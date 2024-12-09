Заключит ли Россия мир с Украиной и Западом?

Как известно, Дональд Трамп пообещал после вступления на пост президента прекратить конфликт на Украине в течение 24-х часов. И хотя его заявление вызвало множество скептических комментариев, нельзя отрицать то, что какие-то переговоры насчёт подготовки мирного соглашения между заинтересованными сторонами, видимо, в кулуарах уже ведутся.

Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

Украина в этом большом политическом торге является всего лишь марионеткой, правда, весьма опасной своей непредсказуемостью.

В нашем общественном сознании укрепилась мысль, что любой мир с неофашистской русофобской Украиной станет для России стратегическим поражением, поскольку отложит решение территориальных споров с нашими буйными соседями на не такое уж отдалённое будущее. Радикальные патриоты требуют "окончательного решения" украинского вопроса, который им видится в выходе нашей армии к польской границе, и поэтому воспримут соглашение с коллективным Западом о прекращении конфликта как "похабный мир". Однако так ли это?

Известно, что политика — это искусство возможного. Можно мечтать не только о ликвидации Незалежной, попортившей нам столько крови, но и о восстановлении Российской империи в границах 1914 года или возвращении на политическую карту мира союзной нам ГДР. По этому поводу уместно процитировать поэтические строчки: "Мечты, мечты, где ваша сладость?" Современное положение России таково, что нашему военно-политическому руководству необходимо очень чётко, без великодержавных иллюзий соотносить свои планы с реальными возможностями экономики и вооружённых сил.

В течение затянувшейся почти на три года специальной военной операции, вероятно, мы могли добиться более значительных успехов на поле боя и дипломатическом поприще, однако воспользовались далеко не всеми своими военными и экономическими аргументами. Конечно, можно критиковать наших руководителей в том, что они не решились провести дополнительную мобилизацию, запоздало и очень ограниченно применили новую систему стратегического вооружения "Орешник", не ликвидировали бандеровскую элиту, не занялись уничтожением гражданской инфраструктуры противника и т. п.

Однако в этом видится не слабость России, а её сила: мы убедительно продемонстрировали вменяемой части международного сообщества, что ни в коем случае не пойдём на нанесение неприемлемого ущерба мирному населению Украины и будем строго придерживаться общепринятых правил войны.

Кстати, в этом кардинальное отличие нашего Отечества от Израиля, который фактически "вбомбил" Газу в каменный век, безжалостно уничтожив десятки тысяч мирных жителей. Я постоянно переписываюсь со своими бывшими учениками, живущими в Хайфе и Иерусалиме. Меня неприятно поражает их убеждённость в том, что Израиль имеет полное право уничтожить всех палестинцев, поскольку те якобы в своём большинстве поддерживают ХАМАС.

А вот мои адресаты с Украины даже во время воздушных тревог в бомбоубежища не бегут, поскольку знают, что русские ракеты направлены исключительно на военные цели и мирным жителям не угрожают. Боятся они только ракет украинских ПВО, обломки которых то и дело разрушают гражданские объекты.

Ожидаемые шаги Трампа

На мой взгляд, после инаугурации Трамп действительно предпримет шаги по купированию или даже прекращению войны на Украине. Поэтому необходимо реалистически оценить позиции сторон, которые сложатся к 20 января следующего года в результате ползучего наступления российской армии. Вероятно, и российское руководство готово к переговорам с западной "партией мира", которая по мере эскалации конфликта, грозящего выйти из-под контроля, становится всё сплочённее и обретает определяющее политическое влияние.

О такой конструктивной позиции Кремля свидетельствует, между прочим, отсутствие масштабных мобилизационных мероприятий, то есть предполагается, что в ближайшем будущем нам не потребуется объявлять "священную войну" и применять "последние" аргументы в развернувшемся с коллективным Западом "экзистенциальном противостоянии".

С самого начала СВО существовали четыре варианта её развития, которые не потеряли актуальности и в преддверии возможного налаживания взаимоотношений с новой администрацией США. Первый сценарий, о котором уже говорилось, предполагает ликвидацию Украины и включение её территории в состав России, кроме западных областей, отходящих Польше, Румынии и Венгрии. Для реализации такого сценария нам пришлось бы провести полномасштабную мобилизацию, поставить всю экономику на военные рельсы и, возможно, массированно применить ядерное оружие.

