Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё?

3:28 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Израиль в ближайшее время готов нанести удары по иранским ядерным объектам. Вся проблема была в самолётах-заправщиках, которым мешала сирийская ПВО.

Фото: Фотография с сайта ir Force США 071007-F-0986R-902 by Ktr101 из английской Википедии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-15 Eagle с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker

Уничтожение ПВО Сирии открыло дорогу самолётам-заправщикам

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил 12 декабря с завуалированными угрозами Ирану. По его словам, Иран станет свободным уже в ближайшем будущем — "раньше, чем многие думают".

Затем появилась статья в The Times of Israel, в которой утверждается, что после ослабления прокси-групп Ирана на Ближнем Востоке и падения режима Башара Асада в Сирии у Израиля появилась уникальная возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана. При этом приводятся данные об уничтожении более 85% системы ПВО бывшей Сирии в результате ударов ВВС Израиля за последние дни.

Это якобы обеспечивает воздушный коридор самолётам-ракетоносцам ВВС Израиля до Ирана и существенно облегчает работу самолётам-заправщикам. Расстояние от Израиля до Ирана превышает 1500 километров, то есть это больше, чем боевой радиус истребителей F-35 и F-16, поэтому обязательно нужна дозаправка в воздухе. Именно с дозаправкой от американского самолёта над небом Сирии в 1981 году был нанесён удар Израилем по иракскому ядерному реактору Osiraq.

Трамп согласует удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Подобный удар Израиля согласует не Джозеф Байден, а следующий президент США Дональд Трамп. WSJ сообщает, что он рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, чтобы помешать созданию ядерного оружия. Это будет сделано, если не получится договориться с Тегераном дипломатическим путём. США тогда обеспечат израильской армии бомбы для разрушения бункеров.

Риски Израиля огромны в любом случае — ядерную бомбу захотят иметь все

Но планы планами, а риски огромны. Это должен быть один удар, и разрушительной силы, иначе Иран ответит на пересечение "красной линии". Свои возможности он доказал ударом 1 октября, когда иранские ракеты достигли нескольких стратегических объектов и позиций в Израиле, пробив ПВО "Железный купол".

Кроме того, у Ирана сегодня есть в большом количестве ракеты класса "земля-воздух", и американские самолёты-заправщики могут не долететь на точку дозаправки или быть поражены в ней.

После уничтожения реактора Osiraq Иран перевёл все центрифуги в пещеры. Насколько они глубоки — никто не знает. Также тот удар побудил Саддама Хусейна в Ираке инвестировать в разработку ядерного оружия. Сейчас это побудит, например, Саудовскую Аравию, которая уже заявляла о такой возможности, и другие страны. В самом же Иране существует "ядерный консенсус": страна должна обязательно обзавестись ядерным оружием. Около 69% респондентов опроса IranPoll заявили, что поддерживают это.

"Неудачный" удар Израиля не только вызовет ответный разрушительный удар, но и ускорит появление новых членов "ядерного клуба".

Уточнения

Дозапра́вка в во́здухе — операция передачи топлива с одного летательного аппарата на другой во время полёта.



Сирийские арабские силы ПВО — один из видов вооружённых сил Сирийской Арабской Республики.



Совместный всеобъемлющий план действий или Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), а также Германии. Позже стало известно об обогащении урана до 60% в подземном ядерном объекте Фордо. По данным агентства ISNA решение увеличить степень обогащения урана было принято в ответ на резолюцию МАГАТЭ.

