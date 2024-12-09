Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение

6:48 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Наступление оппозиционных исламистских группировок на позиции сирийских правительственных войск, начавшееся 28 ноября и завершившееся падением власти Асада, несказанно "удивило" всех, наблюдавших этот процесс со стороны, в том числе и в России.

Фото: commons.wikimedia.org Главы МВД стран ЕС обсудят ситуацию в Сирии в конце недели

Но ещё больше это активное продвижение удивило самих сирийцев, причем по обе стороны конфликта. Оппозиция впечатлилась своим неожиданным успехом, а бойцы сирийской армии "удивились" своим возможностям быстро сдавать позиции. Видимо, поэтому сирийские генералы вместо демонстрации высокого военного искусства стали показывать чудеса словесной эквилибристики в информационном пространстве.

Иллюстрацией этого явления служит высказывание министра обороны Сирии (видимо, уже бывшего), опубликованное на Тelegram-канале журналиста-международника Аббаса Джумы:

"Сегодня мы ведём ожесточенную и непрерывную борьбу с самыми жестокими террористическими организациями, которые используют партизанский подход, что вынуждает наши вооружённые силы использовать соответствующие методы ведения боевых действий, включая наступления и отступления, а также отход на некоторые оборонительные позиции".

Из этого текста видно, что отступление — это всего лишь один из методов ведения боевых действий. И как бы ничего зазорного в нём нет. Тут же в тексте применяется слово "отход" как нечто, видимо, не очень похожее на отступление.

Но это ещё не весь изящный "штиль" сирийских военных. Вот ещё пара цитат:

"Наши вооружённые силы провели работу по передислокации для сохранения жизней"; "Военные действия в контексте тактики боя иногда требуют передислокации".

Само собой, передислокация — дело нужное. Особенно нужное, когда приходится бежать. Тут никак без передислокации не обойдешься.

Из этого же поста ещё одно высказывание:

"Мы подтверждаем, что то, что произошло сегодня в городе Хама, является временной тактической мерой" (сообщение от 5 декабря).

Чудеса, да и только. Кстати, сирийские генералы не первые изобрели такой военный "пиар".

Давным-давно во время Корейской войны 1950-53 гг., которую нынче очень часто принято вспоминать в украинском контексте, один высокопоставленный американский военный сказал:

"Отступление? Чёрт, да мы просто наступаем в другом направлении!"

Эти слова приписывают американскому генералу морской пехоты Оливеру Смиту.

Впрочем, возможно, что действительно ничего страшного в Сирии и не происходит. И "всё идет по плану".

Например, российское Минобороны довольно буднично отчитывалось по ситуации в Сирии. Примерно так:

"ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской Арабской Армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо".

Ну и дальше шли количественные показатели: сколько танков, орудий и других видов военной техники уничтожено.

Интересно, что брифинги Минобороны РФ по ситуации в Сирии шли практически ежесуточно до 27 ноября с описанием текущей будничной обстановки. Но с началом наступления оппозиции российские сводки прекратились. И вновь возобновились лишь 3 декабря.

Видимо, у нас в Минобороны раздумывали — какую же информационную стратегию выбрать: "всё пропало" или "всё нормально". В итоге утвердили "концепцию" № 2.

Но и действие этой концепции тоже прекратилось вечером 6 декабря. С тех пор министерство ситуацию в Сирии никак не комментировало.

А может, действительно ничего страшного не происходит. Есть мнение, что все происходящие события — банальный "договорняк". Или, как говорят, "расторговка" за какие-то более глобальные позиции.

Вот и Минобороны России за день до начала атаки "вдруг" начало учения ВМФ и ВКС в восточной части Средиземного моря с полным набором "световых и шумовых эффектов" — пусками "Цирконов" и "Калибров".

Хотя не совсем понятно, когда учения начались реально. 3 декабря Минобороны сообщило о том, что учения проводились с 1 по 3 декабря в соответствии с планом боевой подготовки.

Но 5 декабря вдруг сообщается, что состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба, генералом Герасимовым, и председателем Комитета начальников штабов США, генералом Брауном. При этом дату разговора относят к 27 ноября, и сообщается, что целью звонка было уведомление (всего лишь!) о начале тех самых учений в Средиземном море.

По крайней мере, так рассказало российское МО. А вот западные СМИ сообщают, что, помимо всего прочего, предметом разговора были "вопросы глобальной и региональной безопасности". При этом генерал Герасимов якобы просил Брауна сохранить этот звонок в тайне.

Американцы долго хранить тайну не смогли и всё-таки проболтались. В результате и нашему Минобороны пришлось для звонка Герасимова выдумывать "легенду" об учениях.

Всё-таки странное совпадение. Активизация сирийских террористов и начало наших учений. Действия нашего флота в восточном Средиземноморье можно расценивать как подстраховку наших военных баз в Сирии. И как прикрытие, и как возможная помощь при эвакуации, если дела пойдут совсем плохо.

С другой стороны, и сирийская оппозиция не могла не знать об активизации нашей корабельной группировки у побережья Сирии. А значит, и планов на российские базы в Тартусе и Хмеймиме у террористов, вероятно, нет.

Увы, в подобных нестандартных ситуациях у Минобороны почему-то часто возникают трудности с информированием российского общества. Хотя министр обороны вроде бы заявлял, что "ошибаться можно, врать нельзя". Что ж, возможно, ситуацию скоро прояснят.

А пока о судьбе военных в Сирии отчитывается МИД:

"Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет".

Свое веское слово ещё не сказали ключевые фигуры сирийского урегулирования — первые лица России и Ирана. Ждём.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.



И́длиб (араб. ادلب‎) — город на северо-западе Сирии, административный центр одноимённой мухафазы. Население — 165 000 жителей (2010 год).



Корейская война — война между Северной частью Корейского полуострова и Южной частью Корейского полуострова с 1950 по 1953 год. Война началась 25 июня 1950 года, когда Северная Корея вторглась в Южную Корею после столкновений на границе и восстаний в Южной Корее.

