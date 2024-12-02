Зеленский заявляет о том, что войну с РФ он проигрывает. Это смертный приговор для него

3:53 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский уже второй раз заявляет на внешнюю публику, что Украина неспособна вернуть "силой некоторые оккупированные Россией части страны, включая Крым". Ситуация у него очень тяжёлая, поскольку украинцы тоже читают иностранную прессу.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Зеленский заявляет об обмене территорий на членство в НАТО

Зеленский в интервью Kyodo News заявил, что у ВСУ "не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории.

"Нам действительно нужно найти дипломатические решения", — сказал он.

Неделей ранее примерно такое же заявление он сделал в интервью Sky News.

Зеленский пожаловался в обоих случаях, что поддержка Украины со стороны партнёров "недостаточна", и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в альянсе. По его словам, избранный президент США Дональд Трамп знает позицию Украины и её "план победы", направленный на то, чтобы "позволить работать дипломатии".

Так как условие вступления Украины в НАТО неприемлемо для России, Зеленский рассчитывает, что будет выглядеть миротворцем и тогда санкции будут применены к Москве, а ему пойдёт американское оружие.

Трамп выбрал Орбана переговорщиком

Однако Трамп также знает, что многие государства — члены НАТО не подпишутся под принятием Украины в альянс. Он постоянно консультируется с премьером Венгрии Виктором Орбаном на этот счёт.

Венгерская пресса указывает, что Трампа интересует, что думает Орбан о скором окончании войны и какой график урегулирования он видит. Избранный президент также узнавал, как Орбан оценивает способность России продолжать СВО, и "насколько устойчивой к вызовам войны является власть (Владимира) Путина". Венгерский премьер ранее говорил, что у России несоизмеримо больше ресурсов, чем у Украины и что поставки оружия Киеву надо прекращать. В итоге Орбан становится главным переговорщиком Трампа и может отправиться в новую миротворческую поездку по украинскому вопросу.

К тому же напомним, что номинант на пост спецпредставителя по Украине от Дональда Трампа Кит Келлог отверг положение по заморозке линии фронта и отказе Украины возвращать занятые Россией территории в обмен на её членство в НАТО.

У Трампа не могут не понимать, что слабое место Украины — это её мобилизационный потенциал, который убывает, а мотивация солдат падает. Другое слабое место — инфраструктура. Если Россия пересмотрит свои гуманные подходы к ведению войны, то масштабная военная помощь США окажется бесполезной.

Зеленский подписал себе смерный приговор

Трамп пока работает на внутреннюю аудиторию, поэтому присутствуют многие неадекватные идеи. Зеленский же работает на внешнюю публику, на внутреннюю через своих функционеров он говорит об обратном — Конституция не позволяет Украине отдать РФ территории. Украинская аудитория будет внутренне протестовать против озвученного им решения. Одна "упоротая" часть сочтёт это предательством, другая будет говорить: "А где ты раньше был, почему не выполнил Стамбульские соглашения, не говоря уже о Минских". Вся ответственность за потери, разрушения и жертвы будет переложена украинцами с России на Зеленского, и это вынесет ему смертный приговор.

СВО продолжится ещё до середины 2025 года как минимум. Когда будут взяты или окружены крупные города — Запорожье, Харьков, Днепропетровск, тогда начнутся настоящие мирные переговоры и, по-видимому, уже без Зеленского.

Уточнения

Джозеф Кит Келлогг-младший — занимал должность исполнительного секретаря и начальника штаба Совета национальной безопасности США в первом кабинете Дональда Трампа. В 2024 году избранный президент Дональд Трамп выбрал Келлогга на роль специального посланника президента США по вопросам России и Украины.



Взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году. Украина является одним из пяти партнёров НАТО с расширенными возможностями. 30 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский на фоне аннексии оккупированных территорий Украины Россией подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

