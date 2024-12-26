Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль?

Имиджевая война между Израилем и Ираном с нанесением показательных ракетно-бомбовых ударов в виде пиар-акций для мобилизации собственного населения и поддержки собственного имиджа уже не раз обсуждалась в мире.

Фото: flickr.com by stepnout, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хуситы

Но, как оказалось, данная методика построения как собственного имиджа и решения внутриполитических проблем, так и мобилизации мирового общественного мнения для решения собственных проблем нашла и своих последователей в регионе. Оказалось также, что не все конфликты, а уж тем более "горячие точки", которых сегодня более чем достаточно в мире интересуют кого-либо, кроме сторон участвующих в конфликте.

А отсутствие интереса со стороны мировых СМИ к конфликту, гарантирует, что и ведушие державы мира, не проявляют к нему интерес, а значит и не заинтересованны в его разрешении. И как выяснилось, что любой, даже показательный обмен ракетными ударами с Израилем гарантирует внимание мировых СМИ, а с ним и поиск решения проблем. И, видно, этим положением и решили воспользоваться йеменские хуситы.

После падения власти Башара Асада в Сирии и главное — действий победителей — заявивших, что они не хотят конфронтации ни с кем в регионе, а желают заняться проблемами Сирии, ситуация на всем Ближнем Востоке как-то стабилизировалась. Власти Ирана практически перестали озвучивать актиизраильские лозунги и звать всех на джахад с Израилем. Даже проиранские вооружённые группировки в Ираке согласились прекратить обстрелы Израиля в рамках договоренности с правительством Ирака.

И хотя ЦАХАЛ продолжает боевые действия как в Ливане, так и в секторе Газа, а власти палестинской автономии ведут бои на своей территории с боевиками "исламского джахада", но в общем ситуация во всем региона как бы началась успокаиваться. И хотя до мира и спокойствия вокруг Израиля, да и на всём Ближнем Востоке еще далеко, но в целом ситуации начала меняться в лучшую сторону.

Внезапно активизировались

И на фоне как бы этой показательной тишины последнюю неделю вдруг активизировали свои атаки против Израиля йеменские хуситы. Практически всю неделю в центре Израиля звучит воздушная тревога, и средства ПВО страны сбивают то очередную баллистическую ракету, то беспилотник из Йемена. И хотя практически все ракеты были сбиты на подлёте к Израилю, обломки от части из них, упавшие на территории страны, нанесли ущерб ряду общественных зданий, а одна из ракет попала в городской район.

Стоит отметить, что начиная с 7 октября 2023 года хуситы выпустили по Израилю более 200 ракет и 170 беспилотников, подавляющее большинство из которых были перехвачены. В ответ Израиль провёл несколько бомбардировок против военных объектов хуситов на побережье и в тылу Йемена. Буквально на днях, 19 декабря в ударе по целям на расстоянии около 2 000 км от Израиля приняли участие десятки боевых и прочих самолетов ЦАХАЛа, которые использовали более 60 бомб, разрушившие ряд электростанций, а также инфраструктуру морского порта, потопив 8 буксирных судов, используемых для перемещения больших кораблей, платформ или других морских объектов, которые сложно или опасно передвигать без их помощи.

ЦАХАЛ пояснил, что нейтрализация этих судов наносит тяжёлый урон военным возможностям хуситов. При этом уже несколько дней практически все центральное руководство хуситов ушло в подполье, опасаясь израильских атак.

Всем давно ясно, что хуситы не в состоянии нанести Израилю серьёзный удар или вывести из строя, хотя бы часть его инфраструктуры, как было в своё время в борьбе с Саудовской Аравией. Так почему же на фоне всеобщего как бы затишья хуситы продолжают атаковать Израиль?

Дело в том, что в большинстве своем эти атаки можно отнести к пиар-акциям, привлекающим внимание к проблемам в Иемене. Ведь мало кто обращал внимание, когда в Иемене шла война хуситов со своим, но проамериканским правительством. Эта война разделила страну практически на две части, но редко попадала на страницы мировых СМИ, так так считалось очередной местечковой разборкой в регионе, которых достаточно много в мире, и до которых миру особенно нет дела.

"Аль-Каида"* — ещё один игрок

Никто особо не обращал внимание и на то, что против хуситской групировки "Ансар Аллах" воюет за влияние в Йемене террористическая группировка "Аль-Каида"*. Вот только когда хуситы взорвали саудовский нефтепровод и подняли цены на нефть, о них сразу все заговорили, и главное с ними стали считаться. После того, как они перекрыли Красное море, потопив несколько судов, о них снова заговорили. Но главное, что все эти действия принесли им дивиденды в виде иранской как военной, так и финансовой помощи.

Но сейчас Иран практически вышел из игры. С одной стороны, пала его основная база влияния в Сирии, а самая крупная его структура в регионе "Хезболла" разгромлена и постепенно попадает в изоляцию. С другой стороны, у Ирана идёт торг с ЕС о снятии санкций в обмен на замедление его ядерной программы. Так что ему надо демонстрировать миролюбие, по крайней мере до прихода к власти в США Трампа. В итоге хуситы остались практически одни.

При этом не стоит и забывать, что Йемен сильно разрушенная страна, здесь особо нет экономики. И на контролируемой хуситами территории их власть держится не только верой в их "священную войну" против сионистского врага, но и на принуждении мирного населения. Ведь когда кроме идеи нет ничего, нет международной помощи, и нет финансовой подпитки из Ирана, то приходится закручивать гайки и увеличивать поборы с нищего населения.

А чтобы эти поборы не привели к гражданской войне, хуситы сегодня заинтересованы в затяжной войне с Израилем. Ведь пока есть внешний враг, легче всего держать в узде своё население, объясняя его лишения и нужду происками США и Израиля. При этом война с Израилем даёт хуситам определенную легитимацию в арабском мире, не позволяя странам Персидского залива просто забыть о них и не обращать внимание.

Так что обстрелы Израиля можно отнести к стандартной пиар-акции, которой в последнее время грешат многие на Ближнем Востоке. Ведь пока о тебе пишут мировые СМИ, пока обсуждают ведущие мировые игроки, у тебя есть шанс решить и свою проблему. Ведь раз ты создаёшь проблему, то появляются и желающие её решить, и не всегда с помощью оружия.

Поэтому ситуация вокруг Йемена вряд ли приведёт к серьёзной региональной войне, а уж тем более не запалит весь мир, уж очень это "мелкая" проблема, чтобы за неё передрались на Ближнем Востоке. Но компромис будет искатить многие. Возможно, именно на это и надеются хуситы. Да и Иран, хоть и взял таймаут, совсем не собирается уходить с позиции основного регионального игрока. Поэтому и он снова может проявить интерес к хуситам и их "священной" войне. Так что все эти пиар-обстрелы, к сожалению, будут продолжаться и в перспективе.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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Уточнения

Йе́мен (араб. اَلْيَمَن‎ [al.ja.man]), официальное название — Йе́менская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْيَمَنِيَّةُ‎ [al.d͡ʒum.huː.rij.ja‿al.ja.manij.ja]) — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова.



Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎‎) — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.



Гиперзвуково́е ору́жие — ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать с использованием аэродинамических сил.

