Следующим президентом Румынии будет Джорджеску, говорят опросы. Готовится майдан

К следующему майдану надо готовиться румынам. Согласно опросам, антисистемный кандидат в президенты Кэлин Джорджеску выиграет второй тур президентских выборов.

Фото: Own work by Mihai Petre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протест в Румынии

В Румынии развернулась травля фаворита президентских выборов Джорджеску

Согласно данным Atlas Intel, опрос, проведённый 2-4 декабря 2024 года, показал, что независимый кандидат Кэлин Джорджеску, победитель первого тура президентских выборов в Румынии, получит 47% голосов, а его соперница либералка Елена Ласкони — только 43%.

Другие опросы ещё более радикально отдают ему победу. Опрос SOCIOPOL в период с 27 по 29 ноября 2024 года показывает, что 60% респондентов отдают предпочтение Джорджеску, а за Ласкони проголосуют 40% опрошенных.

В борьбе против антисистемного кандидата, который изначально был против продолжения помощи Украине, глобалисты сначала попробовали отменить результаты первого тура, но Конституционный суд (КС) Румынии утвердил их. После этого последовали выводы Румынской разведывательной службы (SRI) о том, что "киберпреступные платформы российского происхождения получили информацию для входа в избирательную сеть Румынии в преддверии первого тура президентских выборов", в котором победил Джорджеску. Простыми словами, русские обыграли либералов в Tik Tok.

Далее на Джорджеску выплеснули компромат о том, что его сторонники делают "специфически фашистские акценты". Подан и второй запрос в КС по отмене первого тура на основе данных румынских спецслужб.

Джорджеску сделал сенсационные заявления, которые нравятся румынам

Джоржеску на Realitatea TV назвал рассекреченные разведкой документы "массовым отчаянием системы", а затем выступил в СМИ с сенсационными заявлениями о том, что он после прихода к власти полностью запретит экспорт украинского зерна через румынскую территорию и прекратит военную помощь Украине. По его словам, Бухарест не обязан придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону.

"Невозможно представить, чтобы рядом с нами, в центре Европы, шла война, поэтому приоритетом, безусловно, будет немедленное прекращение войны на Украине. <...> Забота румынского народа — быть счастливыми. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО оборонительное, то оно должно оставаться оборонительным. Я верю в одно — Румыния ни перед кем не имеет обязательств", — сказал Джорджеску Reuters.

Так же резко он раскритиковал иностранные компании в Румынии, которые он считает ответственными за экономические проблемы страны. По его словам, румыны платят за воду, газ, электричество иностранным компаниям, которые не инвестировали ни копейки, но собирают деньги.

Он пообещал, что в первые сто дней своего мандата инициирует процесс возвращения приватизированных активов. Несмотря на обвинения в пророссийских взглядах, Джорджеску утверждает, что его приоритетом является партнёрство с США.

Ключевая поддержка Украины рухнет с приходом Джорджеску

Никто, конечно, из ЕС или НАТО Румынию не выведет, но ключевая поддержка Украины в НАТО может рухнуть. Это:

доходы от экспорта зерна,

поставки оружия и топлива,

обучение украинских лётчиков на F-16,

снижение интенсивности разведки авиацией НАТО с территории Румынии и над Чёрным морем.

Майдан в Румынии готовится, его финал неизвестен

После победы несистемного кандидата (если выборы не будут сфальсифицированы) ждём майдана, так как уже после первого тура были беспорядки студентов. США предупредили в среду, 4 декабря, вечером, что дистанцирование Румынии от Запада может иметь "серьёзные негативные последствия". Об этом заявил представитель госдепартамента Мэтью Миллер.

Результаты давления на Джорджеску нельзя предсказать. Грузия выдержала, потому что силовики не предали. Как будет в Румынии — неизвестно. Но западная тоталитарная система, очевидно, разваливается.

Уточнения

Кэли́н Джордже́ску — румынский политический и государственный деятель. Кандидат в президенты Румынии (2024).



Елена Валерика Ласкони — румынский политический деятель. Председатель либеральной партии «Союз спасения Румынии» (ССР) с 26 июня 2024 года. Мэр (примар) города Кымпулунг с 2020 года. Кандидат на президентских выборах 24 ноября 2024 года.

