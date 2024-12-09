Договорённости Путина и Эрдогана по Сирии — тактическое отступление Москвы

5:30 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Россия сохраняет свои военные базы и посольство в Сирии после свержения правительства Башара Асада. Договорённости с Турцией очевидны. Но в каком объёме?

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Российские военные базы в Сирии и посольство работают штатно

Судя по новостной ленте 9 декабря, военные базы РФ в Сирии работают, эвакуация контингента не идёт. Также штатно работает посольство в Дамаске. Оно не было разграблено, как иранское.

По военной базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим с Сирией был заключён договор на 50 лет. Власть в Сирии передавалась премьер-министром лидерам армии "оппозиции", и уже даже объявлен переходный период на полтора года. Поэтому преемственность в международных договорах должна соблюдаться.

В МИД РФ заявили, что смене власти в Сирии предшествовали закрытые переговоры свергнутого президента Башара Асада с участниками конфликта, в которых Россия не участвовала, и что соответствующие структуры в РФ "находятся в контакте" с группировками "оппозиции", лидеры которой якобы гарантировали безопасность российских военных баз в Сирии.

"Мы надеемся на продолжение общения в интересах сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией", — сказал источник РИА Новости в Кремле.

Простит ли "оппозиция" удары по ней ВВС РФ?

Не понятно, с какой "оппозицией" ведёт переговоры Москва. Доминирующей фракцией сирийской оппозиции, которая контролирует сейчас Дамаск, является террористическая "Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, джихадистская организация, ответвление от "Аль-Каиды"*, и она вряд ли забудет нанесения по ней ударов российскими ВВС.

Но для ХТШ* сегодня вопрос российских военных баз не является первоочередным — её больше интересует контроль над территорией. В долгосрочной же перспективе вопрос не очевиден. Но не надо забывать, что все виды "оппозиции" в Сирии снабжаются и ведомы Турцией, и возникает вопрос о наличии неких договорённостей Москвы с Анкарой по вопросу сохранения её военных позиций в Сирии, что, конечно, было бы на руку РФ.

Москва тактически отступила из-за неудачной ставки на Асада

Не исключено, что соглашения есть, поскольку президент турции Реджеп Эродоган на это намекнул, назвав себя любимого и российского президента Владимира Путина "самыми опытными политиками в мире".

Представляется, что есть ещё аспекты этих договорённостей. В Кремле не могли одобрить установления контроля над Сирией литерами ТАШ, также очевидно, что позиция Москвы должна была быть согласована с Ираном. Здесь также получилось, потому что Иран при Пезешкиане не тот, что был при Роухани. Там виден крен на отмену заключения с РФ договора о стратегическом партнёрстве, подобного договору с Северной Кореей. Возможно, и к лучшему, так как Иран не выдерживает конфликта с Израилем и слабеет на глазах.

Очевидно, что со стороны Кремля "слив Сирии" — это тактические уступки Эрдогану, так как Асад оказался таким же "надёжным", каким были Медведчук с Януковичем, Пашинян, и можно перечислять всех лидеров постсоветского пространства. Случись что в Казахстане, а сейчас там тураноориентированные исламисты оживятся, — и не известно, будут ли способны казахстанские силовики оказать им сопротивление. Как бы не пришлось ждать в постоянные обитатели в России и Токаева.

Эрдоган крайне незаинтересован портить отношения с Путиным

Президент РФ, конечно, посмотрит, как будут развиваться события, но рычаги влияния на Турцию у него есть. Экономическая ситуация там сложная, амбиции Эрдогана превышают возможности страны с инфляцией и ключевой ставкой в 50% и без валютных накоплений. Одно дело — свергнуть непопулярного лидера, а другое — восполнить чем-то возникший вакуум и сделать этот процесс подконтрольным. Если у США боевики не отберут нефтеносные районы, то Эрдогану придётся заняться снабжением Сирии нефтью самому.

Система "Великого Турана" держится на Эрдогане, и не факт, что политические завоевания станут константой, если Россия признает независимость курдской Рожавы. Примеры Ирака и Ливана показывают, что даже если удастся стабилизировать Сирию, то процесс этот будет недолгим и негативные процессы быстро перекинутся на саму Турцию.

Стреножить лидера Турции с сегодняшнего дня будут пытаться все, от России и Ирана до США, которые курдов спонсируют и этим держат Эрдогана в узде, а также Израиля, которому не нужны джихадисты на границе. Поэтому сохранение хороших отношений с РФ, которая даёт возможность Турции торговать газом, зарабатывать на туристах и экспорте сельхозпродукции, развивает атомную энергетику на свои кредиты, критически важны.

Пока Эрдоган во власти, РФ может рассчитывать на базы в Сирии. Другой вопрос, а насколько это ей так уж необходимо. Можно найти и другие варианты в более стабильных и сильных странах.

*- Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Ранее он занимал пост премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год и мэра Стамбула с 1994 по 1998 год. Основатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Грузин по происхождению.





Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе. С 2011 года в Сирии шла гражданская война между сторонниками официального правительства («Баас» и Башара Асада), вооружённой оппозицией, курдами, ИГ* и большим количеством иных группировок исламистского толка, сопровождающаяся иностранным военным вмешательством.

