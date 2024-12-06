Разгромить Россию на поле боя Запад не сможет — политолог Борис Шмелёв об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

9:32 Your browser does not support the audio element. Мир

В ночь на 6 декабря было опубликовано интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Pravda. Ru попросила прокомментировать слова российского министра иностранных дел Бориса Шмелёва, руководителя центра политических исследований Института экономики РАН.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лавров

— В своем видеообращении Карлсон обвинил администрацию Байдена в том, что она подталкивает США к ядерной войне с Россией путем эскалации её участия в конфликте. Он специально назвал опасной эскалацией решение разрешить Украине использовать американское оружие на территории России. Как можно в этом контексте трактовать сказанное Сергеем Лавровым?

— Мы должны с вами иметь в виду, что интервью Лавров давал американскому

журналисту, известному журналисту, и это интервью рассчитано, в первую очередь, на

американскую аудиторию. Оно рассчитано на то, что граждане США прослушают его и

получат какую-то информацию из первых источников о реальной политике России, о

причинах действий России на Украине, о причинах конфликта между Россией и США,

между Россией и Западом. Это очень важно понимать, потому что какие-то там

формулировки нам кажутся странноватыми. И вообще, нужно иметь в виду, что это

интервью Лаврова не очень жёсткое, не очень агрессивное. И министр тем самым хотел

донести до американской аудитории, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США,

что она не рассматривает США как своего врага и готова договариваться. Имеется

в виду, уже с новым руководством США по тем вопросам, которые две наши страны

разделили. Это очень важно. Я бы сказал, что в интервью звучала такая

своеобразная примирительная нотка. Во-вторых, в то же время Лавров очень чётко сформулировал свою мысль о том, что разгромить Россию на поле боя Запад, в

том числе США, не сможет, стратегического поражения они не нанесут: Россия добьется своих целей, для достижения которых использует все средства, которые у неё есть. А их достаточно.

И ещё он сказал очень любопытную фразу о том, что удар "Орешником" по "Южмашу", — это своеобразное напоминание Западу: с Россией надо считаться, с ней надо договариваться.

— Какое послание в целом несёт интервью нашего министра иностранных дел Западу?

— В принципе, Лавров ещё раз попытался донести до американской

аудитории, а через американскую аудиторию — до политического руководства США и

Запада, что Россия готова к переговорам. Давайте сядем за стол переговоров. Но вот наши условия. Вы хотите с нами переговариваться с позицией силы? Не выйдет. Мы готовы с вами разговаривать на основе наших условий. И, естественно, мы готовы к каким-то компромиссам, это неизбежно. Но наша запросная позиция вот такая. То, что сейчас происходит на Украине и на фронте, в этом виноват, в первую очередь, Запад. Мы в ходе Стамбульских договоренностей достигли того видения отношений, которые должны сложиться между Россией и Украиной, оно устраивало и нас, и Украину. Оно было с точки зрения сегодняшнего дня очень выгодно Украине. Но вы сами, точнее Лондон, всё это перечеркнули, захотели воевать. Вот и получили. Как мне кажется, это два самых важных момента.

— Западные СМИ широко цитируют слова Лаврова о "красных линиях". Почему

они это делают и что имеется в виду?

— Дело в том, что об этих "красных линиях" мы говорим достаточно часто. И

понятие о них достаточно неопределенно с нашей стороны. На сегодняшний

день красные линии, которые Запад не должен пересекать в своей политике в украинском кризисе, заключаются в следующем.

Первое: никаких ударов и никакого согласия на удары со стороны России западными ракетами вглубь России. Если вы будете поставлять ракеты дальнего действия и наносить удары вглубь России, по Москве, ещё дальше, то ответ будет мощный. Вот "Орешник" вам показал, какой вам будет ответ. На сегодняшний день это, пожалуй, самое главное предупреждение или самая главная "красная линия", которую Москва продемонстрировала Западу. Вы должны это учитывать, и, при необходимости, Россия применит "Орешник", который по мощности не уступает ядерному оружию, но, в крайнем случае, можем применить и ядерное оружие. Вот это — "красная линия". Никаких ударов с помощью ваших ракет по глубинным городам, по глубинной территории России. Иначе пострадает и Украина, и "Орешник" показал, как это будет, и вы тоже пострадаете.

