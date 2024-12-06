Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится

5:26 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Киевская власть утвердила новый военный бюджет. По сравнению с предыдущим годом он вырастет незначительно, всего на 2%, и составит порядка 53 млрд. долларов. Или примерно 26% ВВП.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Само по себе это звучит фантастически. Ни одно государство с такими военными расходами существовать не сможет, кроме Украины. Но ей это "успешно" удается не первый год.

Сразу оговоримся про российский военный бюджет для сравнения. На 2025 год запланирован резкий рост военных расходов — примерно на 25%. При этом доля военных расходов по отношению к ВВП составит порядка 7-8 %. Что, конечно, много, но не критично для российской экономики.

Лозунг "Всё провоевал"

Совсем иначе всё выглядит на Украине. Военные расходы Украины в сравнении с её ВВП смотрятся ужасно, но ещё страшнее сравнивать этот оборонный бюджет со всем госбюджетом Украины. Ибо он воплощает лозунг "Что заработал, то всё и провоевал".

Судите сами. Все доходные статьи бюджета на 2025 год запланированы в размере 2 трлн 339 млрд. гривен, а одни только военные расходы составляют 2, 23 трлн. То есть практически всё, что собрали в виде налогов с граждан и с бизнеса, то и потратили на армию.

Но как же "социалка" и все остальные статьи расходов? А для этого Киев "нарисовал" в бюджете дополнительный 1 триллион гривен расходов. Таким образом, получаем дефицит бюджета, который Украина собирается покрывать за счёт помощи Запада. О чем, не стесняясь, прямо и заявляет.

Это, конечно, никакое не открытие. Понятно, что Киев живёт за счёт финансовых вливаний Запада, если мы говорим о госбюджете. Но всё же есть один любопытный нюанс.

Как бы плохо Украине ни было, ВВП у неё довольно неплохо растет. Что странно, ибо Зеленский постоянно ездит по миру с протянутой рукой.

Причём такого ВВП у Украины не было даже в самые лучшие времена. Самый высокий показатель — 190 млрд дол — фиксировался в 2013 году. Но после начала майданной эпопеи этот показатель рухнул вниз до цифры в 91 млрд в 2016 году. Затем ВВП начал отыгрывать вверх, и в 2021 году достиг самого большого значения в новейшей истории Украины — 199 млрд долларов.

Затем снова обвал до 161 млрд. в 2022 году по понятным причинам. И снова рост по итогам 2023 года. И вот уже на 2025 год Киев снова оптимистично прогнозирует ВВП на уровне примерно 200 млрд. долларов.

Логично предположить, что рост ВВП может быть следствием вложений в украинский военно-промышленный комплекс. Закупка вооружений на украинских оборонных заводах статистически, несомненно, отразится на ВВП.

Обратимся снова к военному бюджету Украины. Озвучены три крупные статьи расходов:

· финансовое обеспечение — 27 млрд долларов;

· закупка вооружений — 17 млрд долларов;

· модернизация ВПК и научно-исследовательские разработки. — 1,32 млрд. долларов.

И теоретически две последние статьи могут как раз и играть роль той прибавки, что сказывается на ВВП. Это порядка 18 млрд. долларов.

Загадка "золотой жилы" украинского ВПК

Однако здесь сразу возникают вопросы. Сами предприятия украинского ВПК вроде бы успешно и регулярно поражаются российскими средствами дальнего действия. И по идее на территории самой Украины почти ничего производиться уже не может. За исключением тех видов вооружения, которые не требует концентрации производства в одном месте. Как пример — беспилотники.

И в то же время ВСУ далеко не самодостаточны с точки зрения обеспечения своей военной техникой. То есть закупить на 18 млрд. долларов военной продукции у своего же ВПК невозможно. Ибо он столько не производит. В лучшие времена оборот "Укроборонпрома" составлял около 1,3 млрд. долларов (по состоянию на 2018 год). Даже если допустить многократный рост производства, то вряд ли он может увеличиться более чем в 10 раз, учитывая воздействие на военные производственные объекты Украины наших воздушно-космических сил и ракетных войск.

Остаётся вопрос, на какой "золотой жиле" растёт украинский ВВП? Вряд ли в Киеве изобрели высокоэффективную и прибыльную производственную отрасль. Тогда других вариантов остается не так много. И один из них, видимо, это распродажа собственных ресурсов и активов западным "инвесторам".

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.



Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

