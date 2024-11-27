Европа без российского газа? Еврокомиссия расписалась в собственных шизофрении и мазохизме

Обновлённая Еврокомиссия приступит к вытеснению российского СПГ с европейского рынка, что "должно снизить уровень цен на энергию".

Фото: www.flickr.com by European Parliament, CC BY 2.0 урсула фон дер ляйен

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя программу в Европарламенте.

А как американский сжиженный природный газ снизит цены на газ в Европе? Для кого сделаны эти заявления? Или это очередной призыв инвестировать в "зелёную энергетику"? На эти вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил политолог, историк, публицист Виктор Мизин.

А как дорогой американский СПГ снизит цены на газ в Европе?

"Я давно говорил, что у них есть некое смятение, я бы даже грубее сказал, шизофрения. По так называемым, страшным санкциям, у нас не должно быть иллюзий — они сниматься не будут. Я думаю, что их кто-то отменит типа Трампа. Но посмотрите, при всех этих санкциях, которые постоянно накручиваются и усиливаются, Европа продолжает с нами торговать. Пусть этот объём и сократился, но он продолжается. И они не могут отказаться, в том числе, и от российского газа. Пусть это будет какое-то даже ограниченное число стран. Несмотря на то, что это бьёт напрямую по промышленности, в частности, в Германии. Не я об этом говорю, а они сами говорят. Так что это такое политическое стремление Россию наказать, поставить на место. Если верить в это глубинное правительство, есть же какие-то организующие центры направляющие, мозговые ведут дело к тому, чтобы Россию вообще выдавливать из мировой политики и, соответственно, из мировой экономики. Другой вопрос, что ничего при этом не получается. И та же Еврокомиссия просто плакала, что не может предотвратить импортозамещение, которое идёт в России. И уже через Китай и Индию. И даже в такие страны, которые когда-то нас называли страшным словом. Ничего у них не получается. Эта политика, в принципе, которая никаких результатов не даёт — на практике ничего не получается. Недавно выявили эту страшную угрозу теневых российских танкеров и сейчас будут против них вводить санкции. Понятно, что эти санкции тоже никак не будут работать. Потому что они как ходили, так и будут ходить в эти порты, куда они нефть доставляли".



Для кого сделано это заявление Еврокомиссии?

"Я думаю, что для себя. Что мы якобы не сдаёмся, наша политика тверда, как никогда, и будем продолжать давить на Россию. Но понятно, что они тоже не дураки, не идиоты и не самоубийцы. Они тоже прекрасно понимают, что ничего особенного у них не получается".

А может быть, это очередной призыв инвестировать в "зеленую энергетику"?

"Понятно, что "зеленая энергетика" — это был действительно лозунг в Евросоюзе. Стратегия эта практически провалилась. Я не буду вслед за некоторыми нашими экспертами или псевдоэкспертами говорить, что это такая страшная стратегия неоколониалистская и антироссийская глубинного правительства Запада. Но понятно, что, по крайней мере, сейчас все эти стратегии в Евросоюзе приняты. Правда, реально не особенно что-то получается. И даже в США, где у Харрис это было одной из главных её стратегий, ничего с этим особенно не вышло, а Трамп сказал, что это вообще глупости, от этого надо отказываться. И то же самое в Европе ничего особенно с этим не получилось. И как-то реально в промышленности ничего не происходит с этими ветряками и солнечными батареями".