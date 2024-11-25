Ближний Восток — здесь главное имидж. Израиль и Ливан подошли к мирному договору

Мирный договор Израиля с Ливаном стал основой личного пиара сторон конфликта

24 ноября Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны "Хезбаллы" из Ливана, проведшей редкую по интенсивности ракетную атаку по центру и северу страны. Утром ракеты летели на Хадеру, Раанану, Нетанию и Герцлию. а после полудня по городам Гуш-Дана и Шарона был сделан еще один залп. Сирена прозвучала в Большом Тель-Авиве, Герцлии, Ход а-Шароне, Петах-Тикве и Хайфе.

Фото: Telegram-канал "Крыша ТурДома" Атака на Израиль из окна самолёта

В течение дня было выпущено более 240 ракет и, хотя подавляющая часть из них была сбита системой ПВО, а часть упала в пустынных районах, тем не менее были разрушения и девять раненых.

Однако, несмотря на столь массированный обстрел, данный залп был интерпретирован в Израиле как намёк на приближения сделки по Ливану. По мнению военных источников усиление ракетных обстрелов — предвестник скорого прекращения огня, так "Хезболла” готовится к соглашению. Но ей требуется "победная картинка”, позволяющая объявить войну выигранной. Для этого и был нужен ракетный обстрел, позволяющий заявить группировке, что, несмотря на интенсивные бомбардировки израильских ВВС, у неё ещё достаточно ракет, чтобы нарушить нормальную жизнь для половины населения Израиля.

"Продать" имидж победителя

По просочившимся в прессу сведениям, сделка о "перемирии" практически готова и полностью согласованна с Ливаном. Сообщается, что Израиль готов подписать соглашение на предложенных американскими посредниками условиях, но премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху также нужен имидж победителя. И в его лагере разбираются, как "продать" этот договор своим избирателям на фоне непрекращающихся и усиливающихся ракетных обстрелов из Ливана, и главное, как представить его "не компромиссом, а полной победой”.

Именно этому вопросу, по мнению журналистов "Кан”, было посвящено вчерашнее совещание у премьер-министра по теме "урегулирования на северной границе”. Источники сообщили, что американский посланник Байдена Амос Хохштейн получил в Израиле "зелёный свет” на заключение соглашения на предложенных условиях.

Что это за условия, публике пока не известно, хотя "утечек” о содержании соглашения было в последние недели более чем достаточно. Основой соглашения будет всё та же резолюция 1701 СБ ООН от 2006 года, которую в то время Нетаньяху как лидер оппозиции объявил поражением правительства Ольмерта. По сути соглашения "Хезболла" должна отвести свои отряды за реку Литани, что примерно в 30-километровой зоне от границы с Израилем, а в этой деморализованной зоне должны находиться лишь ливанская армия и миротворцы ООН.

Однако есть существенный нюанс по сравнению с ситуацией, что была в 2006 году. Американцы согласились признать за Израилем "свободу рук” на границе Сирии и Ливана, что должно позволить пресекать поставки оружия "Хезбалле” сухопутным путём.

При этом пока не ясно, вошла ли Россия как гарант безопасности на сирийско-ливанской границе, но то, что Израиль сможет с воздуха контролировать её безопасность, уже существенно усложняют процесс восстановления военного потенциала "Хезболлы".

Резоны Израиля для сильных ударов

В Армии обороны Израиля пока также готовятся усилить удары по Ливану на последнем этапе переговоров, ведь имидж сильного бойца, готового воевать до конца нужен и для мирной ситуации, чтобы у противника не возникло желаний попытаться отыграться. И, хотя по заявлениям командования, никакого специального "ответа” на этот град ракет не будет, было заявлено, что "мы уже не работаем по схеме ответов, а выполняем свои планы, у ЦАХАЛа ещё достаточно своих целей для ударов на территории Ливана”.

Ведь чем больше военных и административных объектов "Хезболлы" будет разрушено, тем больше у её политических противников в Ливане будет сил и возможностей перекроить власть в стране под себя, а значит, и принести в страну настоящий мир и покой.

В субботу "Хадашот 12” сообщили, что единственным препятствием к подписанию соглашения остаётся Иран, который еще не дал "Хезбалле” окончательного благословения на подписание договора о прекращении огня. Хотя несколько дней назад принципиально дал разрешение на проведение переговоров. Ну как вы понимаете имидж на Ближнем Востоке — это всё, и Ирану так же надо показать свою силу и власть. Особенно в момент начала его переговоров с европейцами по ядерной программе. Все заинтересованы, чтобы их "попросили" о мире за определенные преференции.

Бравада с двух сторон

Так что ждём в ближайшей перспективе бравадные заявления о "победе" каждой из сторон. Хотя по большому счету, сегодня всем нужен мир, но не любой ценой, и при этом не особо важно кто и как заявит о своей победе.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, дословно — «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

