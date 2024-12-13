Информационная война, или кого пугают в Израиле "русским" оружием у "Хезболлы"?

Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы

Как правило в Израиле борьба, а точнее война оппозиции с коалицией не прекращается ни на минуту. И в этой войне все средства хороши, в том числе и фейки, искажения и просто ложь. При этом у каждой из "воюющих" сторон есть свои СМИ и свои приверженцы и почитатели.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Вся информационная война в Израиле, что ведётся оппозицией с правящей коалицией, рассчитана в основном на мобилизацию своей сторонников и практически не влияет на мнение аудитории идеологического противника. Как показывает практика, что правые, что левые политики, а главное, их почитатели и приверженцы, не читают материалы, опубликованные в СМИ их противника.

Однако мало кто из этих идеологов информационной борьбы задумывается над тем, что это внутренняя борьба наносит вред Израилю на мировой арене, выставляя его, а чаще всего его правительство в негативном свете. Хотя "левые" СМИ чаще всего и ведут обработку международной общественности путем публикации страшилок о деяниях и намерениях "правого" правительства.

Эта борьба, а порой и просто травля настолько серьёзна, что на днях премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (на фото) заявил, что в Израиле "сложилась партия СМИ, которая манипулирует общественным сознанием", и подавляющее большинство журналистов состоят в этой "партии", которая выступает "стороной в конфликте", и "между такой позицией и журналистской этикой дистанция огромного размера".

Как ни парадоксально это звучит, по словам премьер-министра, при том, что "две трети израильской общественности определяют себя как правые" в Израиле явно прослеживается "перекос СМИ влево". При этом именно публикации в "левых" СМИ чаще всего появляются в Европе и цитируются всеми ее "левыми" правительствами исходя из их интересов.

При этом чаще всего зарубежный читатель непосвящённый в израильскую политическую кухню, воспринимает публикации в израильских СМИ как его явные намерения или отношения к другим странам, не понимая, что это всего лишь домыслы идеологических противников. Но ведь в информационной войне, главная задача не объяснить читателю происходящие факты, а напугать его выводами и комментариями.

Как вариант можно рассмотреть недавнюю публикацию в "левацкой" газете "ХаАрец", сделавшей вывод, что главным поставщиком оружия "Хезболле" был не Иран, а Россия. По мнению журналиста анализ оружия, захваченного ЦАХАЛом в Ливане, показывает, что "Хезболла" получила большое количество современного российского оружия, которое первоначально было отправлено сирийской армии. Тут сразу делается акцент на слово "первоначально", то есть подразумевается, что сначала Россия поставила это оружие сирийской армии, а затем оно оказалось у террористов "Хезболлы", но явно с российской подачи.

Но далее, чтобы разъяснить для непонятливых, сообщается, что, проанализировав многочисленные фотографии захваченных арсеналов "Хезболлы" в южном Ливане, опубликованные пресс-службой ЦАХАЛа и участниками наземной операции, журналисты "ХаАрец" подтвердили сообщения американских СМИ о том, что главным поставщиком оружия "Хезболле" был не Иран, а Россия.

Интересно было бы знать, а с чего американские СМИ пришли к такому выводу? Ведь ранее они писали, что Иран использовал свой плацдарм в Сирии для поставок оружия "Хезболле" в Ливане и палестинцам на Западном берегу Иордана, в том числе через два морских порта и аэропорты. В последнее время Иран также сотрудничал с бандами контрабандистов и некоторыми бедуинскими племенами в Иордании, чтобы отправлять оружие из Сирии на Западный берег.

Доля русского оружия "аж до 70%"

Однако журналисты ссылаются на статью в "The Wall Street Journal" где якобы со слов израильского офицера сообщилось, что 60-70% оружия "Хезбаллы”, найденного израильскими бойцами в приграничной зоне южного Ливана после начала наземной операции, было оружием российского производства, полученным "Хезбаллой” прямым путем из Сирии. Это подтверждали на условиях анонимности и другие резервисты, вернувшиеся из Ливана.

