Главное — кто обеспечит мир в Ливане, а не кто за и против него

Успешное заключение соглашения о прекращении огня в Ливане, естественно, не приведёт к заключению его мира с Израилем и уж совсем не снимет с повестки дня вопрос конфронтации Тель-Авива как с "Хезболлой", так и с Ираном. Хотя, возможно, это и проведёт хотя бы ко временному спокойствию на северной границе Израиля и в перспективе позволит закончить войну и в секторе Газа.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Тем более, что по сведениям сайта "Кан-11", ссылающегося на неназванный высокопоставленный источник в политической системе, соглашение с Ливаном позволит не только снять эмбарго на поставки оружия, но снизить американское давление на Израиль по вопросам, связанным с сектором Газа. По данным источников, Белый дом обещал Биньямину Нетаньяху, что передаст Израилю оружие, на которое до сих пор наложено эмбарго из-за противодействия президента Джо Байдена политике Израиля.

Однако не стоит забывать, что через два месяца Байден исчезнет с политической карты мира, и поэтому сейчас его интересует лишь копия протокола о мире с его подписью, что попадёт в учебники истории. А что будет после этого в Ливане, его вообще не интересует, так как в случаи чего виноват в обострении ситуации будет уже Дональд Трамп.

Нужен ли мир на Ближнем Востоке Трампу? Ну, судя по его предвыборным обещаниям, да. Но ведь то были выборы, а сейчас ему главное выполнить свой лозунг "сделать Америку, вновь великой". Хотя обычно США доказывали миру своё величие за счет войн на чужих территориях.

Хотя сейчас впереди у Трампа две войны с ЕС и Китаем, правда пока только торговые, ведь США однозначно проигрывает им в своем дисбалансе торгового оборота. Но поможет ли эта торговая война принести мир на Ближний Восток, пока трудно сказать.

К сожаления многих авторов проекта "договора о мире" волнует только их имидж. То же самое отношение к договору и у президента Франции Эмануэля Макрона, которому нужен имидж "миротворца" для своих политических игр на европейской площадке.

Кому нужен мир в Ливане?

Поэтому возникает вопрос, а кого, собственно, интересует сегодня долгосрочный мир в Ливане? Естественно, мы сейчас не рассматриваем интересы жителей прифронтовой зоны как в Ливане, так и в Израиля, которые уже более года более года как стали беженцами из-за непрекращающихся ракетных обстрелов и мечтают о том дне, когда можно вернуться в свои, хоть и разрушенные войной дома. Мы говорим о политиках и геополитике на Ближнем Востоке.

Стоит иметь в виду, что соглашение о прекращении огня предусматривает отход "Хезболла" в район к северу от реки Литани, а всю приграничную зону юга Ливана займёт ливанская армия, которая, под контролем американских представителей будет следить за тем, чтобы "Хезболла" не появлялась у израильской границы.

При этом, согласно договору, ливанская армия должна будет "зачистить" всю зону "южнее линии А”, уничтожив все неправительственные мощности по производству вооружений на территории Ливана и в итоге взять под контроль юг Ливана, который предыдущие 18 лет был под контролем "Хезболлы".

США и другие западные страны возлагают на ливанскую армию большие надежды, хотя и по вооружению и обеспечению, а главное — по мотивации — она проигрывает боевикам "Хезболлы".

Но кто сказал, что ливанская армия, состоящая из разных этнических групп — друзов, христиан и шиитов — готова к такой "зачистки" территории? Стоит напомнить, что ещё 23 ноября командующий ливанской армией Джозеф Аун заявил, что армия не намерена принимать участие в конфликте с "Хезбаллой", который может перерасти в братоубийственную войну.

"Мы не можем и не хотим принимать участие в военном противостоянии с "Хезбаллой", так как это приведёт к мятежу в армии и к братоубийственной войне, — заявил командующий. — Армия не заинтересована в выполнении миссии, которая будет служить интересам Израиля".

Неназванный высокопоставленный источник одной из западных стран, находящийся в Бейруте, подтвердил слова Джозефа Ауна.

"Тот, кто думает, что ливанская армия силой вынудит "Хезбаллу" отступить к югу от Литани, — ошибается", — заявил он.

По словам чиновника, такая миссия потребует широкого политического согласия, поскольку ливанская армия состоит из разных этнических групп, не имеет желания делать то, что может спровоцировать внутренний конфликт и привести к гражданской войне.

Хотя не стоит и забывать, то мы находимся на Ближнем Востоке, и тут ничего не происходит без торговли. Так что вполне возможно, что Джозеф Аун в преддверии договора о мире хочет выторговать для себя определённые преференции. Тем более, что американцы пообещали усилить как деньгами, так и вооружением ливанскую армию.

Согласно готовящемуся проекту соглашения, ливанская армия должна будет провести масштабную операцию по вывозу оружия из деревень южного Ливана. При этом американские военные будут отвечать за тщательный надзор за этим процессом.

Но кто это проконтролирует? Миротворческий контингент ООН уже доказал свою бесполезность и предвзятость в отношении Израиля, когда практически полностью отказался от выполнения своей миссии по контролю за разоружением в пограничной зоне. Как показали события последних лет, он не имел вообще права, да и желания заходить на территории приграничных деревень, контролируемых "Хезбаллой". Справятся ли с этой миссией американские наблюдатели? Большой вопрос.