Это намек достаточно чёткий. Но об этом Путин говорил и до этого. Тут ничего особенного нового нет. Просто Лавров подтвердил то, что уже было сказано.

Второй вопрос, будет ли это сделано Западом, то есть поставят ли они эти

ракеты? И дадут ли они добро, чтобы эти ракеты использовали? В принципе, уже разрешение дано. Но поставят ли они эти ракеты, которые будут бить вглубь территории России?

Это большой вопрос, потому что Киев просит у Запада эти крылатые ракеты "Томагавк с дальностью до 5 тысяч километров. 5,5 тысяч километров. Это, конечно, меняет ситуацию на поле боя. Но было прямо сказано, что это будет рассматриваться Россией как вступление в войну против непосредственно самой России.

Если мы сейчас говорим о том, что поставки западного оружия Украине, в том числе дальнобойных ракет, уже на сегодняшний день являются на грани того, что Запад вступил в войну непосредственно уже с Россией, то есть уже стал воюющей страной, то этой

мысли в интервью Лаврова с Такером не прозвучало. Он просто говорил, что США

поддерживают действия Киева, тем самым они участвуюя в гибридной

войне. Он мягкую форму дал.

Я не думаю, что он оговорился, я думаю, что там все было просчитано, и каждое слово, каждая формулировка здесь имеет очень большое значение. Очень интересно отметить этот момент, потому что Лавров сказал, что нас не разделяет ничего такого с США, что мешало бы нам нормально сотрудничать. То есть это сигнал Трампу.

Россия сотрудничать готова. Давайте переговариваться. И важную мысль еще отметить нужно, что Лавров заявил о том, что фактически в регулировании украинского кризиса должны участвовать не только Россия и Украина, но и другие страны, помимо России и США. При всей важности их взаимоотношений и подхода к украинскому кризису, нужно учитывать позицию Китая, Индии, Бразилии и других стран.

Здесь должен быть такой комплексный подход к урегулированию украинского

кризиса. А вот что касается "красной линии", то это первая красная линия.



— Насколько актуальны слова Сергея Лаврова об испытании новой гиперзвуковой системы в условиях, когда Украина получила разрешение посылать снаряды вглубь России, но, с другой стороны, скоро предстоит инаугурация Дональда Трампа, заявлявшего не раз, что он стремится завершить этот конфликт?

— Я думаю, что эти слова, конечно, очень актуальны. Я думаю, что Трамп

информирован о ситуации на российско-украинском фронте. И это послание не только

Трампу, но и западноевропейским странам, что у России есть такое оружие, которого нет сейчас у Запада, и с которым они ничего сделать не смогут. И, грубо говоря, если они будут продолжать политику накачивания Украины оружием и подталкивать её бить вглубь нашей страны, то будет наказана не только сама Украина, но и те страны, которые это

оружие поставляют.

В данном случае речь идёт о Франции, речь идёт о Лондоне, об Англии.

И здесь, кстати говоря, очень важно подчеркнуть слова Лаврова о том, что, в случае обмена ядерными ударами, дело не ограничится только лишь одной Европой. Америка тоже получит свою порцию. Это тоже очень важно отметить, что Америка здесь в стороне не окажется. Поэтому это — своеобразное послание Трампу.

Очень сложно говорить о том, что вообще думает Трамп, что хочет Трамп, какая позиция у Трампа, потому что никаких чётких, ясных заявлений с его стороны не было. Всё будет более-менее ясно только после 20 января. То, что сейчас говорят о позиции Трампа, это,

конечно, домыслы аналитиков, блогеров и так далее, и тому подобное, потому что,

согласно американскому законодательству, президент и его команда не имеют права

критиковать или предлагать что-либо действующему президенту до инаугурации. Это

уголовно наказуемое деяние. Они должны держать язык за зубами. То, что у нас сейчас

говорится здесь, это всё домыслы. Реально мы не знаем, что думает Трамп. Я не знаю,

есть ли какие-то контакты сейчас с ним на неофициальном уровне. Может, есть,

может, нет.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.



Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон (англ. Tucker Swanson McNear Carlson; род. 16 мая 1969, Сан-Франциско) — американский консервативный политический обозреватель, журналист.

