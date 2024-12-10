Запад перестал восторгаться поражением России в Сирии в связи с надвигающимся хаосом

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Восторги на Западе по поводу победы "повстанцев" в Сирии, которая ослабила Россию и Иран, сменились ужасом от осознания надвигающегося хаоса.

Фото: flickr.com by Роберт Дж. Фиш., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Теракт 11 сентября 2001 года в башнях-близнецах в Нью-Йорке

Израиль в эйфории может решить расправиться с Ираном

После прихода к власти в Дамаске джихаддистов Израиль выдвинул свою армию за зону разграничения с бывшей Сирией до сельских пригородов Дамаска. Местные источники подтвердили "Аль-Маядину", что израильские танки стоят менее чем в трёх километрах от города Катана, примерно в 20 километрах от Дамаска. ВВС Израиля нанесли около 300 ударов по сирийскому военному и научному потенциалу. И это несмотря на протесты ООН и шейхов Персидского залива, что это нарушение международных норм. Израиль, вероятно, будет "искать" химическое оружие свергнутого президента Башара Асада и, пока не "найдёт", не уйдёт. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил две версии, объясняющие его действия. В первой англоязычной он говорит, что военная операция в Сирии — это временные меры, а на иврите ничего такого нет.

Для Израиля огромный риск состоит в том, что на волне эйфории он посчитает Иран слабее, чем когда-либо, и решит с ним расправиться. Тем более, что внешнеполитическая команда Дональда Трампа настроена по отношению к Ирану как никогда воинственно. Иран, как будто предчувствуя плохое, ускоряется с созданием ядерной бомбы.

Европа закрывает границы, предчувствуя теракты

Европа, ликовавшая по поводу освобождения сирийцев от "диктатуры Асада", уже в понедельник, 9 декабря, начала закрывать им въезд. Германия, Великобритания, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция и даже Норвегия объявили, что они приостанавливают рассмотрение "текущих дел о предоставлении убежища" в связи с приходом к власти "повстанцев во главе с исламистами ХТШ*". Франция, похоже, идёт по тому же пути. Не говоря уже о том, что сирийцам в ЕС рекомендовано возвращаться на родину, — свобода же наступила.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в палате общин, что возвращение беженцев в Сирию "может быстро превратиться в обратный поток и потенциально увеличить число людей, использующих опасные, нелегальные миграционные маршруты в континентальную Европу и Великобританию".

И это ещё цветочки, из сирийских тюрем выпущены (тоже было много восторгов) реальные террористы из ИГИЛ*, которые приедут через открытые границы и будут устраивать теракты в ЕС.

Возглавлявший британскую внешнюю разведку МИ-6 Алекс Янгер заявил прессе, что в Сирии остатки ИГИЛ* (до 10 тысяч человек) "в настоящее время сдерживаются курдскими группировками на востоке, но если они прекратят свою деятельность, можно ожидать серьёзного усиления угрозы, которую ИГИЛ* представляет для Европы". В воскресенье, 8 декабря, США нанесли удары по 75 целям ИГИЛ* в сирийской пустыне, перестали воспевать успехи Тахрир-аш-Шам* (ТАШ) и предлагать перевести их лидера в умеренные оппозиционеры. И пока "внимательно наблюдают".

Турция не справится с хаосом в Сирии

Турция будет самой пострадавшей от хаоса в Сирии, потому что курды с помощью США добьются независимости Рожавы и дестабилизируют Турцию с последующим её распадом.

Сами сирийцы, как и ливанцы, и иракцы, скоро своего "диктатора" будут вспоминать с ностальгией. Гражданская война вспыхнет с новой силой, так как ни курды, ни сторонники Асада (баасисты) не сдадутся.

Джин исламизма выпущен Западом из бутылки. Только Россия могла бы его удержать, но взыграли амбиции турецкого партнёра посоревноваться во влиянии. А урок для всех, кто сейчас участвует и просто наблюдает, состоит в том, что мир во всём мире могут обеспечить только хорошие отношения с Россией, потому что в числе её ценностей есть дружба и совесть.

*- Организации, признанные террористическими и запрещённые в РФ.

Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. Капитан Армии обороны Израиля (1972).





Баша́р Ха́фез аль-А́сад — сирийский государственный и политический деятель. 16-й президент Сирии (17 июля 2000 — 8 декабря 2024), верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас. Сын предыдущего президента Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год. Имеет звание маршала.





Рожа́ва официально — Автоно́мная администра́ция се́верной и восто́чной Си́рии)— де-факто независимая, самопровозглашённая конфедеративная автономия курдов на севере и северо-востоке Сирии. Население — 3,985,820 чел. (2024), площадь составляет 47,480 км². Подразделяется на автономные регионы — Африн, Джизре, Евфрат, Эр-Ракка, Эт-Табка, Манбидж и Дейр-эз-Зор.