Хотя не стоит и забывать, что в Ливане есть силы, в том числе и политические союзы, заинтересованные в ослаблении роли "Хезболлы" как в жизни страны, так и в политическом управлении. Ведь именно "Хезболла" последнее время блокирует в парламенте Ливана все попытки создать новое правительство и избрать премьер-министра.

Не стоит и забывать, что командующий ливанской армией Джозеф Аун выдвигался лидером "Ливанских сил" Самиром Гиагей в июле 2022 года на пост президента страны. Катар заявил о своей поддержке его кандидатуры во время визита официальных лиц, которые пообещали поддержать армию финансовой и военной помощью, а США также присоединились к ним. Возможно, сейчас Аун и готовится сыграть в большую политику, а для этого ему нужны средства на укрепления армии, и главное, он "хочет", чтобы его об этом все попросили, а как же иначе? Это же Ближний Восток.

"Дырявая" граница

Естественно, что после интенсивных бомбардировок, а также ликвидации большей части военного и политического руководства "Хезболла" утратила свою мощь и заинтересована в передышке, но не более того.

Захочет мир долгосрочного мира "Хезболла"? Вряд ли? Ведь ей платят только за войну с Израилем. А уменьшение финансовых потоков, а главное уменьшение ее боевой мощи приведет к тому, что она как партия потеряет свои силы в ливанском правительстве, а вместе с этим и свои "государственное" финансирование. Так что возникает вопрос, а кто в Ливане будет исполнять решение о перемирии, если "Хизбалла" не будет готова уйти за реку, тем более что пока и ливанская армия не высказывает особого желания выполнить это.

Здесь вопрос снова упирается в Иран и в то нужен этот мир нужен главному спонсору "Хезболлы". Хотя явно Иран сейчас торгует этой возможностью на переговорах с Германией, Францией и Великобританией по ядерной сделке. Не секрет, что правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана ищет выход из ядерного тупика в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе.

Но кроме официальной позиции Ирана, который в принципе дал "добро" на участие в переговорах о мире, остается ещё немало прокси-группировки, в том числе и военизированных формирований иранской милиции в Сирии, которые могут проводить собственную политику в регионе.

Так что возникает вопрос о контроле за сирийско-ливанской границей протяженностью около 375 километров и проходящей в труднодоступных местах по горным районам. Здесь масса контрабандных троп, давно освоенных местными наркокартелями. Здесь построены подземные перевалочные туннели, находящиеся в ведении подразделения 4400 "Хезболлы", которое было создано в 2000 году и отвечает за контрабанду оружия на территорию Ливана из Ирана и от его союзников.

Иран в тесном сотрудничестве с "Хезболлой" организовал секретные маршруты через сирийскую территорию в Ливан, по которым на протяжении многих лет переправлялись тысячи грузовиков с оружием в дополнение к сотням самолетов с тысячами ракет и других компонентов вооружения.

И если северная граница Ливана с Сирией останется дырявой, и по ней пойдёт поток оружия и денег, то "Хезболла" возродится в течение года, и всё начнется по новой. Но прикрыть границу лишь патрулированием с воздуха и периодическими бомбёжками вряд ли удастся. Прикрыть её можно только при поддержке России, но в чём тогда российский интерес? И ради чего ей "нужно" воевать со своим иранским партнёром? Хотя уменьшение роли "Хезболлы" и Ирана на сирийском театре на руку её лидеру Башару Асаду. Так что, возможно, и здесь есть интерес к миру.

Израильский интерес

Естественно, что окончание войны в Ливане с "Хезболлой" позволит Израилю завершить войну и в секторе Газа с ХАМАС. Как было заявлено, соглашение о прекращении огня приведёт к тому, что Байден снимет свое эмбарго на поставки некоторой части оружия.

Белый дом обещал премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Израилю передадут оружие, на которое до сих пор наложено эмбарго из-за недовольства президента Джо Байдена действиями Израиля. В СМИ то и дело просачиваются сведения о нехватке ракет ПВО для "Железного купола”, других боеприпасов, а также о проблемах с боевыми вертолетами.

Соглашение с Ливаном может быть очень насущным из-за необходимости восполнить запасы, в том числе людские. С другой стороны, соглашения в Газе и по заложникам не предвидится. Более того, всё громче раздаются голоса об оккупации сектора.

Возможно, поэтому у премьер-министра Биньямина Нетаньяху более реальные пожелания о мире, ведь ему нужна реальная победа для сохранения собственной власти, а заодно и собственной безопасности от всех судебных преследований, что сегодня давят на него как в Израиле, так и в мире.

Возможно, сегодня Израиль и примет решение о перемирии. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен утвердить соглашение с Ливаном исключительно на заседании военно-политического кабинета, не вынося на голосование на заседании правительства. Глава правительства мотивировал своё решение тем, что речь идёт об оборонном, а не о политическом соглашении.

Возможно, завтра наступит тишина, но это не окончание войны, это прекращение огня, которое Израиль будет вынужден оценивать каждый день заново. Оно может просуществовать два дня, а может два года, но в любом случаи это путь к миру, который нужен не только Израилю.

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Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.



Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



