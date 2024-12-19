Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция

Особый интерес на прямой линии представляет собой оценка Владимиром Путиным событий в Сирии. Израиль назван главным бенифициаром, Турции предсказаны большие проблемы.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Курдами Турции надо было заниматься при Асаде

Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая 19 декабря на большой прямой линии, что и Турция, и Израиль в Сирии сегодня "решают проблемы своей безопасности". Турция — на южных рубежах, Израиль — на северных.

Турция, по его словам, стремится создать условия для возвращения беженцев с её территории "на территории, которые находятся под контролем Турции в Сирии". Но самая главная её проблема — это "проблема с Рабочей партией Курдистана" (Турция считает террористической организацией её и сирийскую "дочку").

Путин отметил, что после Первой мировой войны курдам (численность которых в Турции и Сирии составляет около 10 млн человек, а вместе с Ираном и Ираком — 35 млн) "обещали собственное государство, но обманули". Курды серьёзные бойцы и с ними надо считаться, сказал президент. Он полагает, что курдскую проблему Анкаре "надо было решать с Асадом".

То есть, косвенно, но признаётся право курдов на самоопределение, по аналогии с народом Донбасса, который считался террористом в Киеве, а Россия вступилась и защитила. Кто же вступится за курдов? Пока это США, и это предмет разборок между Анкарой и Вашингтоном, пусть сражаются.

Россия готова вести диалог с бывшими террористами

Далее Путин неожиданно отметил, что "поддерживает" позицию "действующих властей, которые контролируют сегодня территорию Сирийской Арабской Республики", и что Москва поддерживает контакт "со всеми группировками", в том числе по вопросу российских баз в Тартусе и Хмеймиме. По словам президента, сейчас ищутся точки соприкосновения, как эти базы использовать в интересах новых властей, и в этом РФ поддерживает "подавляющее большинство соседних с Сирией стран". Россия изучит вопрос, например как "использовать, авиационную базу Хмеймим и базу ВМФ в Тарусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию".

Но Россия не будет сожалеть, если уйдёт из Сирии, так как цель достигнута:

"Мы пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли. Даже те группировки, которые воевали в своё время с режимом Асада и правительственными войсками, претерпели внутренние изменения".

Вина за случившееся, по мнению Путина лежит на властях Сирии и Ирана, так как у РФ не было солдат "на земле", а Алеппо взяли 350 человек боевиков, при 30 000 защитников, в том числе проиранских групп, которые "снялись и ушли".

Израиль, если приютит друзов, то Россия будет не против

Израиль Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии. Россия понимает, что Израиль решает для себя вопросы, связанные с безопасностью, но осуждает захват любых сирийских территорий, сказал он. Президент надеется, что Израиль "когда-нибудь выйдет с территории Сирии, но сейчас пока видно, что Израиль вводит дополнительные войска — уже несколько тысяч".

Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. Это, по мнению Путина, создаст новую проблему.

"Если всё, что происходит, приведёт к дезинтеграции Сирии, то тогда этот вопрос должен будет решаться местным населением в соответствии с уставом Организации Объединённых Наций и правом наций на самоопределение. Это сложный вопрос, и он не для сегодняшнего обсуждения", — сказал президент.

Налицо опять отсылка к событиям в Донбассе. Право наций на самоопределение было главным аргументом РФ в защите ДНР и ЛНР. Указывалось, что Украина не выполнила условие защиты русского населения, что она обязалась делать в декларации о независимости и как записано в её Конституции. Друзы, которые обратились к Израилю взять их под свою защиту также боятся резни и небезосновательно.

Таким образом президент, выступая за целостность Сирии, допускает и её распад. В целом, у него есть пространство для манёвра и, в конце концов, пора и Путину учиться "сидеть на двух стульях", как делают все мировые политики, извлекая для себя немалую выгоду.