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Любовь Степушова

США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение

5:45
Мир » Азия » Ближний Восток

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 27 ноября после более чем года войны. Судьба Газы никак не отражена в договоре. Так стоило ли "Хезболле" начинать?

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Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM
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Израиль договорился с Ливаном о перемирии, ограничивая "Хезболлу" 

В соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении войны, согласно изданию Ynet, предусматривается что...

  • "Хезболла" и все другие вооружённые группы в Ливане не будут совершать никаких наступательных действий против Израиля.
  • Израиль не будет проводить наступательные военные действия против целей в Ливане, включая наземные, воздушные и морские операции.
  • Израиль и Ливан признают важность резолюции 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года. В ней говорилось о прекращении боевых действий между "Хезболлой" и Израилем и создании буферной зоны, санкционировалось увеличение численности Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) до максимальной в 15 тысяч военнослужащих. Однако это признание не означает отмены права Израиля и Ливана на самооборону.
  • Официальные силы безопасности и армии Ливана будут единственными вооружёнными группами, которым разрешено носить оружие или использовать свои силы на юге Ливана. Ливан развернёт свои официальные силы безопасности и армию вдоль всех границ на юге Ливана, как указано в плане развёртывания.
  • Продажи, поставки и производство оружия или материалов, связанных с оружием, в Ливане будут под контролем и управлением правительства Ливана. Несанкционированные объекты по производству оружия и материалов, связанных с оружием, будут ликвидированы.
  • Военная инфраструктура и базы "Хезболлы” будут уничтожены и будет конфисковано нелегальное оружие, не соответствующее этому соглашению.
  • Создаётся комиссия, приемлемая по составу для Израиля и Ливана, для мониторинга и помощи в обеспечении соблюдения этих обязательств.
  • Израиль и Ливан будут сообщать о предполагаемых нарушениях этих обязательств комиссии и силам UNIFIL.
  • Израиль постепенно отведёт свои войска южнее "голубой линии" (линия разграничения) в течение 60 дней. "Хезболла" также должна отвести свои подразделения и тяжёлые вооружения к северу от реки Литани, примерно в 25 километрах от границы. Все пограничные споры о прохождении "голубой линии", выполняющей роль границы, будут обсуждаться через 60 дней и после отвода войск Израиля и "Хезболлы".
  • США будут продвигать косвенные переговоры между Израилем и Ливаном для достижения признанной сухопутной границы.

Гарантом сделки являются США

Есть также некое "гарантийное письмо США", которое даёт гарантии, естественно, только Израилю. В частности, указывается, что в южном регионе Ливана Израиль сохраняет право действовать в любое время против нарушений обязательств. За пределами южного региона Израилю предоставлено право действовать против возникающих угроз, направленных против него, если Ливан не в состоянии или не хочет пресекать эти угрозы. Если Израиль решит принять такие меры, он уведомит об этом США — по возможности. Разрешаются полёты израильских ВВС над Ливаном для целей разведки, наблюдения и патрулирования, самолёты при этом не будут нарушать звуковой барьер.

"Хезболла" выживет и начнёт снова

Выполнение многих пунктов, подразумевающих контроль, под вопросом, так как ничего не говорится о разоружении "Хезболлы". А как она хорошо умеет секретно действовать — известно. Успехом Израиля можно считать отказ "Хезболлы" от требования синхронизации прекращения огня в Ливане с приостановкой боевых действий в секторе Газа. Само вступление "Хезболлы" в войну с Израилем было в защиту палестинцев в Газе. Так стоило ли шиитам начинать?

На "Хезболлу" давила ответственность за варварские бомбардировки израильскими ВВС городов Ливана. Достаточно было "подозрения", что в каком-либо многоэтажном доме укрывается функционер шиитов, чтобы был уничтожен не только этот дом со всеми его жителями, но и целый квартал со всем населением. А "Хезболле" в техническом плане (средств ПВО или современных ракет) было нечего противопоставить армии Израиля. Была надежда на Иран, но он "сдулся".

Газа будет додавлена Израилем, в этом нет сомнений.

Как соотносятся Ливан и "Хезболла"

Возникает вопрос, почему Ливан позволяет Хезболле рулить в отношениях с Израилем.

"Хезболла" представляет третью по величине религиозную шиитскую общину в Ливане (около 31%) после мусульман-суннитов (32%) и христиан (35%). На последних парламентских выборах в 2022 году партия завоевала 15 мандатов, а вместе со своими союзниками — 61 из 128 мест в парламенте. Движение располагает собственными крупными военными силами в Ливане. Только "Хезболле" было разрешено сохранить своё оружие после заключения Таифского соглашения 1989 года, которое положило конец гражданской войне. Если лишить "Хезболлу" её преимуществ, то в Ливане снова начнётся гражданская война.

Уточнения

«Хезболла́»  — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
 

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем. Столица — Бейрут. Государственный язык — арабский (ливанский диалект).
 

Прекращение огня — одна из форм временного приостановления или прекращения военных действий в определённом районе. Применяется для решения частных задач — подбора раненых и обмена ранеными, направления парламентёров и т. д. Нарушение условий прекращения огня рассматривается как нарушение законов и обычаев войны.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы ливан израиль ближний восток
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