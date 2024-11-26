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Любовь Степушова

Политолог Мендкович рассказал о критической ситуации в Казахстане накануне визита Путина

Мир » Бывший СССР

США в Казахстане готовят переворот, чтобы развязать гражданскую войну, руководство страны находится в растерянности, считает глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник Никита Мендкович. Эксперт комментирует для Pravda.Ru визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0
Флаг Казахстана

— Какие вопросы назрели для обсуждения между руководителями РФ и Казахстана?

— Я считаю, что преимущественно хозяйственно-экономические вопросы, прежде всего развитие экспорта газа в Казахстан, транзита газа в Китай, а также строительство атомной электростанции. Это основные вопросы на повестке дня. Кроме того, Казахстан, скорее всего, будет просить Россию направить больше инвестиций в республику, потому что страна находится в сложном экономическом положении, испытывает дефицит бюджета, а привлечение западных инвестиций себя не оправдало. Западные колонизаторы фактически грабят страну, не развивают экономику.

— Будет ли решён вопрос по строительству АЭС в пользу "Росатома"?

— На текущий момент в Казахстане большинство населения выступает именно за создание АЭС "Росатомом". Но Астана высказывала какие-то оторванные от реальности пожелания создания некоего консорциума с участием стран Западной Европы. Идея абсолютно абсурдна и технически не реализуема. Поэтому сейчас мы ожидаем: либо проект будет отложен, либо Казахстан скорректирует свою позицию и начнёт готовиться к подписанию с "Росатомом" единоличного контракта.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и силам на местах принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. С чем связана эта обеспокоенность?

— Прежде всего абсурдно звучит формулировка "положение дел в стране находится на личном контроле у президента". А иначе чем он занимался до этого, если он не контролировал ситуацию в стране? Это пример абсурдности нынешнего казахского бюрократического языка. Что касается самого содержания этих опасений, мне представляется, что элита Казахстана стремительно теряет связь с реальной ситуацией в окружающем мире и из-за этого начинает реагировать на какие-то внешние новости по принципу "что-то происходит — давайте как-нибудь среагируем". А как — не понятно.

На мой взгляд, это достаточно несерьёзная реакция на события, пока не имеющая никакого отношения к Казахстану. Если Казахстан хочет действительно обеспечить собственную безопасность, ему логичнее обеспечить борьбу с национализмом и ксенофобией внутри страны, провести ликвидацию группировок, которые собирают помощь для украинских агрессоров, запретить националистические организации, которые проводят так называемые "языковые патрули" и выступают за дискриминацию русскоязычного населения. И, наконец, Казахстану давно пора признать русский язык вторым государственным в стране и закрыть эти все кривотолки.

— Какие планы у США насчёт Казахстана. Новая Украина?

— Безусловно, США стремятся сделать новой Украиной какую-либо из стран Центральной Азии. Уже давно открыто говорят о планах организовать новый переворот в Казахстане, сделать там то, что не удалось в 2022 году, — развязать гражданскую войну. А я напомню, за событиями 2022 года так же стояли американские спецслужбы. И сейчас, судя по всему, они хотят повторить эти события либо в Казахстане, либо в Киргизии. Ведётся достаточно явная подготовка и по линии западных НПО, и по линии пропаганды.

Вот опять-таки тот источник нестабильности, с которым Казахстану надо бороться, усилить борьбу с иностранными агентами и, наконец, принять меры к тем, кто был исполнителями событий 2022 года по заданиям ЦРУ, кто не был ни арестован, ни серьёзно наказан тогда.

Справка. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже в Алма-Ате началось мародёрство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что к попытке государственного переворота привели многолетние нерешённые социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Глава государства отметил, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "сыграл роль сдерживающего фактора в этой вакханалии". Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.

Уточнения

Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев  казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года. Председатель Совета безопасности Республики Казахстан с 5 января 2022 года.
 

Референдум по использованию атомной энергии в Казахстане состоялся 6 октября 2024 года. На референдуме гражданам страны предлагалось проголосовать либо за строительство атомной электростанции, либо против строительства. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казахстан владимир путин никита мендкович касым-жомарт токаев
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