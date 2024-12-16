Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне?

Похоже, что руководство Европарламента решило более основательно готовиться к большой войне. Иначе как расценивать инициативу его депутатов об учреждении новых парламентских комитетов, имеющих непосредственное отношение к делам обороны и безопасности?

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Первый комитет, который планируется к созданию, — это комитет по обороне и безопасности. Нельзя сказать, что это новый рабочий орган Европарламента. Ранее эти компетенции относились к комитету по иностранным делам. Но сейчас, видимо, наступает время пушек, а не дипломатов. Поэтому специальный комитет по обороне и безопасности станет отдельной структурой, его вес в парламенте усилится. Увеличится и численность комитета.

Следует ожидать, что с появлением такого отдельного комитета увеличится и количество законодательных актов в области обороны, обязательных к исполнению для всех стран Евросоюза.

Очень близко к теме обороны и безопасности находится новый комитет по охране здоровья. Понятно, что в свете военных приготовлений Евросоюза, необходимо будет создавать законодательную базу для работы медицинских учреждений по планам войны.

Видимо, Брюссель готов активно "бороться" за то, чтобы нынешнее противостояние между Западом и Россией, из состояния гибридной и прокси-войны превратилось в полноценную "горячую" битву.

Также внимания заслуживает новый комитет с громким названием "Щит европейской демократии". Его задача — защищать демократические ценности и институты по всему ЕС, что является позитивным ответом на растущую обеспокоенность по поводу честности выборов и вовлечённости граждан. Так звучит официальное сообщение Европарламента.

Странная защита демократии

По поводу последнего стоит заметить, что еще в 2020 году в Европарламенте уже задумывались о защите "демократических ценностей". Был создан специальный комитет по иностранному вмешательству в составе 33 депутатов. Но, похоже, воля народов Европы сильнее желания европейских законодателей. Пример выборов в Румынии и неоднозначных выборов в Молдавии показывает, что политику Евросоюза обычные граждане далеко не всегда разделяют.

Напомним, во время первого тура президентских выборов в Румынии неожиданно лидером стал независимый кандидат Кэлен Джорджеску. В Евросоюзе его никто не ждал. Ни один социологический опрос не прогнозировал хоть сколь-нибудь значимый результат для этого кандидата. Но значительная часть румынского общества решила по-другому и отдала голоса в пользу Джорджеску.

Евросоюз в этой ситуации не нашел ничего лучшего, чем принудить действующее руководство Румынии отменить результаты прошедших выборов и назначить новые. Причиной тому критическое отношение Джорджеску к Евросоюзу и НАТО. Задолго до этих выборов на него начали вешать ярлык "пророссийского политика". Хотя сложно назвать этого человека пророссийским, учитывая его восторженное отношение к антисоветскому периоду истории Румынии, к тем временам, когда Бухарест был союзником фашистской Германии.

Тут уж Евросоюзу на самом деле бороться бы не с призрачным иностранным вмешательством и не искать везде "плохих русских", а пресечь реабилитацию фашизма в Европе. Хотя, конечно, это будет борьба по большому счёту с самими собой.

И ещё один будущий комитет будет заниматься проблемами жилищного кризиса. Казалось бы, тема далёкая от военных дел. Но это как сказать… В случае большой войны возникнет необходимость перемещения значительного количества войск. А значит, остро встанет вопрос расквартирования военнослужащих. Понадобится соответствующая законодательная база. Поэтому заявленная цель создания комитета — сделать жилье доступным для европейцев — звучит красиво и благородно, но не убедительно.

Вскоре решение рассмотрят

Формально создание всех этих новых комитетов — это пока предложение. 18 декабря состоится голосование депутатов Европарламента на предмет фактического утверждения этих инициатив. И наверняка решение будет принято, учитывая градус русофобии в Европе. Будем следить.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.



Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.

