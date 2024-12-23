Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай?

Дональд Трамп совсем обнаглел, озвучивая территориальные притязания на Канаду, Мексику, Панаму, Данию. Однако эмоциями Китай не испугаешь.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Сильная Америка — новые территории

Канаду и Мексику президент США Дональд Трамп собирается аннексировать, приглашая стать новыми штатами своего государства. У Панамы Трамп, видимо, заберёт обратно силой одноимённый канал, а у Дании купит Гренландию.

Причины таких заявлений Трампа в том, что есть, во-первых, "личная неприязнь". Так, канадский премьер Джастин Трюдо умудрился назвать правительство Дональда Трампа реакционным, чем поддержал Камалу Харрис уже после выборов. И поэтому уже пять раз был приглашён Трампом стать губернатором штата Канада. Во-вторых, это заявления для внутреннего пользователя, которому возвращают "сильную Америку", к которой прилагаются новые старые территории. Ведь на Канаду у США всегда были исторические претензии.

Панамский канал стал де-факто китайским

Панамский канал для американцев — это "великая архитектура индустриальной эпохи", символ США, как Великая стена — символ Китая. Этот важный военный и торговый объект был передан Панаме в 1977 году при президенте Джимме Картере, что теперь многими критикуется. Выясняется, что Китай через гонконгские фирмы постепенно завладел двумя из пятью портов, находящихся рядом с Панамским каналом. Это, по мнению Трампа, нарушает соглашение с Панамой, которое гарантировало нейтральный статус канала.

К тому же в 2017 году Панама отказалась от связей с Тайванем и подписала 19 соглашений о сотрудничестве с Китаем, включая технико-экономическое обоснование соглашения о свободной торговле между двумя странами. Китайские железные дороги уже имеют штаб-квартиру в Панама-Сити, а компания Huawei возглавляет свободную зону Колон, откуда распространяет свои технологии по Центральной Америке и Карибскому бассейну.

Китай отреагировал на демарш Трампа, поддержав "справедливую борьбу панамского народа за суверенитет над транспортным маршрутом". Если разразится военный конфликт за Тайвань, то его выиграет тот, кто контролирует этот важный логистический объект.

Китай наступает в Мексике и Гренландии

Китай постоянно генерирует проблемы для США. В Мексике, помимо мигрантов, США имеют и проблему трафика синтетических наркотиков из того же Китая. На Гренландию США имеют также исторические виды.

"В целях национальной безопасности и свободы во всём мире Соединённые Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью", — заявил Трамп на сайте Truth Social.

Гренландия — это плацдарм в Арктике, которая станет полем боя за ресурсы. Собственного арктического плацдарма — Аляски — США, вероятно, недостаточно. К тому же в Гренландии тоже разворачиваются китайские компании, желающие добывать редкоземельные металлы и уран. На первом сроке Трампа Дания проигнорировала его призывы о покупке острова. Сейчас её ждёт гораздо более мощное давление, учитывая, что Гренландия хочет выйти из состава Дании и как автономия может провести референдум о самоопределении. Это будет давление не только на Данию, но и на всю Европу.

Для РФ наглость Трампа если не счастье, то удача

Для РФ эти "хотелки" Трампа, как ни странно, положительны, поскольку нарушают те западные "правила", которые навязаны РФ в связи с СВО на Украине. На самом деле мир вступил в эпоху нового территориального передела, а в ней всегда кто сильнее, тот и диктует правила. Россия силу доказывает в бою, а вот США и Китаю за свой статус великих держав ещё придётся сразиться.

Уточнения

Пана́мский кана́л (исп. Canal de Panamá) — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.



Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

