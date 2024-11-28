Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее?

Основная цель фейков в СМИ — это влияние на информационное пространство и поведение людей. При этом они могут выполнять различные задачи, от создания паники и разделения общества, до политических манипуляций и влияния на общественное мнение.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ким Чен Ын

Сегодня всё чаще в СМИ появляются фейки, особенно о действиях противника, с целью оправдать или легитимировать свои дальнейшие действия. Как пример можно привести последние публикации вокруг якобы участия военных Северной Корее в боевых действиях России против Украины. И главное — якобы о поставках северокорейского оружия всем террористам мира.

Одним из ключевых пунктов этого сотрудничества якобы стал обмен военной техники, в том числе системы противовоздушной обороны, включая российские комплексы С-400. Этим "секретом" поделился с мировой общественностью советник по национальной безопасности Южной Кореи Син Вон Сик, который заявил, что Россия предоставила Северной Корее противовоздушные ракеты и средства ПВО в обмен на отправку войск для поддержки Москвы "в её войне против Украины".

Хотя в публикации "Associated Press" несколько раз проскальзывало слово "вероятно", чтоб её не обвинили во лжи. Но ведь при перепечатки фейковых новостей подобные мелочи уже упускаются…

При этом особо никого не удивляло то, что в преддверии разрешения со стороны США наносить удары в глубь России дальнобойными ракетами ATACMS как-то не с руки России ослаблять ПВО страны, даря направо и налево противоракетные комплексы. Тем более, что уже шли фейки о поставке этих же комплексов в Иран.

Но для фейков не нужна логика, поэтому в эту новость сразу поверили на Западе и стали призывать Южную Корею дать "достойный" ответ своему северному соседу и начать поставлять на Украину уже напрямую новейшее вооружение и боеприпасы. Особенно горячо призывала к этому элита самого Киева.

Стоит напомнить, что Южная Корея, не желая ввязываться в эту войну, поставила большой объём новейшего вооружения, но не на Украину, а в Польшу. При этом поляки, оставив себе всё это новейшее вооружение, поставили на Украину всё своё советское старье, бывшее на их складах со времён их участия в ОВД (Организация Варшавского договора).

Дальше авторы фейков, но уже со ссылкой на "Нью-Йорк Таймс" пытаются раздуть эту проблему на другие регионы мира, заявляя, что полученное от России оружие и военные технологии могут оказаться в распоряжении "Хезболлы". То, что даже чисто теоретически привезти сегодня в Ливан "Хезболле" ракетный комплекс С-400 невозможно, естественно, никого не волнует.

Сразу отметим — мы не хотим сказать, что Северная Корея — " белая и пушистая", там более что её лидеры, несмотря на все запреты и санкции, смогли получить ядерное оружие, а тем самым снять в своё время с американской повестки дня переворот и создание единой Кореи. При этом дружа с таким же подсанкционным изгоем как Иран, Северная Корея неоднократно в прошлом поставляла ему различные виды своего вооружения, и не только ему.

Однако если мы говорим о текущем моменте, то даже её противники из Южной Кореи заявляют: устаревшая система ПВО Пхеньяна потребует совершенствования и потенциально огромной внешней помощи, чтобы справиться с превосходящими ВВС Южной Кореи и США.

Далее авторы фейков ссылаются на публикацию аналитический центр "Stimson Center" который якобы в этом году опубликовал исследование, показывающее, что режим Кимов активно делился ресурсами с террористическими движениями Ближнего Востока.

Ну для начала стоит отметить что это статья была опубликована более года назад 24 октября 2023 года, где сказано, что 16 октября посол Израиля в Южной Корее Акива Тор выразил обеспокоенность тем, что ХАМАС использовал северокорейское оружие против Израиля.

Как заявил Тор, "вполне возможно, что это северокорейское оружие находится в Иране уже довольно долгое время".

Очень оригинальная интерпретация

Однако авторы статьи в "Voanews" дают свою интерпретацию событий, заявляя, что с тех пор как ХАМАС напал на Израиль 7 октября, фотографии реактивных гранат F-7 с утверждением, что они были сделаны Северной Кореей, появились на сайте X, ранее известном как Twitter*. При этом сообщается, что какой-то "самопровозглашённый" исследователь оружия, который использует псевдоним War Noir, опубликовал фотографии ракет и пулемётов с подписью, что Армия обороны Израиля якобы захватила оружие северокорейского производства, принадлежащее бригадам "Аль-Кассам" недалеко от Газы.

Но почему-то никто не акцентировал внимание на том, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не может подтвердить, что Северная Корея вооружает ХАМАС.

