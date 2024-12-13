Министр обороны США из команды Трампа обещает Ближнему Востоку новый крестовый поход

Внезапный приход к власти в Сирии оппозиционных сил, значительную долю которых составляют откровенно террористические группировки, побуждает с особым вниманием задуматься о будущем Ближнего Востока. Каким оно будет?

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

Есть ли опасность перерастания сирийского конфликта в большую ближневосточную войну? Ответы на эти вопросы в немалой степени будут зависеть от того, как поведёт себя новая администрация США во главе с Трампом. Какие решения можно ожидать от неё, если учесть, что будущий министр обороны активно проповедует новый "крестовый поход" на Восток?

Новым министром обороны в кабинете Трампа должен стать американский журналист Пит Хегсет. Об этом американские СМИ сообщили ещё в середине ноября. Впрочем, это пока только желание Трампа, и не факт, что Хегсет стопроцентно займет этот пост. Его кандидатуру еще должны утвердить американские парламентарии.

Тем не менее, на эту персону стоит взглянуть более пристально, учитывая нынешнее резкое изменение военно-политической ситуации в Сирии.

Чем опасен будущий министр обороны США?

Хегсет давно известен своей активной произраильской позицией, и в особенности прославился высказываниям в пользу строительства Третьего храма в Иерусалиме. А его политическая риторика просто переполнена высказываниями антиисламской и милитаристской направленности.

При этом не надо думать, что это просто слова человека, оторванного от реальности, что так свойственно политикам популистского толка на Западе. Нет, Хегсет рассуждает об исламском мире со знанием дела. До прихода в журналистику Пит Хегсет служил в армии США и участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. И хотя вот уже десять лет как он оставил службу, похоже, сама армия из него никуда уходить не хочет. Более того, военщина в нём даже усилилась.

И эта воинственность не только в его словах. Хегсет "покрыт милитаризмом" в буквальном смысле с ног до головы. Речь идет о его знаменитых татуировках, которые так любят обсуждать американские СМИ, да и сам Хегсет охотно позирует со своей нательной раскраской на личной странице в социальной сети.

Вот некоторые примеры из его "галереи":

большой иерусалимский крест — самая известная его наколка, часто связывают этот символ с христианскими националистами;

Deus Vult — Да будет воля божья

крест с мечом. отсылающий к фразе из Евангелия: "Не думайте, что я пришёл принести мир на землю; я пришёл не с миром, но с мечом;

фраза "Мы народ"- первая строка из Конституции США:

американский флаг, нижнюю полосу которого заменяет изображение автоматической винтовки;

эмблема пехотного полка с девизом "Ne Desit Virtus" — "Пусть доблесть не падёт";

змея — символ Американской революции с надписью "Присоединяйся или умри".

Логично сделать из всего этого вывод, что Хегсет в определенной степени исповедует культ воина, рыцаря-крестоносца нового времени. И можно было бы подумать, что татуировки — это всего лишь мода, некая блажь. Но Хегсет пишет о своих идеях еще и в книгах. Да, да.

Будущий министр обороны США — ещё и немного писатель

Из-под пера Пита Хегсета уже вышло несколько книг. Одно из наиболее заметных его произведений имеет довольно символическое название — "Американский крестовый поход". И несложно догадаться, против кого собирается в поход будущий министр обороны США, например, Иран.

Впрочем, такие идеи вполне согласуются и с мессианским настроем самого Дональда Трампа (вспомним лозунг "Сделаем Америку снова великой"), и с его давней неприязнью к Ирану. Достаточно только вспомнить, что известный приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году отдал именно Трамп.

Увы, но ожидать от человека с такой "картинной галереей" на теле, такими воинственными книгами и публичными высказываниями, как у Хегсета, какого-то вдумчивого и не зашоренного отношения к жизни и к миру, наверное, не стоит. Тем более в отношении Ближнего Востока.

Впрочем, есть во всей этой не очень "веселой" истории одна позитивная деталь. Как-то раз Хегсет высказался относительно России и украинского конфликта таким образом:

"Владимир Путин пришёл забирать назад своё".

Что ж, весьма здравое суждение. И возможно, Хегсет не так "безнадёжен", как может показаться на первый взгляд. Жаль, такие простые и правильные мысли не часто посещают умы западных политиков. Фраза Хегсета про "забирать свое" дает повод для сдержанного оптимизма в части российско-американских отношениях в украинском контексте. А вот Ближнему Востоку, видимо, стоит ожидать ещё более непростые времена.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



Касем Сулеймани (Солеймани́; перс. قاسم سلیمانی‎; 11 марта 1957, Канат-е Малек, Керман, Шаханшахское Государство Иран — 3 января 2020[…], Ирак, Ирак) — иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана.

