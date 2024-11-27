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Андрей Николаев

Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению 

Мир » Бывший СССР » Армения

Второй раз за один только месяц ноябрь Служба внешней разведки России делает тревожное сообщение по ситуации в Армении. Что же такого страшного там происходит?

Армения
Фото: commons.wikimedia.org by Armenak Margarian, CC BY-SA 4.0
Армения

Пресс-бюро Службы внешней разведки, стоит заметить, довольно скупо на новости. За весь ноябрь было опубликовано только три сообщения, и тем более удивительно, что два из них посвящено Армении:

  • первое в начале месяца было озаглавлено "Армению готовят к трудным временам";
  • второе — "Демократия по-американски для Армении".

На основе этих двух сообщений можно позволить сделать вывод, который логично вынести в заголовок нашей текущей публикации — "США пытаются захватить Армению".

И в этом есть две новости: хорошая и плохая.

Хорошая в том, что Армения ещё не сдалась на "милость Запада". А плохая в том, что у наших оппонентов ещё есть все шансы подчинить себе Армению полностью.
Напомним, в 2018 году в Армении произошла "оранжевая" революция. Прежняя власть, считавшаяся пророссийской вынуждена была уйти. А к руководству республикой преимущественно пришли так называемые "соросята" — политики из прозападного лагеря.
С тех пор мы наблюдаем довольно чёткий дрейф Армении в сторону Западу и одновременно охлаждение отношений с Россией.

Повод для сдержанного оптимизма

Можно было бы сделать вывод, что Армения для России уже потеряна, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Но сообщение СВР даёт все-таки повод для оптимизма. Правда, пока сдержанного.

Оказывается, по данным госдепартамента США, обратим внимание — так думают именно в Вашингтоне, в Армении есть мудрые люди, которые считают, что гораздо правильнее быть с Россией, чем с Западом: армяне, "умеющие считать деньги", со временем неизбежно осознают грозящий им невосполнимый ущерб от свёртывания традиционных региональных связей.

Ну если даже в США не уверены в своей "победе" над Арменией, то наверно в этом что-то есть.

Западный десант

А ведь сколько было разговоров про то, что в Армении действует одно из самых крупных в мире посольств США? Сообщалось, что там работает около 2 000 человек.

А сколько ещё различных неправительственных прозападных организации в маленькой Армении? И, видимо, всего этого "арсенала" от "свободного демократического мира" недостаточно для полного перехода Армении под западный диктат, ибо США, по данным СВР, намерены усилить нажим на страну и применить к ней украинскую и молдавскую схемы подчинения государства.

В госорганы Армении планируют направить целый десант советников. Это следует из первого сообщения СВР ещё от 5 ноября, того самого, которое звучит как "Армению готовят к трудным временам".

Кроме того, планируется открыть курсы подготовки армянских госчиновников. И можно представить какую линию Вашингтон планирует продвигать в этих учебных программах.

Но это что касается органов государственной власти. А сообщение СВР от 27 ноября предупреждает об активизации США и в сфере политической жизни Армении.

В преддверии парламентских выборов, намеченных в Армении на 2026 год, Вашингтон намерен активно поработать со следующими политическими партиями:

  1. партия "Республика" Арама Саркисяна;
  2. "Во имя республики" Армана Бабаджаняна;
  3. "Европейская партия Армении" Тиграна Хзмаляна;
  4. "Христианско-демократическая партия" Левона Шириняна.

Ну что ж, предупреждён — значит, вооружён. Значит, есть время и у России для противодействия западным деструктивным силам. Хотя, конечно, правильнее сказать — есть время у самой Армении осознать свои объективные и традиционные связи со странами постсоветского пространства

Вопрос только в том, а понимает ли простой гражданин Армении пользу связей с Россией? Учитывая, что последние несколько лет в Армении сильна антироссийская пропаганда?

Ведь одного и даже двух сообщений СВР вряд ли будет достаточно для прозрения и изменения общественного мнения в Армении в сторону России. Тут нужна более активная разъяснительная работа России.

Тем временем внешне обстановка в Армении выглядит спокойно. А в армянских СМИ можно встретить вот такие новости:

В Ереване стартовал международный форум учителей и преподавателей русского языка и литературы "Русский язык без границ: наследие А. С. Пушкина и пушкинские традиции в русской литературе".

Звучит обнадёживающе.

Уточнения

Арме́ния (арм.  [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.

Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и другое оружие.

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы снг армения никол пашинян
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