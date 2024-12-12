Си может нанести удар Путину в спину, приехав на инаугурацию Трампа

3:30 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Южная Азия

Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию. В случае положительного решения это будет неприятным сюрпризом для России.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Почему Си может не принять приглашение на инаугурацию Трампа

CBSNews сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя Госсовета Китая Си Цзиньпина на церемонию инаугурации 20 января. Китайская сторона не комментирует инсайд.

Предложение выглядит троллингом, так как антикитайская по составу администрация Трампа планирует переключиться на борьбу с Китаем, оставив "сдерживание" России европейцам. Тем более, что, согласно данным госдепартамента США, за весь период от 1874 года ни один иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти. Учитывая традиции американцев, вполне вероятно, что дополнительные торговые пошлины в 60% в отношении Китая перейдут в прямой военный конфликт по вопросу Тайваня.

Представитель Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что мировые лидеры "выстраиваются в очередь", чтобы встретиться с Трампом, потому что знают, что он скоро вернётся к власти и "восстановит мир благодаря американской мощи во всём мире". Вряд ли Си захочет встать в эту очередь с заявленными целями.

Также, вероятно, ему не хочется получить предложение о вхождении в состав США, которое сделано Канаде и Мексике, потому что торговые балансы этих стран для них профицитны и дефицитны для США. То есть, как говорит Трамп, США "субсидируют" экономики указанных стран.

Си может нанести удар в спину Путину

С другой стороны, Трамп в интервью NBC, на вопрос ведущего: "Если Китай вторгнется на Тайвань с применением силы во время его президентского срока, пообещает ли он защищать Тайвань?" — ответил: "Я бы так не сказал". Трамп также подчеркнул, что у него хорошие отношения с Си.

На кону игры экономика Китая, которая не находится в хорошем состоянии, имеет экспортный характер, и большая часть этого экспорта идёт в США. Торговый профицит Китая в торговле с США в 2022 году составил 367,4 млрд долларов.

Однако есть и зависимость экономики США от Китая, которая носит более экстремальный характер.

Во-первых, Китай экспортирует в США технику и электронные компоненты, эти товары сложно производить, поэтому диверсификация их импорта затруднена. В то время как США в основном экспортируют в Китай сельскохозяйственную продукцию, которую гораздо легче заменить. Во-вторых, в международной системе нет игроков, которые обладали бы китайской способностью производить трудоёмкие товары. При попытке заменить Китай они столкнутся с гораздо более высокими издержками производства. В-третьих, КНР остаётся доминирующим поставщиком стратегических товаров для США, таких как редкоземельные элементы и активные фармацевтические ингредиенты.

Если Си поедет к Трампу на инаугурацию, то это будет ударом в спину президенту РФ Владимиру Путину с последствиями, не очень приятными для России. В частности, присоединение Китая к санкциям США.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).





До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США. Второй президент в истории США после Гровера Кливленда, кому удалось одержать победу на двух выборах с перерывом между ними, и первый, кому удалось это сделать, будучи кандидатом от Республиканской партии.



