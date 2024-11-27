США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 27 ноября после более чем года войны. Судьба Газы никак не отражена в договоре. Так стоило ли "Хезболле" начинать?
В соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении войны, согласно изданию Ynet, предусматривается что...
Есть также некое "гарантийное письмо США", которое даёт гарантии, естественно, только Израилю. В частности, указывается, что в южном регионе Ливана Израиль сохраняет право действовать в любое время против нарушений обязательств. За пределами южного региона Израилю предоставлено право действовать против возникающих угроз, направленных против него, если Ливан не в состоянии или не хочет пресекать эти угрозы. Если Израиль решит принять такие меры, он уведомит об этом США — по возможности. Разрешаются полёты израильских ВВС над Ливаном для целей разведки, наблюдения и патрулирования, самолёты при этом не будут нарушать звуковой барьер.
Выполнение многих пунктов, подразумевающих контроль, под вопросом, так как ничего не говорится о разоружении "Хезболлы". А как она хорошо умеет секретно действовать — известно. Успехом Израиля можно считать отказ "Хезболлы" от требования синхронизации прекращения огня в Ливане с приостановкой боевых действий в секторе Газа. Само вступление "Хезболлы" в войну с Израилем было в защиту палестинцев в Газе. Так стоило ли шиитам начинать?
На "Хезболлу" давила ответственность за варварские бомбардировки израильскими ВВС городов Ливана. Достаточно было "подозрения", что в каком-либо многоэтажном доме укрывается функционер шиитов, чтобы был уничтожен не только этот дом со всеми его жителями, но и целый квартал со всем населением. А "Хезболле" в техническом плане (средств ПВО или современных ракет) было нечего противопоставить армии Израиля. Была надежда на Иран, но он "сдулся".
Газа будет додавлена Израилем, в этом нет сомнений.
Возникает вопрос, почему Ливан позволяет Хезболле рулить в отношениях с Израилем.
"Хезболла" представляет третью по величине религиозную шиитскую общину в Ливане (около 31%) после мусульман-суннитов (32%) и христиан (35%). На последних парламентских выборах в 2022 году партия завоевала 15 мандатов, а вместе со своими союзниками — 61 из 128 мест в парламенте. Движение располагает собственными крупными военными силами в Ливане. Только "Хезболле" было разрешено сохранить своё оружие после заключения Таифского соглашения 1989 года, которое положило конец гражданской войне. Если лишить "Хезболлу" её преимуществ, то в Ливане снова начнётся гражданская война.
«Хезболла́» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем. Столица — Бейрут. Государственный язык — арабский (ливанский диалект).
Прекращение огня — одна из форм временного приостановления или прекращения военных действий в определённом районе. Применяется для решения частных задач — подбора раненых и обмена ранеными, направления парламентёров и т. д. Нарушение условий прекращения огня рассматривается как нарушение законов и обычаев войны.
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