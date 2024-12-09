Пакистан попал в афганскую ловушку

9:39 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

В конце ноября в Исламабаде полицейских на улицах стало заметно больше, особенно в окраинных районах пакистанской столицы. Несколько дней местные жители терялись в догадках, чем вызвано это усиление.

Но когда начались повальные аресты афганских эмигрантов, всё стало ясно. Местная мэрия с опозданием заявила, что она намерена очистить Исламабад от нелегальных гостей из Афганистана. При этом ссылка делается на принятое два года назад решение пакистанских властей выдворить из страны всех афганцев, проживающих в Пакистане без соответствующего на то разрешения. Последних, по официальной статистике, насчитывается около двух миллионов, и осели они главным образом на северо-западе Пакистана. Откуда рукой подать до Афганистана.

Корни проблемы в далёком прошлом

Пока удалось выловить не более 600 тыс. нелегальных эмигрантов. Очевидно, дело это непростое. Ведь корни афганской эмиграции уходят в далёкое прошлое — в последние годы ХХ века. Пик пришёлся на середину 80-х, когда в Афганистане был разгар боестолкновений между советским военным контингентом и отрядами так называемых "борцов за веру". В результате наибольший ущерб понесли провинции, примыкающие к Пакистану. Гражданскому населению пришлось выбирать между смертью и спасением на чужбине.

И целыми семьями люди потянулись в соседнюю страну, получая от пакистанских пограничников лишь рукописные справки о пересечении границы, подчас даже без надлежащей печати. А те, кто присоединялся к вооружённой афганской оппозиции, вообще могли не заморачиваться пакистанскими документами. Поскольку членский билет той или иной группировки моджахедов был "вездеходом" на всей территории Пакистана.

Но с тех пор утекло много воды. Нет прошлого Афганистана с его Народно-демократической партией, которая старательно копировала опыт вездесущей КПСС. Нет правительства моджахедов, под натиском которых ВС СССР покинули Афганистан в 1989 году. После этого последовала кровавая междоусобица между конкурирующими группировками "борцов за веру", в результате которой половина Кабула осталась лежать в руинах. Были разгромлены США и их внутренними союзниками талибы* первой генерации, захватившие в 1996 году власть в стране и грозившие всему миру "мечом Всевышнего".

Пакистан радовался победе талибов-2021, но недолго

Но есть новые "талибы*, которые с помощью Исламабада "победили" США. Когда движение "Талибан"* в 2021 году вошло в Кабул, пакистанские власти хлопали в ладоши. Сейчас они спешно пытаются отделить свою страну от Афганистана, поставив металлический забор с колючей проволокой вдоль разделительной "линии Дюранда", когда-то вольно прочерченной английскими колонизаторами для умиротворения амбициозного афганского эмира. Таким образом, очевидно, что 40-летнему пакистанскому доминированию на афганском направлении приходит конец.

И причинная связь здесь кроется в политической и социально-экономической разбалансировке северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, смотрящей горными вершинами на соседний Афганистан. Титульный местный этнос — пуштунские племена, насчитывающие до 30 млн человек. В этом регионе обитает и большинство беженцев из Афганистана, тоже в основном пуштуны. Племенное братство — это приоритетное понятие объединяющего всех пуштунов кодекса поведения "Пуштунвалай".

И ещё один ключевой момент для понимания ситуации: костяк правящего сейчас в Кабуле движения "Талибан"* составляют пуштуны из среды афганских беженцев в Пакистане. Те, кто постарше, ещё воевали против просоветского кабульского режима, а молодые в своё время учились в ортодоксальных пакистанских медресе. До "победы" талибов* в Афганистане три года назад пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва была как бы тылом боевых действий в соседней стране.

Причём так было не только во времена советского пребывания в Афганистане, но и в период противостояния движения "Талибан"* и ВС США сотоварищи. Если в первом случае финансовая помощь рекой лилась из-за океана и от монархий Ближнего Востока, то во втором — только от арабских спонсоров, как легальных, так и нелегальных, наподобие покойного Усамы бен Ладена.

