Стало известно о раздражении ЕС из-за действий фон дер Ляйен

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Еврочиновники раздражены авторитаризмом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники в высокопоставленных дипломатических кругах Евросоюза (ЕС). В своей статье они рассказывают об авторитаризме фон дер Ляйен.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ урсула фон дер ляйен

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Всему есть предел, в том числе и Урсуле фон дер Ляйен.

Растет раздражение среди высокопоставленных дипломатов ЕС, которые, как ожидается, обсудят недавние односторонние действия главы Еврокомиссии в период между встречами лидеров блока в четверг. Совсем недавно фон дер Ляйен решила подписать историческое торговое соглашение ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР — шаг, который не понравился одной из самых могущественных стран континента, Франции.

“Фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель Еврокомиссии до нее, в толковании своего мандата, в последний раз в решении по МЕРКОСУР", — сказал один из дипломатов ЕС. Дипломату, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы он мог откровенно рассказать о фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который яро выступал против соглашения, поскольку Париж опасался, что оно подорвет позиции фермеров и вызовет гнев против истеблишмента, не будет присутствовать на саммите (это не связано со сделкой МЕРКОСУР). В его офисе сообщили, что в среду он примет участие в другой встрече в Брюсселе, а в четверг отправится на французскую заморскую территорию Майотта, которая восстанавливается после катастрофического циклона.

Фон дер Ляйен не в первый раз выступает против одной из двух крупнейших европейских столиц, Берлина и Парижа. Ранее в этом году Брюссель ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, что вызвало недовольство Берлина.

И пока новый глава Европейского совета Антониу Кошта проводит свой первый саммит, дискуссии в кулуарах будут сосредоточены на президенте Еврокомиссии.

"Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти”, — сказал другой дипломат ЕС.

За свой первый пятилетний срок фон дер Ляйен приобрела репутацию человека, принимающего односторонние решения, выходящего за рамки своих должностных обязанностей и отстраняющего лидеров ЕС от принятия решений по ключевым вопросам, таким как санкции против России. Она удвоила свое влияние на Европейскую комиссию, распределив влиятельные портфели между несколькими людьми, так что окончательный вердикт по ключевым направлениям политики остается за ней. Вдобавок ко всему, франко-немецкий дуэт сосредоточен на внутренней политике, что позволяет ей добиваться принятия решений, несмотря на вето Франции и Германии.

Потребность в лидерстве

Ее сторонники в Брюсселе, такие как глава ее правоцентристской Европейской народной партии в Европейском парламенте, утверждали, что именно так и должен поступать настоящий европейский лидер — отстаивать европейские интересы выше индивидуальных национальных интересов.

Европейская комиссия не только отвечает за торговую политику, но и "нуждается в руководстве", сказал Манфред Вебер, глава ЕНП. "В этой связи я приветствую и поддерживаю Урсулу фон дер Ляйен за то, что она продемонстрировала лидерство в отношении МЕРКОСУР".

Но другие официальные лица возмущены не только самой сделкой, но и методами работы фон дер Ляйен.

"Она не может продолжать в течение пяти лет делать один шаг вправо, один шаг влево или один переезд в определенную страну, — заявил французский евродепутат Кристоф Грудлер, — Она должна разыграть карту консенсуса, а не идти лицом к лицу с той или иной страной, а скорее убеждать их".

Для других стран слишком опасно критиковать фон дер Ляйен публично. Но все чаще некоторые предупреждают, что есть красные линии, которые не следует пересекать.

По словам двух дипломатов ЕС, на встречах Кошты с европейскими лидерами в преддверии его новой должности некоторые лидеры просили его скорректировать баланс сил между Еврокомиссией и странами ЕС.

У Фон дер Ляйен, как известно, были сложные отношения с предшественником Кошты Шарлем Мишелем, но высокопоставленные дипломаты ЕС надеются, что сотрудничество между фон дер Ляйен и Коштой будет более гладким. У них хорошее взаимопонимание, и фон дер Ляйен поддерживала назначение бывшего премьер-министра Португалии на этот пост. Тем не менее, одиночная поездка фон дер Ляйен в Турцию без участия Кошты на прошлой неделе вызвала удивление.

"Руководство Европейского совета находится в упадке, и она прыгает в пустоту. Это авантюра, на которую она готова пойти. Но это рискованная авантюра. Учитывая, насколько чувствительны отношения МЕРКОСУР к французам в настоящее время, это почти публичное унижение", — сказал первый официальный представитель ЕС.

Фон дер Ляйен придется убедиться, что она сохранит хорошие отношения с основными странами, если она хочет добиться успеха на своем втором мандате, подчеркнули другие официальные лица.