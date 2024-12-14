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Любовь Степушова

Эрдоган храбрится, но в растерянности. Придётся воевать в Сирии с прокси США - курдами

Мир » Азия » Ближний Восток

Эрдоган за два дня поменял своё мнение о том, какой должна быть Сирия без Асада. Теперь у него дилемма — или он уничтожит курдов, или они его.

Курдские бойцы на передовой в Ракке
Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR
Курдские бойцы на передовой в Ракке

Эрдоган не исключил аннексию территории Сирии

10 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган ещё отстаивал территориальную целостность Сирии. Он надеялся, что "террористические организации, такие как ДАИШ* и РПК-ПДС (Рабочая партия Курдистана и партия "Демократический союз" сирийских курдов), будут разгромлены как можно скорее".

"Таким образом, территориальная целостность и суверенитет Сирии будут полностью укреплены на всей территории страны", — написал Эрдоган в Telеgram.

Это было предложение сирийским курдам (которые провозгласили государство Рожава) лечь под новое правительство во главе с террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), которое свергло Башара Асада и обосновалось в Дамаске.

Однако через два дня Эрдоган предложил раздел Сирии. Выступая на 8-м конгрессе Партии справедливости и развития (ПСР) в Сакарье, он напомнил, что сирийские города входили в состав Османской империи, и если бы условия были другими, то "весьма вероятно, что города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка, просто стали бы нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа".

США не сдадут Турции курдов в Сирии, чтобы поддержать Израиль

Между этими высказываниями Эрдоган имел в Анкаре встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеным. И по курдскому вопросу договориться не удалось - протурецкие боевики продолжили наступление на курдские силы, поддерживаемые американцами. Блинкен заявил в четверг, что курдские формирования сыграли "критически важную роль" в предотвращении возрождения джихадистов в Сирии. Конечно, США не отдадут Турции сирийскую нефть и мотивированных курдских бойцов — на смерть.

Для вступающего в обязанности президента США Дональда Трампа главный вопрос — это безопасность Израиля, который будет отныне соседствовать с врагами из ХТШ*. И Трамп пригласил на свою инаугурацию курдских лидеров из Рожавы. Таким образом, Эрдогану предстоит или разгромить армию сирийских курдов или они усилятся, потому что такого посредника как Россия у Турции больше нет.

Анкара подала заявку на выход из санкционного списка США по "Газпромбанку". Если в Вашингтоне не согласятся, значит распад Сирии — это дело ближайших месяцев. Будет повторение раздела Сербии с образованием албанского псевдогосударства под предлогом остановить насилие.

Надо ли России бороться за Латакию?

Кроме образования новой Сирии под эгидой ХТШ (или аннексии Турцией) и признания Западом Рожавы, Израиль аннексирует Кунтейру и Сувейду. Сейчас идёт торг с Эрдоганом о претензиях России на Латакию и Тартус, как аналога части Ливии под управлением Халифы Хафтара. Возможно, договорятся, но так как Эрдогану верить нельзя, то параллельно надо искать варианты переноса российской военной базы. Почему бы не попробовать договориться с Египтом, ведь там военные доказали свою стабильность, а РФ могла бы частично списать часть долга за АЭС "Эль-Дабаа" на 25 млрд долл.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Уточнения

Рожа́ва  (Сири́йский) Курдиста́н»; официально — Автоно́мная администра́ция се́верной и восто́чной Си́рии) — де-факто независимая, самопровозглашённая конфедеративная автономия курдов на севере и северо-востоке Сирии.
 

Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Основатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Грузин по происхождению.
 

Си́рия — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы курды сирия турция дональд трамп энтони блинкен реджеп эрдоган
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