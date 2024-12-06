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Любовь Степушова

Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании

4:04
Мир » Европа » Евросоюз

Конституционный суд (КС) Румынии отменил результаты президентских выборов, второй тур которых должен был состояться в воскресенье, 8 декабря. Такое решение станет большой ошибкой глобалистов.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

В Румынии отменены результаты президентских выборов. Решение ожидалось

Со второго подхода КС Румынии отменил результаты первого тура выборов. Причина — доклад разведки о нарушениях, свидетельствующих о вмешательстве некоего "государства" в избирательный процесс в Румынии.

Документы раскрывают сеть аккаунтов TikTok, которые якобы были активированы за две недели до выборов, а также список финансистов и сторонников, стоящих за антисистемным независимым кандидатом Кэлином Джорджеску, который был против оказания помощи Украине. Также говорится о причастности РФ и о кибератаках со стороны некоторых "государственных субъектов".

"Некоторые из сторонников кампании, занимающихся продвижением и покупкой голосов, являются представителями правых экстремистских, криминальных и религиозных культов, ранее занимавшихся пропагандой пророссийских, антисемитских, антинатовских или антиукраинских нарративов", — свидетельствуют документы.

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Ангажированное решение КС будет иметь неприятные последствия для его организаторов.

  1. Джорджеску станет в глазах людей мучеником в войне за суверенитет Румынии, символом борьбы с системными продажными партиями. Вновь назначенные выборы принесут массовое протестное голосование против представителей правящих либеральных партий. Не известно, будет ли допущен до новых выборов Кэлин Джорджеску, но есть другой кандидат — лидер AUR Джордже Симион. Даже если выборы сфальсифицируют, то это лишь отсрочка. Представитель национальной элиты накопит политический капитал и победит в следующем электоральном цикле. Этот тренд прекрасно виден на победе Дональда Трампа. Побеждают не люди, побеждают тенденции. Нынешняя — это запрос населения на суверенную политику, на учёт их интересов, а не Украины.
  2. Отмена выборов будет истолкована как доказательство того, что глобалисты не хотят суверенного президента, деприватизации румынских активов в энергетике, что усилит здоровый национализм и позиции Православной церкви. Это приведёт к дальнейшей поляризации политической жизни и электората.
  3. Это решение может спровоцировать массовые протесты, учитывая миллионы голосов, отданных за Джорджеску. Возникшая в результате политическая нестабильность может повлиять на Румынию в долгосрочной перспективе. Например, Болгария уже три года не может преодолеть политический кризис, правительства меняются раз в полгода.
  4. Политический кризис в Румынии будет иметь последствия для оказания помощи молдавскому режиму Майи Санду в контексте неопределённости, связанной с газоснабжением и в целом всей энергетической ситуации в Молдавии после 1 января. Румыния хочет строить новые линии электропередач, помогать газом Молдавии, которая так и не заключила с "Газпромом" соглашение о продолжении поставок. Все эти проекты отойдут на второй план, любое согласование по различным вопросам будет занимать больше времени.

Соперница Кэлина Джорджеску по несостоявшемуся второму туру Елена Ласкони осудила решение КС, заявив, что румынское государство не смогло защитить демократию. А премьер-министр Марчел Чолаку отметил в пятницу, 6 декабря, после решения КС об отмене результатов первого тура президентских выборов, что это "единственно правильное решение". Он даже не прошёл во второй тур, а теперь его шансы равны нулю.

Уточнения

Конституцио́нный су́д Румы́нии  — судебный орган конституционной юрисдикции в Румынии, который действует независимо от всех ветвей публичной власти и выполняет роль гаранта верховенства Конституции в стране.
 

Кэли́н Джордже́ску  — румынский политический и государственный деятель. Кандидат в президенты Румынии (2024).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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