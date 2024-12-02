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Любовь Степушова

Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси

Мир » Бывший СССР » Грузия

Запад нарвался на ответ Грузии за попытку госпереворота и решил, что расправится с ней обычными методами. Но скоро должны последовать новые шаги Тбилиси.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Грузия жёстко ответила на попытку госпереворота

Затухший было бунт в Тбилиси после прошедших 26 октября парламентских выборов возобновился после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановлении переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. И тут же американцы объявили о прекращении стратегического партнёрства.

"Мы повторяем наш призыв к правительству Грузии вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения парламентских выборов и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений", — говорится в заявлении госдепартамента.

Как объяснил решение правительства депутат парламента Давид Качарава, в последнее время со стороны Евросоюза каждый шаг, влияющий на европейскую интеграцию, использовался как оружие для создания "ещё большего количества конфликтов в грузинском обществе". Например, по вопросу статуса кандидата в ЕС, который сначала был Грузии предоставлен, а потом отменён по причине "неправильных" парламентских выборов и внутренних законов (об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ*).

По словам депутата, страсти в Грузии разжигаются с целью смены правительства неконституционным путём. Качарава отметил, что оппозиция настолько была уверена в успехе, что не вела предвыборную кампанию, а действовала на полученную извне помощь, информационную и денежную. Но грузинское общество не поддалось и сделало правильный выбор, сказал депутат.

Уверенность "Грузинской мечты" впечатляет

"Грузинская мечта" ничуть не боится раздробленной оппозиции. Наоборот, предпринятый шаг по приостановке евроинтеграции выявит внутренних врагов в правительстве (многие послы уже заявили об отставке), бизнесе, НПО и т. д.

По-хорошему удивляет уверенность Тбилиси в том, что...

  1. Майдан будет купирован, а значит, есть лояльность силовиков. Об этом говорит назначение выборов президента на 16 де6кабря, хотя можно было бы и отложить.
  2. Экономически Грузия не проиграет. Не проиграет, потому что РФ расширит экспорт грузинской сельхозпродукции и вина, благодаря чему ВВП Грузии уже растёт невиданными для прозападной Молдавии темпами 6-10% в год, не говоря уже об Украине, которая воюет.

Отметим, что решающую роль в решении Грузии сыграл опыт прохождения подобного рода "цветных революций" и позиция Грузинской православной церкви, которая категорически против ЛГБТ*-повестки, с которой страну тащат в ЕС. Вероятно, есть и опросы населения на этот счёт.

Следующие шаги Тбилиси повергнут Запад в нокдаун

Грузии, конечно, надо делать следующие логические шаги: восстанавливать дипотношения с РФ и фиксировать геополитический разворот, объявляя о вступлении в БРИКС, а оппозицию — вне Конституции. Грузия никогда не была европейской страной и не граничит с Европой, вся её история — это история азиатских завоеваний. Единственный раз, когда Грузия стала и долго была частью Европы, — это когда Российская империя отбила её у Турции и был подписан манифест в 1801 году о присоединении Грузии к России.

*- Экстремистская организация, запрещена в РФ.

Уточнения

Гру́зия  — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря  Граничит с Россией на севере и северо-востоке, Азербайджаном на юго-востоке, Арменией на юге и Турцией на юго-западе.
 
 

Ираклий Георгиевич Кобахидзе  — грузинский политик и государственный деятель. Премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года. Председатель парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы грузия ираклий кобахидзе
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