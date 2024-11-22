Ордер осмелевшего МУС на арест Нетаньяху вполне устраивает Россию

Tрансатлантические побратимы резко разошлись во мнениях по ордеру на арест Нетаньяху. Почему МУС осмелел, став "антисемитом", и что в его выводе устраивает Россию?

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху будет арестован как военный преступник

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за "предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершённые в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, включая сектор Газа".

По мнению палаты предварительного производства, оба политика несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования, а также "за умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны".

Потенциально это ставит в уязвимую позицию, например, всех резервистов ЦАХАЛа и не только. Это может иметь последствия и для бизнеса, инвестиций, а также для кредитного рейтинга страны, то есть для всей экономики.

"Вы антесемиты и уже только поэтому неправы"

Израиль выдвигает версию, согласно которой решение МУС было принято коррумпированным главным прокурором, который пытается избежать серьёзных обвинений в сексуальных домогательствах, и предвзятыми судьями, движимыми антисемитской ненавистью к Израилю. По мнению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, МУС утратил свою легитимность.

США, которые не являются членом МУС (как и Израиль), отреагировали резко отрицательно. Уходящая администрация в лице пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты категорически не согласны с решением суда, потому что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе и у него "нет доказательств".

Но это ещё цветочки, ягодки ждут МУС при президенте Дональде Трампе. Республиканцы в конгрессе уже грозятся вводить санкции против любых стран, включая европейские, которые посмеют соблюдать антисемитское решение Гаагского суда, а также судей и прокуроров МУС.

Неолибералы в Европе исполнят ордер МУС

А в Европе мнения разошлись. Ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта обязательны к исполнению, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. По словам Борреля, ордеры не являются "политическим решением" и должны уважаться. Правительства Франции, Испании, Бельгии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии поддержали решение МУС. Соответственно, Нетаньяху стал туда невъездной.

А вот премьер Виктор Орбан демонстративно пригласил Биньямина Нетаньяху с визитом в Венгрию. Если МУС найдёт в себе храбрость продолжать, то мы увидим раскол по линии США — ЕС, когда военный преступник Нетаньяху будет спокойно гостить в Вашингтоне, зная, что в Брюсселе требуют его ареста.

Почему же МУС осмелел и почему это выгодно РФ?

На Гаагу идёт огромное международное давление из стран Глобального Юга, которое сложно проигнорировать, так как двойные стандарты (по сравнению с ордером на арест Владимира Путина) станут сразу видны и последует массовый выход государств из этого учреждения, членами которого являются 124 государства. В постановлении МУС отмечается, что 17 ноября 2023 года прокуратура получила дополнительную информацию о ситуации в Палестине от Южной Африки, Бангладеш, Боливии, Коморских островов и Джибути, а 18 января 2024 года — Чили и Мексики. И это только часть заявлений.

В Россию Нетаньяху может приехать, так как Москва вышла из МУС. Суд дал в руки Василия Небензи, посла в ООН, один весомый аргумент. Те страны, которые поставляют оружие Израилю (США, Германия, Великобритания), являются соучастниками военных преступников и могут также быть привлечены к ответственности по линии МУС.

Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. Капитан Армии обороны Израиля (1972).





Междунаро́дный уголо́вный суд ( МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу.





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