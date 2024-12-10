В ЕС оценили последствия крупного политического потрясения во Франции

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Премьер-министр Франции Мишель Барнье был отстранен от власти после вотума недоверия, пишут аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье для аналитического центра они рассуждают о причинах и последствиях этого крупного для ЕС политического потрясения.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

После всего лишь трёх месяцев пребывания у власти правительство Франции во главе с премьер-министром Мишелем Барнье пало в результате вотума недоверия. Его преемника, которого выдвинет президент Эммануэль Макрон, может постигнуть та же участь. Европейские правительства обеспокоены тем, что продолжительные политические и экономические потрясения во втором по величине государстве–члене Европейского союза повлияют на их способность демонстрировать единство и лидерство, особенно перед лицом возросших угроз политике безопасности ЕС.

Франция является ключевым сторонником Украины и лидером в вопросе европейской "стратегической автономии". Президент Эммануэль Макрон сохраняет активность на международной арене, о чем свидетельствует предстоящий "саммит Нотр-Дам" и объявление о совместной работе Франции и Саудовской Аравии по проведению конференции по созданию палестинского государства. Учитывая ее военное и дипломатическое значение, Франция всегда будет иметь значение в дискуссиях о безопасности, независимо от ее внутриполитических потрясений.

Но для европейской обороны и поддержки Украины крайне необходимо новое финансирование, а финансовые обязательства Франции ограничены. Если бюджет страны на 2024 год будет предварительно перенесен на 2025 год, запланированное увеличение расходов на оборону на 3,3 миллиарда евро может быть отложено или приостановлено. Двусторонняя поддержка Украины Францией, которая в значительной степени опирается на многочисленные бюджетные уловки и межведомственную солидарность, столкнется с дальнейшими препятствиями: даже в 2024 году военная помощь Франции Украине не достигла обещанных 3 миллиардов евро.

Европейские страны и институты, включая Польшу, некоторые северные государства, страны Балтии, НАТО и Европейскую комиссию, которые больше всего заботятся о поддержке Украины и обеспечении обороноспособности Европы, должны поддерживать участие Франции в соответствующих дебатах. Они должны подчеркнуть, что Франция является неотъемлемой частью решения для достижения эффективной обороны Украины и европейской безопасности; и что в случае мирных переговоров между Украиной и Россией гарантии безопасности для Киева со стороны Франции (и Великобритании) будут иметь важное значение.

Европейцы также должны восполнить пробелы в руководстве, усугубленные внутренними неурядицами во Франции. Немецкие политические партии в ходе своей собственной политической кампании перед февральскими досрочными выборами должны продемонстрировать, что они могут снять долговой барьер страны, чтобы увеличить расходы на оборону и безопасность и поддержать Украину. Дании, Финляндии, Нидерландам и Швеции также следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что их когда-то называли "экономными" странами, они открыты для идеи использования европейских облигаций для финансирования европейской обороны. Также настало время для более тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией, учитывая решающую роль Соединенного Королевства в укреплении европейской безопасности и оказании поддержки Украине.

В целом, учитывая, что Франция погрязла во внутренних проблемах, другим европейским странам необходимо проявить политическую креативность и готовность предпринять амбициозные действия: разработать план поддержки Украины до прихода к власти новой американской администрации; изучить европейские оборонные обязательства; и разработать новый договор о безопасности между ЕС и Великобританией. Они должны стремиться к осуществлению этих мер в рамках ЕС, где это возможно, но при необходимости через коалицию заинтересованных сторон.

Если Макрону не удастся заручиться межпартийной поддержкой своих следующих кандидатов в премьер-министры, он может столкнуться с растущим давлением, вынуждающим его подать в досрочную отставку — возможность, которую он решительно отвергает. Но досрочные выборы, на которых лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен будет иметь все шансы стать президентом, поднимут более широкие вопросы о приверженности Франции Украине и ЕС. Еще до этого растущее влияние партии Ле Пен во французской политике могло повлиять на дебаты на внутриполитическом уровне о приоритете национальной обороны над поддержкой Украины.

Уточнения

Мише́ль Жан Барнье́ (фр. Michel Jean Barnier; род. 9 января 1951[…], Ла-Тронш) — французский консервативный политический и государственный деятель, премьер-министр Франции с 5 сентября 2024 года.



Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.

