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Любовь Степушова

Второй день без света. Николаев и Херсон уже вступили в чёрную зиму, остальным приготовиться

4:45
Мир » Бывший СССР » Украина

Украина уверенно движется к "чёрной зиме". Николаев и Херсон второй день находятся без света, в остальных крупных городах действуют аварийные графики отключений.

Свеча
Фото: commons.wikimedia by Devilal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свеча

Россия подавила генерацию и передачу электроэнергии от всех украинских АЭС

Это результат ударов ВКС РФ 27 и 28 ноября по Украине. Согласно заявлению МАГАТЭ, три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины 28 ноября утром сократили выработку электроэнергии.

Согласно ведомству, во второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровни мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране, а один реактор на Ровенской АЭС был отключён от сети.

Украина проинформировала МАГАТЭ, что удары вновь затронули электрические подстанции, которые станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии извне.

В российских источниках сообщают, что целями ударов оказались три ключевые подстанции напряжением 750 кВ:

  1. Винницкая, которая подключена к Южноукраинской АЭС и обеспечивает транзит электроэнергии на западные и центральные регионы страны;
  2. Киевская — является основным распределительным узлом для подачи энергии в Киев и прилегающие области, подключена к Ровенской и Хмельницкой АЭС и
  3. Западноукраинская — служит для передачи электроэнергии с Ровенской АЭС на западные и центральные регионы Украины. Она также связана с польской энергосистемой, обеспечивая экспорт электроэнергии в страны ЕС в ночные часы. Удар создал перебои в энергоснабжении Львовской и Закарпатской областей.

Николаев и Херсон — второй день без света

Украинский эксперт в области энергетики Владимир Омельченко заявил, что отключения света на Украине составляют в среднем по 12 часов. По его словам, Россия "попала по периметру" в подстанции, которые работают на выдачу мощностей со всех трёх атомных АЭС, которые дают почти 55% вырабатываемой на Украине электроэнергии.

В соцсетях украинцы пишут, что люди сидят без света и по 16 часов в сутки. По данным "Укрэнерго", утром 29 ноября остаются обесточенными Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области.

Претензий на Украине к "Укрэнерго" много. В частности, депутат Рады Алексей Кучеренко считает, что ведомство потратило гигантские средства на укрытие энергообъектов, которые так и не построило. Из около 60 объектов только четыре имеют уровень готовности 70-90%, ещё десять имеют 36-50%, а остальные от 6 до 25%, сообщил политик в соцсети. Кучеренко также отметил, что стоимость строительства укрытий после заключения сделок выросла в три-четыре раза. Это говорит о разворовывании бюджетных средств, что не новость.

"Чёрной зимы" Украине не избежать

Владимир Зеленский призвал всех украинцев не игнорировать атаки и прятаться в убежищах, которых тоже нет. Telegram-канал Insider-T утверждает, что вскоре после заявления Владимира Путина в Киеве началась паника. Чиновники, депутаты и прочие вывозят документацию и серверы с оргтехникой из центров принятия решений. Тот же автор заявил со ссылкой на источник, что новый удар ракетой "Орешник" назначен на 30 ноября и не исключено, что удар будет по объектам в Киеве или по энергетическим и логистическим объектам.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Казахстане отметил, что всего за эти два дня Россия запустила 100 ракет, в том числе комплексов "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", и 466 ударных беспилотника. По его словам, мощный удар стал ответом на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.

Путин добавил, что министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели на территории Украины для ударов новейшей системой "Орешник". По его словам, это могут быть, в том числе, и центры принятия решений в Киеве.

Этими целями могут быть и другие объекты, о чём сообщала ранее Pravda.Ru.

Уточнения

Блэкаут — системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей.

Электри́ческая подста́нция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы херсон украина николаев владимир путин владимир зеленский
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