То есть перенапрячь экономику и общество с сомнительной целью фактически стать в глазах всего цивилизованного человечества агрессивными варварами. Я уж не говорю о жертвах среди мирного населения и возможности прямого военного столкновения с НАТО. То есть первый, самый радикальный вариант действий, который поддерживает перевозбуждённая часть нашей общественности, нам категорически не подходит, поскольку ведёт к атомному апокалипсису!

Второй сценарий, который мне, например, до сих пор видится оптимальным, состоит в том, чтобы, оттеснив ВСУ за Днепр, присоединить к России всё северное Причерноморье, а на Левобережье создать независимую Новороссию, в которую бы вошли как минимум Харьковская, Сумская и Черниговская области.

В таком сильно урезанном виде Украина утратила бы большую часть военно-экономического и демографического потенциала и была бы вынуждена отказаться от реваншистских идей. Может быть, она бы даже вступила в Евросоюз, хотя в этом у меня есть большие сомнения, поскольку бедных стран там и без неё хватает. Очевидно, что Запад рассматривает Украину не как союзника, а исключительно в качестве объекта грабежа и источника дешёвой рабочей силы.

Увы, этот самый удачный для нас сценарий нельзя считать осуществимым по целому ряду причин. Для форсирования Днепра и захвата Херсона, Николаева и Одессы потребуются огромные военные ресурсы, к тому же такая масштабная операция в духе знаменитых "сталинских ударов" приведёт к слишком большим боевым потерям. Реально оценивая нынешние возможности наших сухопутных сил и Черноморского флота, следует признать, что стремительный бросок к Днестру неосуществим.

Наиболее вероятным раскладом сил к 20 января следует считать нынешнюю ситуацию на фронте, которая вряд ли существенно изменится за оставшееся время. Самые закоренелые скептики не могли представить, что освобождение Курской области растянется на столь длительный срок. И хотя наша пропаганда регулярно обрушивает на общественное сознание огромное количество духоподъёмной информации, к сожалению, нет уверенности в том, что оккупанты в ближайшие недели будут изгнаны с российской территории. Также за один месяц мы наверняка не сможем полностью освободить ДНР, немалая часть которой до сих находится под сапогом украинских нацистов. Скорее всего, даже Покровск, не говоря уже о Славянске и Краматорске, останется под контролем ВСУ.

Есть ещё и четвертый вариант развития событий, самый неблагоприятный. Он подразумевает очередную "перегруппировку" наших войск, а точнее, отступление с потерей значительных территорий в Запорожской области и Донбассе, или же успешное вторжение ВСУ в одну из приграничных российских областей. Правда, такой катастрофический сюрприз сейчас выглядит чем-то из области ненаучной фантастики, однако на войне всякое случается, к тому же нельзя исключить факторы предательства или несвоевременной реакции Генштаба на неожиданный удар врага, которые могут существенно повлиять на ход боевых действий.

Возвратившись к наиболее вероятному сценарию развития событий как основе нашей переговорной позиции, следует понимать, что дальнейшее продолжение СВО чревато очень значительными геополитическими потрясениями, неизбежно толкающими нас к массированному применению стратегических вооружений.

Скорее не все бравурные лозунги нашей пропаганды о слабом, разрозненном, прогнившем Западе соответствуют действительности. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют события в Сирии, "потеря лица" Ираном в противостоянии с Израилем, явный дрейф от России Армении, полнейшая аморфность ОДКБ, даже дестабилизация обстановки в Абхазии.

Повторю: политика — искусство возможного. Если нам представится реальная возможность выйти из круга кровавого конфликта между крупнейшими восточнославянским народами, этим шансом следует воспользоваться, не обращая внимания на кликушество о необходимости уничтожить всех "чубатых" вместе с их "салорейхом". Никакого "похабного" мира не будет! Очевидно, что любым реваншистские устремлениям Украины можно положить конец угрозой моментального и тотального уничтожения в случае нарушения ею мирных договоренностей, которые, несомненно, будут предусматривать её фактический (не обязательно юридический) отказ от четырёх областей и Крыма, частичную демилитаризацию и гарантию невступление в НАТО в течение определённого срока.

