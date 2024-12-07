Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром

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Предпосылок для стабилизации фронта в Сирии нет, самый вероятный сценарий — распад на несколько государств. Бенефициары этого не так уж ясны, как кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Damascus, Syria, Panorama at sunset

Главные выводы из войны в Сирии

Из сирийских событий есть два главных вывода. Первый, перефразируя классика, состоит в том, что каждое государство лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет себя защитить. Россия часто это делала в ситуации одна против всех, потому что русские консолидировались и консолидировали вокруг себя другие нации. Логично было ждать этого от Сирии, но алавиты, как выяснилось, не представляют из себя ядро сирийской нации. У каждого из 150 племён в Сирии образовалась, в конечном счёте, своя "армия", которая спонсируется своим хозяином. И как водится на Востоке, каждый вождь племени захотел стать главным.

Второй урок — помогать нужно только сильным. Россия поставила на президента Башара Асада и алавитов, которых не "прокачала" на способность быть ей полезными. Эта ошибка была допущена в Афганистане в 80-х годах. Сейчас Афганистан сильный, он это доказал — с ним и надо работать. Как и с Северной Кореей. Асад оказался слабым, потому что сделал ставку на иностранную помощь (Ирана и России), развёл коррупцию, развалил армию.

Сегодня, когда предпосылок для стабилизации фронта в Сирии нет, самый вероятный сценарий —это распад страны на несколько государств. Кто из внешних сил выиграет, а кто проиграет?

Главные проигравшие в сирийской войне — Иран и Россия

Иран будет главным лузером — он лишается сухопутного коридора в Ливан к "Хезболле", а это усиление Израиля. В Иране недавно пришёл к власти прозападный президент, бывший, вероятно, всё же был убит. И конечно, вырисовывается конспирология — это звенья одной цепи, план осуществляемый Израилем и США по ослаблению Ирана и РФ.

Россия — второй проигравший. Москва упустила контроль над ситуацией, вероятно, смену лидера в Сирии. Плохо, что не добили террористов, а вывезли их автобусами в Идлиб, когда был силён и работал "Вагнер". Но политика — искусство возможного. В 2012–2020 годах Россия была морально слаба. Помнится, как долго готовился первый удар "Калибрами" из акватории Каспийского моря по террористам в Сирии, это подавалось как супер победа над США и их усилиями приговорить "режим Асада". И вот, когда он уже не "мясник", а вернул Сирию в Лигу арабских государств, нанесён сильнейший репутационный удар по России.

Но не физический. Сирия ранее была центром геостратегического противостояния, сейчас он сместился на Украину. Москва проиграет влияние на Ближнем Востоке и, в худшем случае, лишится базы в Тартусе. Но это не трагично, надо искать сильных союзников в других местах, желательно поближе к границам США. Военные базы на суше не играют решающего значения в эпоху дальнобойных гиперзвуковых ракет.

Пиррова победа Турции

Главным бенефициаром выглядит Турция, которая якобы и двигает своих мотивированных прокси в Сирии. Реджеп Эродоган заявил, что целью наступления "повстанцев" являются "Идлиб, Хама, Хомс и, конечно — Дамаск".

"Надеемся, что это продвижение в Сирии будет происходить без происшествий", — сказал президент Турции.

Но последствия будут для Турции чрезвычайно негативными. Развал Сирии и приход исламистов на христианские территории приведёт к массовому потоку беженцев в Европу, которые как и раньше побегут через Турцию. Но главное — усилятся курды, которым уже не надо будет находиться в составе Сирии, как хотели Дамаск и Москва. Дональд Трамп пригласил лидера курдских народных отрядов самообороны Мазлума Кобани на церемонию своей инаугурации в Вашингтон. То есть курды получают шанс создать Великий Курдистан, что означает ослабление Турции из-за курдского фактора и её также скорый развал.

США получают ослабление союзника в Европе, что усиливает Россию

Американцы получают шанс через курдов контролировать Турцию и за ними останутся нефтеносные районы Сирии. США сейчас торжествуют, их СМИ всячески обеляют исламистов, но триумф продлится недолго. Развал Турции потянет за собой критическую ситуацию в НАТО, а Европу будут штурмовать новые миллионы беженцев, и это будут теперь уже и турки, и курды.

Евросоюз начнёт жить под сумасшедшим напряжением из-за разных позиций столиц по вопросу шенгенской зоны, вероятно будут выделены два контура — либеральный и консервативный с усилением влияния России во втором.

Уточнения

Баша́р Ха́фез аль-А́сад — сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года.







Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе. По данным The Global Religious Landscape, 92,8 % сирийцев — мусульмане, 5,2 % — христиане, нерелигиозные и атеисты — 2,0 % жителей страны. Государственный язык — арабский.