Как рассказал Юст Олиманс, автор книги "Вооружённые силы Северной Кореи", "Северная Корея производит широкий спектр реактивных гранат для РПГ-7".

Постоянный корреспондент NK Pro, отметив, что ее вариант F-7 можно найти в нескольких ближневосточных странах с "бывшими" связями с КНДР".

Поэтому F-7 были задокументированы в Сирии, Ираке, Ливане и секторе Газа, сказал Н. Р. Джензен-Джонс, эксперт по оружию, который работает директором консалтинговой компании Armament Research Services.

КНДР работала с "Хезболлой" после 1993-го

Кстати сотрудничество Северной Кореи с "Хезболлой" прекратилось в начале 1990-х годов, когда премьер-министр Израиля Ицхак Рабин кратко предложил финансовые стимулы, чтобы отбить у Северной Кореи желание вооружать противников Израиля. Но тогда у американцев были несколько другие цели, и ЦРУ сделало всё, чтобы это проект не пошёл. В итоге сотрудничество Северной Кореи с "Хезболлой", вероятно, возобновилось после 1993 года.

Естественно, не стоит идеализировать Северную Корею, она помогала Ирану производить ракеты серии M600 дальностью в 300 км, а Сирии — противотанковые ракеты "Корнет". Иран и Сирия передали это оружие "Хезболле", и эти новые технологии укрепили подготовку "Хезболлы" к войне с Израилем в 2006 году. Эти поставки оружия были подтверждены окружным судом США по округу Колумбия в июле 2014 года. Решение суда признало Северную Корею и Иран ответственными за ущерб, поскольку они оказали "материальную поддержку и помощь" "Хезболле", что позволило ей нанести ракетные удары по Израилю в 2006 году.

Северная Корея, возможно, помогала "Хезболле" в строительстве туннеля к северу от реки Литани, которая была самой северной точкой ударов Израиля в 2006 году, и, вероятно, предоставляла компоненты для передачи Ираном ракет "Хезболле" в радиусе 300 км в 2008 году. Хотя нет никаких доказательств недавнего военного сотрудничества Северной Кореи с "Хезболлой", помощь Северной Кореи Асаду в гражданской войне в Сирии, возможно, вдохновила на сотрудничество.

Отмечалось, что с тех пор, как в 2015 году началась военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, хуситы использовали или пытались закупить северокорейские военные технологии. В июле 2015 года представители южнокорейской разведки сообщили, что хуситы выпустили 20 ракет северокорейского производства "Скад" по Саудовской Аравии. Хуситы, вероятно, захватили эти ракеты "Скад" на поле боя, поскольку вооружённые силы Йемена первоначально приобрели их у Северной Кореи в 2002 году. Но виноватой явно выставили Северную Корею.

Говорят, что не так "страшен чёрт, как его малюют", но чёртом можно пугать. Поэтому у нас есть образ злого гения в виде одиозного руководителя Северной Кореи Ким Чен Ын. Его многие боятся, поэтому никого не удивляет очередная статья о том, что злой гений снова что-то замышляет. Вопрос только в одном, зачем появилась эта статья, и что этим фейком пытаются прикрыть или спровоцировать?

Кому выгодно?

Так для чего же был нужен этот фейк и подобные ему, которые за последний месяц заполонили все мировые СМИ? Если мы вспомним, то вопрос разрешения нанесения удара американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России дебатировался уже более полугода. И практически постоянно Джо Байден, стоя на лужайке перед Белым домом, заявлял о своей ответственности перед американским народом и конгрессом говоря о том, что он не хочет втягивать Америку, Европу в том числе и НАТО в прямую конфронтацию с Россией, разрешая наносить американским и натовским оружием удары по её территории.

И вдруг все изменилось. Байден дал разрешение на прямую конфронтацию. Однако это решение надо было обосновать. Тут и появились все эти фейки с поставкой северокорейского оружия всем одиозным и террористическим организация мира, а также с теми северокорейских солдат, которые вдруг могут решить исход битвы за демократию на Украине.

Но что же случилось на самом деле? Демократы проиграли президентские выборы, а вместе с ними и всю власть. Значит, теперь им нет смысла нести ответственность перед американским народом и конгрессом, и можно подложить свинью противнику, разрешив НАТО ввязаться в конфликт с Россией. Вот и весь смысл внутренний американской политики. Плевать на всё, пусть теперь Трамп и республиканцы разруливает ситуацию с России, и демократы "умыли руки".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?, по Концевичу — Ким Чонъы́н, род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года; альтернативное название должности — «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»), генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года.

