросил одобрение СБ ООН.

Фото: https://www.idf.il/אתרי-יחידות/חטיבה-401/כל-הכתבות/2023/טנק-ברק-מרכבה-סימן-4-ארבע-חדש-חיל-שיריון-שריון-כלי-רק-ם-מהפכה/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Танк Merkava IV Barak

Йемен эффективно наносит удары по Израилю и обещает сюрпризы

"Приструнив" всех прокси Ирана рядом со своими границами, Израиль неожиданно столкнулся с гораздо более упрямым противником — Йеменом, который находится вне зоны прямого доступа израильского военного сапога.

Утром 25 декабря контролирующие Сану хуситы выпустили ещё одну баллистическую ракету по Израилю. Это уже четвёртая подобная атака менее чем за неделю. Причём одну из ракет перехватить не удалось, а вторая была отклонена, но нанесла удар по гражданскому объекту. Удар в среду, 25 декабря, по неподтверждённым данным, поразил теплоэлектростанцию в Ашкелоне.

Высокопоставленный чиновник в Сане Хезам аль-Асад написал в соцсети:

"Бегите в убежища, мы неоднократно предупреждали вас прекратить убивать детей Газы".

Хуситы мстят за палестинских детей не только Израилю, но и США. Сана сообщает, что сбитый американский истребитель F-18, взлетевший с авианосца "Гарри Трумэн", является демонстрацией возросших возможностей ПВО Йемена и что у них ещё есть немало сюрпризов для США и Израиля.

Западные эксперты утверждают, что Сана получает военную помощь от Ирана, а в Ираке и Ливане были созданы оперативные центры с участием йеменцев, направленные на координацию совместных военных действий.

Ответ Йемену есть, но проблемы он не решает

И нельзя сказать, что ответа Йемену нет. Коалиция США и Великобритании наносит авиаудары по 3,5-миллионной Сане. Израиль также не стесняется, уничтожая потенциал портов вдоль западного побережья Йемена. Целями являются топливные и нефтяные склады, электростанции и буксиры. Во вторник, 24 декабря, министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что силы безопасности начнут преследовать и лидеров хуситов.

Тем не менее Израиль в лёгкой панике, потому что существует угроза ввязывания в длительную войну на истощение. Глава Моссада Деди Барнеа рекомендует атаковать Иран в ответ на нападение хуситов:

"Мы должны идти в лоб — если мы будем атаковать только хуситов, это не поможет".

Но война с Ираном не входит в планы США, иначе цена на нефть взлетит выше 150 долларов за баррель и ускорит создание Ираном ядерной бомбы. Поэтому необходима операция на земле Йемена.

Израиль ждёт одобрения СБ ООН на наземную операцию в Йемене

Сообщается, что поддерживаемые ОАЭ и Саудовской Аравией группировки в Йемене начали обстрелы артиллерией позиций хуситов на севере. Однако саудиты уже воевали в Йемене в 2015 году, но своего не достигли. Вероятно, теперь попробуют снова. Невиданные ранее знаки внимания посылаются Израилю. Так, посольство Саудовской Аравии в Тель-Авиве опубликовало на своём сайте поздравление с Ханукой на иврите.

Осталось заручиться поддержкой СБ ООН.

"Похоже, хуситы до сих пор не поняли, что происходит с теми, кто пытается навредить Израилю. Я ожидаю, что Совет Безопасности ООН поддержит Израиль и осудит атаки против нас", — сказал спецпредставитель в ООН Дэнни Данон.

Очевидно, что РФ и Китай будут требовать увязывания этой темы с прекращением агрессии Израиля против палестинцев в секторе Газа. Однако когда Израиль останавливало мнение Совбеза? До сих пор им не выполнена резолюция об образовании государства Палестина. Не удивимся, если ЦАХАЛ войдёт через Саудовскую Аравию в Йемен.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке. Начиная с 2004 года во внутренних конфликтах Йемена всё большую роль играли хуситы — религиозно-политическое зейдитское движение, пользующееся поддержкой Ирана.



Хуси́ты или «Анса́р Алла́х» — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. Хуситы признаны террористической организацией Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Малайзией и Советом президентского руководства Йемена. США классифицируют хуситов как глобальных террористов особого значения.

