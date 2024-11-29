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Андрей Николаев

Армения становится ближе к Западу, но в ответ получает российское вооружение

4:31
Мир » Бывший СССР » Армения

Армения планирует получить от Греции партию российского вооружения. Речь идёт о различных системах ПВО, включая С-300, "Тор", "Оса", которые ещё в 90-е годы и в начале нулевых годов, были поставлены Россией в Грецию. Переговоры находятся на уровне, близком к соглашению.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Парадокс ситуации в том, что Армения таким образом сближается с НАТО, отдаляясь от России. И в то же время, получая российское же вооружение, создаёт основу для дальнейшего взаимодействия с Москвой.

Причины такой щедрости Греции в плане передачи вооружений довольно просты и банальны:

  1. "Враг моего врага — мой друг". Армения находится в извечном историческом противостоянии с Турцией. В свою очередь Греция также находится в довольно напряженных отношениях с Турцией, хотя обе страны и являются союзниками по блоку НАТО. Таким образом, следуя старой известной поговорке, Греция и Армения выстраивают союзнические отношения, в которых их общим врагом является Турция.
  2. Российские комплексы ПВО, имеющиеся у Греции, с осени 2023 года лишены технической поддержки России по инициативе самих Афин. Греки решили разорвать все контракты на техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов. И сейчас эти системы бездействуют.

Ранее муссировалась тема передачи этих комплексов Киеву, однако в Греции резонно рассудили, что ВСУ сейчас в большей степени адаптированы под западные системы ПВО, под их логистику и обслуживание, и общую систему управления. И российские комплексы лишь создадут неудобства в применении.

Взамен отданных Армении комплексов ПВО, Греция получит системы аналогичного уровня от Израиля, у которого последние годы тоже весьма непростые отношения с Турцией.

Во всей этой истории следует отметить особую роль Франции, которая является идейным вдохновителем этой греко-армянской "дружбы против" Турции. Системы ПВО — не единственная ниточка, связывающая Ереван и Афины. Сотрудничество Греции и Армении идёт также по линии военной подготовки.

Так, например, количество армянских курсантов в военных училищах Греции удвоилось за последнее время. Армянские подразделения спецназа активно участвуют в военных учениях на территории Греции.

Остаётся вопрос, как Армения будет согласовывать этот "греческий дар" с необходимостью дальнейшего обслуживания этих систем со стороны России. Ведь формально Греция не имеет права передавать вооружение третьим странам. Но что-то подсказывает, что компромисс по этому вопросу между Москвой и Ереваном будет найден.

Да и в России отчасти будет рады, что системы ПВО не пошли на Украину. С другой стороны, этой третьей страной-получателем является Армения — страна, которую Россия потенциально хочет видеть своим стратегическим союзником в Закавказье. И это дополнительный аргумент к достижению компромисса.

В то же время сообщается, что поставка произойдет не сегодня и не завтра. Скорее всего, Армения увидит это вооружение только в 2026 году. Такая неспешность объясняется просто. В настоящее время Израиль ведёт работу по созданию на греческих Эгейских островах эшелонированной системы ПВО на базе своих зенитно-ракетных комплексов. Завершить весь этот проект планируют как раз к 2026 году. И тогда уже российские системы ПВО будут уже совсем не нужны Греции.

В завершение стоит добавить ещё один момент. Деградация армяно-российского военного сотрудничества в значительной степени вызвана Москвой. С началом Второй карабахской войны осенью 2020 года Кремль поставил на паузу контракты на поставку российского вооружения в Армению.

Естественно, что Ереван получил полное моральное обоснования для развития отношений с другими странами. Поэтому движению Армении на Запад в значительной степени помогла сама Россия. Увы.

Будем надеяться, что российское руководство сделало правильные выводы из сложившейся ситуации.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы греция армения
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