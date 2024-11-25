Две сенсации на президентских выборах в Румынии. Западные СМИ проиграли информационную войну

Антиукраинский политик Кэлин Джорджеску победил 24 ноября в первом туре выборов на пост президента Румынии. Вторая сенсация — премьер-министр Марчел Чолаку не вышел во второй тур.

Фото: wikimapia by Antropomant, PDM Урны

Две сенсации на президентских выборах в Румынии

На президентских выборах в Румынии после обработки 100% бюллетеней независимый кандидат, ранее связанный с радикальной националистической партией "Альянс за объединение румын" (AUR), Кэлин Джорджеску опережает с результатом 22,3% лидера либералов Елену Ласкони (19,2%). Она опередила нынешнего премьера Марчела Чолаку примерно на 1461 голос.

Первая реакция Социал-демократической партии (PSD) после того, как её кандидат Чолаку не прошёл во второй тур президентских выборов: "Мы переживаем конец истории".

Результаты Джорджеску стали неожиданностью для аналитиков, которые ранее не прогнозировали его успеха, судя по проведённым опросам, пишут румынские СМИ.

Либеральные СМИ опять проиграли информационную войну

Не ожидали — это не то слово. Неолиберальные СМИ старательно агитировали и представляли победу своего кандидата как определённо состоявшуюся. Так было недавно в Молдавии, где Майе Санду опросы предсказывали победу в 70% голосов, но она с трудом сфальсифицировала гораздо более скромный результат за счёт голосов диаспоры на Западе.

Избиратели уже не ведутся на пропаганду. Им импонируют кандидаты, которые не допустят втягивания в украинскую войну и, как следствие, падения уровня жизни. Это сегодня в приоритетах у населения стран Европы, и скоро в Чехии победит такой кандидат на пост премьера — Андрей Бабиш. А в Германии избиратели против выдвижения Фридриха Мерца (ХДС) в качестве канцлера ФРГ, но просто ещё не готовы проголосовать за "Альтернативу для Германии", согласно опросам. Хотя посмотрим, потому что опросы лгут.

Националист Джорджеску не откажется от Бессарабии

Джорджеску сосредотачивал свою избирательную кампанию в социальных сетях. Он отстаивает традиционные ценности и считает, что членство в НАТО не обеспечивает безопасность Румынии. Он также критиковал размещение американской системы ПРО в Румынии. В 2020 году он назвал президента РФ Владимира Путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире и сказал, что российский президент "любит свою страну".

"Ни моих сторонников, ни румынский народ интересуют не Путин, не Украина, а Румыния: чтобы у нас всё было хорошо, чтобы было благосостояние, чтобы мы были счастливы, чтобы была стабильность и безопасность. Это (война в Украине) не наше дело", — сказал Джорджеску после выхода во второй тур.

Националист, вероятно, не откажется от территорий разваливающейся Украины, где компактно проживают румыны. В Румынии, напомним, соcредоточены военные и логистические базы для оказания помощи ВСУ. Оттуда взлетают "украинские" F-16.

Второй тур голосования состоится 8 декабря. В случае победы Джорджеску займёт самый влиятельный пост в Румынии, получив право назначать премьер-министра, вести коалиционные переговоры и иметь последнее слово в вопросах безопасности и внешней политики.

Уточнения

Кэлин Джорджеску (рум. Călin Georgescu; род. 26 марта 1962, Бухарест) — румынский политический и государственный деятель. Кандидат в президенты Румынии (2024).



Йон-Марчел Чолаку (рум. Ion-Marcel Ciolacu; род. 28 ноября 1967, Бузэу, Румыния) — румынский государственный и политический деятель. Лидер Социал-демократической партии Румынии (СДП). Премьер-министр Румынии с 15 июня 2023 года.



Елена Валерика Ласкони — румынский политический деятель. Председатель либеральной партии «Союз спасения Румынии» (ССР) с 26 июня 2024 года. Мэр (примар) города Кымпулунг с 2020 года. Кандидат на президентских выборах 24 ноября 2024 года.



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