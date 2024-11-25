Антиукраинский политик Кэлин Джорджеску победил 24 ноября в первом туре выборов на пост президента Румынии. Вторая сенсация — премьер-министр Марчел Чолаку не вышел во второй тур.
На президентских выборах в Румынии после обработки 100% бюллетеней независимый кандидат, ранее связанный с радикальной националистической партией "Альянс за объединение румын" (AUR), Кэлин Джорджеску опережает с результатом 22,3% лидера либералов Елену Ласкони (19,2%). Она опередила нынешнего премьера Марчела Чолаку примерно на 1461 голос.
Первая реакция Социал-демократической партии (PSD) после того, как её кандидат Чолаку не прошёл во второй тур президентских выборов: "Мы переживаем конец истории".
Результаты Джорджеску стали неожиданностью для аналитиков, которые ранее не прогнозировали его успеха, судя по проведённым опросам, пишут румынские СМИ.
Не ожидали — это не то слово. Неолиберальные СМИ старательно агитировали и представляли победу своего кандидата как определённо состоявшуюся. Так было недавно в Молдавии, где Майе Санду опросы предсказывали победу в 70% голосов, но она с трудом сфальсифицировала гораздо более скромный результат за счёт голосов диаспоры на Западе.
Избиратели уже не ведутся на пропаганду. Им импонируют кандидаты, которые не допустят втягивания в украинскую войну и, как следствие, падения уровня жизни. Это сегодня в приоритетах у населения стран Европы, и скоро в Чехии победит такой кандидат на пост премьера — Андрей Бабиш. А в Германии избиратели против выдвижения Фридриха Мерца (ХДС) в качестве канцлера ФРГ, но просто ещё не готовы проголосовать за "Альтернативу для Германии", согласно опросам. Хотя посмотрим, потому что опросы лгут.
Джорджеску сосредотачивал свою избирательную кампанию в социальных сетях. Он отстаивает традиционные ценности и считает, что членство в НАТО не обеспечивает безопасность Румынии. Он также критиковал размещение американской системы ПРО в Румынии. В 2020 году он назвал президента РФ Владимира Путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире и сказал, что российский президент "любит свою страну".
"Ни моих сторонников, ни румынский народ интересуют не Путин, не Украина, а Румыния: чтобы у нас всё было хорошо, чтобы было благосостояние, чтобы мы были счастливы, чтобы была стабильность и безопасность. Это (война в Украине) не наше дело", — сказал Джорджеску после выхода во второй тур.
Националист, вероятно, не откажется от территорий разваливающейся Украины, где компактно проживают румыны. В Румынии, напомним, соcредоточены военные и логистические базы для оказания помощи ВСУ. Оттуда взлетают "украинские" F-16.
Второй тур голосования состоится 8 декабря. В случае победы Джорджеску займёт самый влиятельный пост в Румынии, получив право назначать премьер-министра, вести коалиционные переговоры и иметь последнее слово в вопросах безопасности и внешней политики.
Кэлин Джорджеску (рум. Călin Georgescu; род. 26 марта 1962, Бухарест) — румынский политический и государственный деятель. Кандидат в президенты Румынии (2024).
Йон-Марчел Чолаку (рум. Ion-Marcel Ciolacu; род. 28 ноября 1967, Бузэу, Румыния) — румынский государственный и политический деятель. Лидер Социал-демократической партии Румынии (СДП). Премьер-министр Румынии с 15 июня 2023 года.
Елена Валерика Ласкони — румынский политический деятель. Председатель либеральной партии «Союз спасения Румынии» (ССР) с 26 июня 2024 года. Мэр (примар) города Кымпулунг с 2020 года. Кандидат на президентских выборах 24 ноября 2024 года.
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