Для израильских военных было неожиданностью узнать, что в последние годы Россия снабжала шиитскую организацию уже не старьём советского производства, а новейшими вооружениями, включая ракеты "Корнет”, "Игла” и "Панцирь”, от которых не защищают израильские системы противоракетной обороны.

Потрясающая новость, но самое интересное, что этой фразы в "The Wall Street Journal" нет. Там сказано, что "по словам сирийских силовиков и арабского чиновника, часть оружия, в том числе современные противотанковые ракеты "Корнет", произведённые совсем недавно, в 2020 году, была отправлена в южный Ливан из российских запасов в соседней Сирии. Россия уже давно поставляет оружие сирийским военным, а также контролирует свои собственные склады в стране". Там нет утверждения, что это оружие поставлено "Хезболле" Россией, а подразумевалось, что сирийское руководство самолично оказало содействием своим "товарищам по оружию" в Ливане, поставив то, что имелось у него на складе.

Кстати, журналисты WSJ стараясь не попасться на лжи, подбирая слова, пишут, что "Открытие оружия также усилило опасения в Израиле, что Россия, возможно, углубляет свои отношения с "Хезболлой", несмотря на давние утверждения Москвы о том, что она не принимает чью-либо сторону в конфликтах между Израилем и его соседями".

Только "усилило подозрение", но при этом Израиль не обвинял Россию в поставках оружия "Хезболле".

Более того, спецпредставитель премьер-министра Израиля ещё месяц назад вёл переговоры в Москве об участии РФ в выполнении части договора о перемирии между Израилем Ливаном в плане организации контроля и блокировки поставок через Сирию в Ливан иранского оружия для "Хезболлы".

Но это мало кого волнует в газете "ХаАрец", которая, подводя черту под своими инсинуациями о якобы поддержке Россией террористов, делает главный вывод, но явно для местной публики, ради чего всё это и писалось:

"Биньямин Нетаньяху приветствовал в 2015 году российское военное вмешательство в Сирии, появление российских военных патрулей на Голанах не тревожило израильское правительство. Уже в 2016 году американское издание The Daily Beast сообщило со слов двух полевых командиров "Хезбаллы” о тесном сотрудничестве между этой террористической организацией и российскими военными в Сирии. Полевые командиры говорили, что получают из России тактические ракеты, ракеты с лазерным наведением и противотанковые ракеты — без всяких ограничительных условий по использованию этого оружия. "В том, что касается Израиля, Хизбалла не принимает ничьих указаний”, — подчеркивал собеседник The Daily Beast".

Цель — компрометация Нетаньяху

Для справки, эта статья в американском новостном издательстве "Daily Beast" опубликована ещё в январе 2016 года и явно не имеет никакого отношения к текущим событиям. Но кого это волнует? Ведь все эти измышления позволяют ультралевой газете, ведущей непрерывную борьбу с правым правительством, сделать следующее заключение:

"Эти сообщения никак не отразились на "дружбе" Нетаньяху и Путина. Израильские СМИ продолжали убеждать публику, что "Хезболла" воюет иранским оружием, а Россия остаётся важным партнером Израиля".

И хотя всё это фейк, но главное, что "левые" читатели в очередной раз поняли — Нетаньяху плох для Израиля, его надо срочно менять. Все на выборы! Вот ради этого лозунга и был придуман очередной фейк о "русском" оружии для террористов, да и не только он.

Естественно, что этот материал, но уже в основном ссылками WSJ и с заголовками типа "Израиль обнаружил крупные партии российского оружия в руках "Хезболлы" разошёлся по миру в материалах европейских СМИ, ведущих против России информационную войну. И здесь, как говорится, одним выстрелом двух зайцев уложили. Там, где надо объяснили, что Нетаньяху плох для Израиля, а на других, в основном европейских площадках — то, что Россия "помогает" террористам.

Вот так нынче обстоят дела на идеологическом фронте, те же "убойные" атаки, что и на обычном фронте, но не менее ранимые.

Уточнения

«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, дословно — «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