Компромисс, который устроит всех

Представляется, что такое мирное соглашение устроит все стороны. Россия вернёт территории с лояльным населением, богатые природными ископаемыми, сделает Азовское море внутренним водоёмом, но главное — получит время для масштабных социально-экономических и военных реформ.

Украина объявит о своей "великой перемоге над москалями" и подпадёт под управление Запада, который будет выкачивать из неё ресурсы, но при этом для оправдания своей "цивилизаторской миссии" несколько улучшит благосостояние туземного населения. Европа и США не понесут материального ущерба, получив возможность вернуть себе с процентами деньги, затраченные на поддержку злополучного "Бандеростана".

Нам же СВО уже преподнесла множество полезных уроков, и не только горьких, но и отрадных. Так, совершенно очевидно, что "буржуинская" социально-политическая система России, заражённая коррупцией, оказалась плохо приспособленной к суровым историческим испытаниям. На первом этапе операции наши ВС проявили себя не везде удачно, сотни тысяч либеральных граждан уехали из России, либо испугавшись мобилизации, либо выразив несогласие с позицией подавляющего большинства россиян, поддержавших решение президента денацифицировать Украину; экономика слишком медленно переводилась на военные рельсы.

Зато, как всегда во время жестоких потрясений, достойно проявили себя простые русские солдаты, появилась целая плеяда талантливых военачальников, адекватно на вызов истории ответили наши учёные, работающие в ВПК.

Кроме того, явно определились не только наши реальные непримиримые враги, но и дружественные государства. Существенную помощь оказала нам Белоруссия, на Дальнем Востоке у нас имеется полезный союзник — КНДР, целый ряд крупнейших государств мира заняли позицию дружественного нейтралитета.

Даже Турцию не в чем особо упрекнуть, хотя особо рьяные патриоты винят Эрдогана в том, что он якобы "снова воткнул нам нож в спину". На самом деле он просто руководствуется интересами своей страны, которые иногда совпадают с нашими. Ситуацию в Сирии следовало бы разрешить с учётом того, что прежде её территория была частью Османской империи, и турки, возможно, имеют право на возвращение себе определённых территорий, утраченных после Первой мировой войны.

Почему бы не договориться с Эрдоганом о разграничении сфер влияния на Ближнем Востоке, не претендуя на слишком большое присутствие в этом предельно взрывоопасном регионе? А проблему среднеазиатских мигрантов можно прекрасно решить, приглашая в Россию рабочих и специалистов из КНДР, которые отличаются высокой квалификаций и дисциплинированностью.

По завершении СВО на вопросы классиков "Что делать?" и "Куда ж нам плыть?" можно дать вполне вразумительные ответы. Прежде всего, следует сформулировать чёткую и ясную государственную идеологию и на её основе провести соответствующие социальные, политические и экономические реформы. Во-первых, необходимо на деле заняться возрождением промышленности, существенно перестроить высшую школу и систему просвещения, заняться комплексным благоустройством окружающей среды.

Нужно очищение

Однако всем этим преобразованиям должна предшествовать очищение всех наших элит от затаившейся "пятой колонны". Благодаря СВО у нас появился солидный кадровый резерв убеждённых государственников. Именно их имел в виду президент, когда не раз говорил о новой элите, которая неизбежно должна прийти на смену либерально настроенным чиновникам, ставящим собственные интересы выше общенародных. Ведь к местным начальникам отношение у народа часто недоверчивое, подтверждением чему служат недавние снятия с должностей губернаторов Курской и Самарской областей.

Очевидно, что конфликт на Украине себя исчерпывает. В худшем случае он продлится ещё год или полтора. Россия должна быть готова к мощному рывку, который определит её место среди главных центров современного мира. При этом нам ни в коем случае не следует громоздить невыполнимые планы и стремиться, подобно США, к политическому и экономическому лидерству. Просто мы должны быть уверены в состоятельности и выбрать единственно правильный путь развития.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).





До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

