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Любовь Степушова

Болгария не подпишет с Зеленским договор о безопасности. Зачем тратить на войну, если завтра мир

4:02
Мир » Европа » Евросоюз

В Болгарии переполох. И. о. премьер-министра Главчев отказался подписывать соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности, его поддержал и парламент, и лидер победившей на выборах партии.

Лидер Болгарии Бойко Борисов
Фото: EPP Summit, Brussels, 12 December 2019 by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лидер Болгарии Бойко Борисов

Болгария внезапно отмежевалась от военной помощи Украине

Ожидалось, что временное руководство Болгарии в лице Димитра Главчева подпишет соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским 19 декабря в Брюсселе на полях саммита ЕС. Но Главчев внезапно заявил, что ему нужна консультация с парламентом и, по его мнению, лучше было бы, чтобы документ одобрило постоянное правительство, а не временное. Дело в том, что партия ГЕРБ, победившая на выборах в октябре, никак не может сформировать постоянное правительство.

"Есть разъяснительное решение Конституционного суда о том, что полномочия временного правительства находятся в пределах его мандата. А в соглашении ( с Украиной) написано, что это на 10 лет. Я не верю, что мандат этого временного правительства будет таким долгим", — заявил Главчев.

Он добавил, что рассматриваемый договор не порождает правовых последствий, а носит характер политической декларации.

Тем не менее, по данному соглашению, Болгария берет на себя 10-летние обязательства перед Украиной по оказанию политической, экономической и социальной помощи украинским беженцам, перемещенным на территории Болгарии, а также по военной подготовке и продолжению военной помощи.

Парламент и Борисов также отказались поддержать Украину

Но парламент отказался давать Глачеву мандат на подписание документа. Спикер Национального собрания Наталья Киселова заявила, что в данном случае речь идет о документе, находящемся в компетенции правительства. 20 декабря стало ясно, что руководитель ГЕРБ Бойко Борисов, который до недавнего времени поддерживал любую инициативу по поддержке Украины, теперь категорически против этой идеи.

"Еще полгода назад мы бы категорически поддержали такое соглашение, но сегодня такая поддержка равносильна покупке завода 9 сентября" (болгарский фразеологизм, обозначающий очень плохую сделку), — сказал Борисов.

Политик объяснил, что причиной блокировки инициативы стала активизация дискуссий в Европе и США о скором достижении мира на Украине.

Болгария не хочет тратить деньги на войну, если Трамп говорит о мире

Правительство Борисова, если он его сформирует, будет уже седьмым за последние четыре года, и всегда побеждали проевропейские силы. Главной оппозиционной силой выступает партия "Возрождение", которая критикует прозападный курс Софии последних лет и призывает к мирному решению украинского конфликта. В Европарламенте она входит в новую фракцию "Европа суверенных наций" вместе с немецкой партией "Альтернатива для Германии". На последних выборах заняла третье место.

Из 27 стран ЕС только шесть пока не подписали такой документ с Украиной — Австрия, Кипр, Мальта, Словакия, Венгрия и Болгария. Нахождение Болгарии в списке вместе с теми, кто недоволен многими решениями ЕС, в том числе по отмене транзита российского газа через Украину, наталкивает на мысль, что Болгария к ним присоединилась. Тем более, что в настоящий момент премьер Венгрии Виктор Орбан там гостит.

Глобализм теряет позиции в Европе с приходом Дональда Трампа к власти в США. В Румынии недавно скандально сняли со второго тура президентских выборов кандидата от националистических сил Кэвина Джорджеску. Для РФ это крайне позитивный тренд, позволяющий избежать третьей мировой войны.

Уточнения

Бо́йко Мето́диев Бори́сов — болгарский государственный и политический деятель. Премьер-министр Болгарии (2009—2013, 2014—2017, 2017—2021). Основатель и председатель политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с 3 декабря 2006 года.

Димитар Борисов Главчев  — болгарский политический и государственный деятель. Премьер-министр технического правительства Болгарии с 9 апреля 2024 года и председатель Счётной палаты (в неоплачиваемом отпуске) с 26 июля 2023 года. В прошлом — спикер Народного собрания Болгарии 44-го созыва (2017).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина болгария бойко борисов
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