Плюс бесконечные гуманитарные транши от десятков международных организаций в адрес афганских беженцев. Словом, чем хуже было Афганистану, тем лучше было так называемому "Пуштунистану" на северо-западе Пакистана. Огромные деньги здесь зарабатывались на оружии для экстремистов, его перепродаже и доставке в боевые лагеря на территории Афганистана.

Пешавар — административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенный у подножия хребта Спингар, на восточной окраине Хайберского ушелья. Именно через него идет узкий горный пограничный перевал между Пакистаном и Афганистаном. Отсюда до соседней страны — не более 45 км. За минувшие годы Пешавар превратился не только в логистический центр, снабжающий всем необходимым антиправительственные группировки в воюющем Афганистане, но и в нелегальную производственную базу поставляемых туда вооружений.

В пешаварских окрестностях до сих пор действуют десятки скрытых от посторонних глаз мастерских, производящих не только автоматы "Калашникова", но и изделия западных марок, включая легендарную итальянскую "Беретту".

В этот криминальный водоворот были вовлечены тысячи местных жителей. Кстати, контрабанда товаров из Пакистана в Афганистан всегда приносила им немалые доходы, особенно в мирные 60-70-е годы прошлого столетия. Тогда, правда, основная прибыль делалась на холодильниках, стиральных машинах и утюгах.

А что пакистанские власти? Их вполне устраивала многолетняя ситуация, когда в провинции Хайбер-Пахтунхва процветает теневой бизнес на афганской войне. Ведь в нём принимали участие все влиятельные пуштунские лидеры "зоны свободных племён". В результате долгие годы здесь не было масштабных выступлений сепаратистов. Хотя раньше они часто сотрясали Пакистан, начиная с первых лет его создания в 1947 году. Властные структуры в провинции Хайбер-Пахтунхва есть, но их функции носят представительский характер.

Внизу всё решают племенные авторитеты, периодически созывающие консультативное собрание — джиргу. На их решения всегда пытались влиять резиденты Межведомственной военной разведки /МВР/, курировавшие все специальные операции в Афганистане. Правящее там сейчас движение "Талибан"* - это рукотворный продукт МВР. Именно её руководство убедило Вашингтон свернуть многолетнюю военную миссию в Афганистане и дать свободу рук талибам*. Мотивируя это тем, что последние и так никуда не денутся: МВР полностью контролирует это движение и поведёт его дальше нужным путем.

Но уже спустя год после смены правительства в Кабуле эта иллюзия умерла. Как отмечают многие пакистанские политические эксперты, успех талибов* в Афганистане дал импульс их собратьям в Пакистане, местным талибам* из партии "Тахрике Талибан Пакистан" /ТТП/, активизировать боевые действия против "прозападной" центральной власти. В 2022 году военизированное крыло этой партии провело десятки наступательных операций против ВС на северо-западе страны. Погибли сотни пакистанских военных, включая представителей МВР.

При этом экстремисты, спасаясь от преследования, находили убежище в соседнем Афганистане. В ответ пакистанская военная авиация нанесла массированные удары по приграничным районам в афганских провинциях Хост, Кунар и Пактика. Подобные события повторились и в уходящем году. Опять гибли мирные жители с обеих сторон, неделями не работали пограничные переходные пункты, парализуя экспорт-импорт и нанося разорительный экономический урон.

Прогноз на ближайшее будущее

В 2025 году ожидается новая эскалация напряжённости, которая может спровоцировать рост сепаратизма и в соседней пакистанской провинции Белуджистан. Бывший глава МВР, генерал-лейтенант Асад Дуррани, оценивая сложившуюся ситуацию, заявил, что ставка на силу в "зоне свободных племён" ничего не даст. Люди здесь привыкли жить в условиях военного времени. Нужен диалог с центральной властью и радикальные социально-экономические преобразования, чего не было все последние десятилетия.

А пока пешаварские автоматы Калашникова продолжают убивать, только теперь внутри Пакистана.

*- Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان‎ [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان‎ Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.



Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.



Уса́ма бен Муха́ммед бен Авад бен Ла́ден (араб. أسامة بن محمد بن عوض بن لادن‎ [oʊˈsɑːmə bɪn ˈlɑːdən]; 10 марта 1957, Эр-Рияд, Саудовская Аравия — 2 мая 2011, Абботтабад, Пакистан) — международный террорист. Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида».

