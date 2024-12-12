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Любовь Степушова

После удара ATACMS по Таганрогу грядут самые опасные недели. В США почувствуют ярость Путина

3:22
Мир

Минобороны РФ подтвердило удары ATACMS по Таганрогу. Это случилось утром 11 декабря, а днём Путину позвонил Орбан, который назвал последующие недели "самыми опасными".

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Удар ATACMS по Таганрогу отменил усилия Трампа по мирным переговорам

По данным минобороны, удар по Таганрогу 11 декабря был нанесён шестью ракетами ATACMS, целью был военный аэродром. Две ракеты были сбиты боевым расчётом ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами РЭБ. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.

Вероятно, президент РФ Владимир Путин сказал в тот же день в телефонном разговоре венгерскому премьеру Виктору Орбану в ответ на предложение о перемирии, привезённое от избранного президента США Дональда Трампа, примерно следующее:

"Какие могут быть перемирия, если, несмотря на предупреждение об ответных мерах, США (наводят ракеты через спутники) и Украина продолжают обстрелы дальнобойными ракетами территорию РФ.

После этого разговора Пентагон официально заявил, что РФ может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Это означает, что Пентагон, со своей стороны, предупреждён об этом Минобороны России.

Поведение США не удивляет, а Зеленский неадекватен

В Кремле "пытаются использовать всё имеющееся в их арсенале оружие, чтобы запугать Украину", сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Слово "запугать", а не "остановить" говорит о подначивании Киева на провокации.

Очевидно, что администрация уходящего президента США Джо Байдена и те, кто за ней стоит, намерены продолжать курс на эскалацию, несмотря на скорую передачу власти. Это нормально, как говорил один известный одесский киногерой, потому что там думают, что война ослабляет Россию, а активы Украины: земли, предприятия, месторождения, — уже скуплены спонсорами Байдена, и терять их категорически не хочется.

Что же касается Владимира Зеленского, то он просто неадекватен, причём преступно, перед своим народом. Потому что ответный удар будет по энергосистеме и погрузит Украину в "чёрную зиму".

В США скоро прибавится странных некрологов

Вероятно, российское руководство этим не ограничится, и Путин эту картину Орбану обрисовал. Будет серия ударов по объектам на Украине, где концентрируются американские советники и офицеры. Это могут быть объекты в Киеве, а также в Запорожье и Днепропетровске.

Между тем, наблюдая, как Израиль расправляется с военным и научным потенциалом Сирии, оправдывая это тем, чтобы он не достался террористам, и получая одобрение Запада, можно действовать в таком же ключе. Объявив режим Зеленского террористическим, действия РФ по созданию обширной буферной зоны на Украине получат международное одобрение. Так же, как Израиль намеревается "надолго" задержаться на территории бывшей Сирии, так и РФ может это спокойно осуществлять на территории бывшей Украины, не опасаясь поддержки санкций Китаем и Индией.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после ракетного удара по Днепру в ходе российского вторжения в Украину. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».

ATACMS  — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы таганрог виктор орбан дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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