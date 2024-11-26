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Любовь Степушова

Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски

Мир » Бывший СССР

Завтра начинается визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Москва ждёт, что Казахстан возьмёт более чёткий курс на приоритетное сотрудничество с РФ.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Президента Российской Федерации, CC BY 4.0
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

России нужны гарантии Казахстана на пророссийский курс

Это отказ от национализма во властных структурах, от русофобии, которая глубоко укоренилась в системе назначения на госдолжности, и преподавании истории, где русские представлены колонизаторами.

Сигналом, что запрос услышан, будет решение по строительству АЭС в пользу "Росатома", что, кстати, вполне возможно, если "Росатом" выдаст кредит. А также курс на запрет ЛГБТ* (запрещена в РФ как экстремистская организация), прозападных НКО и НПО, которые готовят в Казахстане новый Кантар.

В ответ РФ готова вести газопровод в Китай не через Монголию, а через Казахстан, что подтянет газификацию страны и принесёт транзитные деньги. В Казахстане разваливается инфраструктура с необходимыми потенциальными вложениями в 40 млрд долларов. Россия и здесь может помочь. Но, конечно, должны быть гарантии пророссийского курса.

Казахстан обеспечивает РФ параллельный импорт

С другой стороны, обвинять Казахстан в следовании санкциям США не очень адекватно. Есть большая экономическая зависимость от западных нефтяных компаний, которые платят налоги Казахстану. Во-вторых, несмотря на санкции, в РФ потоком идёт параллельный импорт. Так, минфин США ввёл санкции на компанию Kazstanex, которая выступала в качестве номинального получателя партий станков из Европы, отправляя затем оборудование китайской компании Shanghai Winsun для поставки в Россию. Великобритания ввела санкции против этой же компании и ещё пяти. Казахстанская Elem Group и другие внесены в список минфина США "за риск утечки подсанкционных товаров в РФ".

Возможно, это фирмы релоканты из РФ (о них мало данных), но Казахстан позволяет им работать на своей территории.

Ультиматум от Запада Казахстану

Запад сейчас максимально сильно давит на Астану, угрожая кулуарно более масштабными санкциями. Если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не определится в пользу Запада, то на выборах президента 2025 года будут предприняты попытки его свержения. Никто на Западе не собирается входить в его положение и понимать, почему Астана не хочет сжигать мосты в отношениях с Россией. Запад лоялен только к самому себе, другим же он ставит ультиматумы, тем более если на кону успех в дестабилизации России.

Неслучайно президент Казахстана дал поручение правительству и силам на местах принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Казахстан — второй Афганистан

Токаев ждёт, что Казахстан будет дестабилизирован, чтобы создать из него то, что западники уже пытались сделать в январе 2022 года, — второй Афганистан времён оккупации США. Не исключено, что данные об этом поступают от спецслужб РФ.

Плохо будет не только Казахстану. Представьте себе, что через границу в 7500 километров в РФ фильтруются боевики-террористы, наркоторговцы и т. д. России придётся опять жить в постоянном страхе, что взорвётся метро или какой-нибудь торговый центр. Поэтому визит Путина назрел и очень важен.

*- Верховный суд РФ признал деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.

Уточнения

Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев — казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года.

Казахста́н - государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).тГосударство входит в ООН, ВТО, ОТГ, СНГ, ШОС, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ОБСЕ, ОИС и ТЮРКСОЙ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казахстан владимир путин касым-жомарт токаев
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