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Любовь Степушова

Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры

4:17
Мир

Из заявлений Зеленского после краткой встречи с Трампом в Париже, можно сделать вывод, что их мнения кардинально расходятся. В Кремле сохраняется спокойствие.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Справедливый мир для Трампа и Зеленского — разные понятия

Сам характер встречи между ещё не вступившим в обязанности президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже — около получаса, говорит о скоропалительном контакте, где не было обсуждений, а лишь презентация собственного видения проблемы.

Типа: " Владимир, вы хотите мира с Путиным? Хотим, но справедливого мира".

А что такое справедливый мир, мнения разошлись. Для Зеленского, как выяснилось из его сумбурных речей перед главой ХДС Германии Фридрихом Мерцем, это может быть разведение сил по линии фронта, но нужны гарантии, которыми могут стать две вещи:

  1. Принятие Украины в НАТО с указанием даты или
  2. Введение западных войск на Украину с указанием даты.

И Путина надо "заставить", так как он не хочет заключения "справедливого мира", а это значит надо обеспечить Украине сильную армию, пакет оружия, в том числе, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow.

Зеленскому Трампом озвучены условия, которые вызывают у него истерику

Трамп сделал совсем другие заявления. Он отметил в интервью NBC News, что нужно остановить огонь и начать переговоры в ближайшее время, не упомянув о гарантиях Киеву. А также фактически пообещал урезать ему помощь сразу после инаугурации, если дело не сдвинется с мёртвой точки.

Скорее всего, Зеленскому озвучены условия, которые ему отвратительны. Условие первое — надо отменять закон о запрете переговоров с РФ. Второе — принять Украину в НАТО будет невозможно, для этого нужно согласие всех стран, и многие отказываются. Но самое главное, отчего бесится Зеленский — это выведение Крыма за рамки переговоров.

Эти условия с радостью примет население Украины, но не Зеленский, поэтому он закончит так же как Асад — в изгнании, после того, как ВСУ просто перестанут в какой-то момент воевать.

Эти перспективы вызвают у Зеленского истерику, он идёт на хамство в адрес Трампа. На переговорах с Мерцем он заявил, что будет разговаривать с Байденом по поводу приглашения в НАТО, так как Трамп ещё не президент.

"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", — сказал Зеленский.

Европа в панике, а Россия спокойна, рычагов давления на неё у Трампа нет

Риторика Трампа также давит и на Европу.

"Мы вкладываем 350 миллиардов долларов. А Европа — 100 миллиардов. Почему Европа не вносит столько же, сколько мы? Вот что должно произойти: Европа должна сравняться с нами", — заявил Трамп.

Это грозит Европе тем, что США выйдут из НАТО или создадут другой блок из тех, кто платит 2% от ВВП в альянс.

На Россию Трамп также давит. Он называет разные цифры потерь ВС РФ в СВО, явно завышенные, и прямо обязывает президента Владимира Путина действовать в нужном США плане — "для Владимира настало время действовать", называет конфликт "глупым". Но в Кремле не ведутся на такую риторику. Предложения по миру на Украине озвучены президентом РФ в июне, и в Москве будут ждать, когда Трамп для них созреет. У Трампа нет рычагов ультимативно давить на Москву, а на Киев есть. Ракетные удары по российской территории уже резко остановились. Без помощи США Украина, по оценкам специалистов, капитулирует через месяц.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп  —  предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США. На президентских выборах 2024 года Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии и одержал победу над кандидатом от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы париж дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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