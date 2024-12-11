В США раскрыли планы Израиля в отношении Сирии

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Израильские сухопутные войска приблизились к Дамаску на расстояние в 20 километров, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают об амбициях Тель-Авива в отношении Сирии. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Халеб, Сирия

Наступление израильской армии на территорию Сирии с боевыми танками "Меркава", достигло 20 километров от столицы страны Дамаска. Ливанские СМИ сначала сообщили, что израильские войска вошли в несколько деревень на окраине Дамаска, а на следующий день агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что израильские войска приблизились к сирийской столице.

Израильские СМИ также сообщили, что сухопутные войска страны вошли на сирийские военные базы в 20 километрах от Дамаска. Наступление израильских сухопутных войск последовало за крахом cирийской армии, которая более полувека направляла огромные силы против Израиля, в то время как два государства оставались в состоянии конфликта.

Наземная кампания Израиля была начата параллельно с массированной серией воздушных ударов в рамках операции "Стрела Башана", в ходе которой было уничтожено 320 заброшенных стратегических объектов cирийской армии, в том числе объекты, которые ранее бросали вызов военному превосходству Израиля.

Продвижение израильских войск в Сирию сопровождалось растущими призывами израильских официальных лиц присоединить значительную часть территории арабского государства к Израилю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который считает, что его страна сыграла центральную роль в поражении Сирии, заявил, что сирийские Голанские высоты останутся частью Израиля "навечно".

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о необходимости создания "Великого Израиля", который распространялся бы и включал столицу Сирии Дамаск. За 48 часов до падения Дамаска газета Times of Israel опубликовала статью под названием "Израилю нужно жизненное пространство" — термин, придуманный в нацистской Германии для обозначения планов по размещению растущего немецкого населения путем этнических чисток в Советском Союзе и заселения его этническими западноевропейцами.

Время публикации породило предположения о том, что значительная часть Сирии, возможно, будет включена в состав Израиля на неопределенный срок. Примечательно, что Израиль отнюдь не был изолирован в стремлении к экспансии в Сирию: поддерживаемые Турцией повстанцы подняли турецкий флаг над сирийским городом Алеппо, в то время как националисты в нынешнем правительстве широко выступали с призывами к присоединению сирийского региона к стране.

Израиль и Турция тесно сотрудничали в своих кампаниях против сирийского государства на протяжении более десяти лет, и все чаще высказывались предположения, что окончательным результатом его поражения стал раздел значительной части Сирии между двумя странами. Высоко Ценимые восточные регионы Сирии, богатые нефтью, в настоящее время находятся в руках поддерживаемых Западом курдских военизированных формирований, которые, как ожидается, будут стремиться сохранить автономию в рамках нового курдского государства. Таким образом, с 8 декабря среди аналитиков неуклонно растет консенсус в отношении того, что прежние международно признанные границы Сирии не будут восстановлены и что существует значительная вероятность того, что самому существованию государства придет конец.