В Европе задумали создать новую Сирию после падения Асада

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После десятидневного наступления сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада: теперь европейские правительства должны усилить поддержку стабилизирующего перехода с разделением власти для защиты своих региональных интересов, пишет автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Жюльен Барнс-Дейси. В своей статье для аналитического центра о шагах, которые необходимо предпринять Брюсселю.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Халеб, Сирия

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Проблема

Спустя тринадцать лет после начала гражданской войны в Сирии — конфликта, в результате которого погибло около 500 000 человек и шесть миллионов стали беженцами, — правление Башара Асада закончилось. В субботу вечером Асад покинул страну, а повстанцы ворвались в Дамаск во время захватывающего дух захвата власти, который продолжался всего десять дней.

Европейские правительства восприняли это событие как долгожданный шок, а также как глубокую неуверенность в том, что будет дальше. Уже существуют опасения относительно исламистского характера "Хайят Тахрир аш-Шам"*, бывшей группировки "Аль-Каида"*, которая возглавляет повстанческое движение; усиления хаоса, насилия и фрагментации на фоне возможного спорного перехода власти; а также конфликта между Турцией и сирийскими курдами, который дает ИГИЛ* новое пространство для эксплуатации.

Решение

Но даже с учётом этих рисков европейцы должны, в первую очередь, сосредоточиться на возможностях, которые открывает свержение Асада.

Европейским правительствам следует рассматривать происходящее в Сирии, ключевом средиземноморском государстве, как основной стратегический интерес и направить политическое внимание и ресурсы на поддержку инклюзивного перехода к разделению власти под руководством Сирии и более широких реформ. Это единственный реальный путь к обеспечению европейских интересов, будь то региональная стабильность и предотвращение новых конфликтов и терроризма; предоставление миллионам сирийцев возможности, наконец, вернуться домой; или постоянное ослабление враждебного регионального влияния внешних держав.

Но сейчас самая большая надежда Европы должна быть возложена на самих сирийцев. Многие стремятся к стабилизирующему переходному периоду, осознав, во что обходится продолжающийся конфликт. ХТШ* является ярким примером этого, хотя и нуждается в тщательной проверке: она смягчила свою идеологическую позицию, порвала с "Аль-Каидой"* и изначально была привержена инклюзивному процессу, который защищает права всех сирийцев, о чем свидетельствует обнадеживающая работа с меньшинствами страны. Он также быстро принял меры по защите государственных институтов, включая первоначальное удержание Мухаммада Гази аль-Джалали, последнего премьер-министра Асада, на своем посту, чтобы предотвратить погружение страны в новый хаос.

Со своей стороны, европейские государства должны подходить к ситуации с осторожностью и скромностью. Но они могут начать с поддержки перспективы возобновления процесса, который может стать единственным средством объединения различных внутренних и внешних игроков в условиях неопределенности действующих лиц. Они также могут активизировать взаимодействие с Турцией, которая имеет влияние на повстанцев, чтобы добиться инклюзивного подхода. Это включало бы предоставление сирийским курдам политического пути к интеграции в новые государственные структуры. Это должно учитывать их потребности, а также обеспокоенность Турции по поводу курдской автономии.

Европейцы могут попытаться стимулировать продолжение сдержанности ХТШ*, в том числе путем прямого взаимодействия и исключения из санкций, если группа поддержит инклюзивный подход.

Наконец, европейцы также могут оказать более оперативную гуманитарную и экономическую поддержку, в том числе путем быстрой отмены секторальных санкций. Они должны с осторожностью относиться к выделению денег на решение проблемы, что может привести к возникновению новой военной экономики и конфликтов, но должны сделать серьезное предложение о намерениях — например, оказать поддержку в восстановлении, если удастся обеспечить инклюзивный политический переход.

*Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ

Уточнения

Мухаммад Гази аль-Джалали (араб. محمد غازي الجلالي‎; род. 22 марта 1969, Дамаск) — сирийский инженер-строитель и политик.



Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ; араб. هيئة تحرير الشام‎ — «Организация освобождения Леванта») — суннитская исламистская протурецкая террористическая организация, участвующая в сирийской гражданской войне.

