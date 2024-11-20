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Любовь Степушова

Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица

3:31
Мир

Ереван не просчитал риски, став членом Международного уголовного суда (МУС). Азербайджан завалил Армению исками. Суть проблемы в хорошей русской пословице — не плюй в колодец, пригодится водицы напиться.

Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица
Фото: freepik.com

Азербайджан подал третий иск против Армении в МУС

Когда Ереван решил присоединиться к Римскому статуту и МУС, все ожидали, что пойдут иски на арест "военных преступников" из Азербайджана и Турции, в числе которых упоминались и главы государств. И поводы, кстати, были, например, разрушение армянских культурных и религиозных объектов, массовый исход армян из Нагорного Карабаха.

Но с февраля время шло, а исков от Армении в МУС не поступало. Даже по вопросу "насильственного перемещения" более 120 тысяч армян в ходе "этнической чистки", иск в МУС поступил от армян Нагороного Карабаха, а не из Еревана. Зато член Римского статута Азербайджан подал уже третий иск против Армении. В ноябре — сразу два.

Первый по поводу "многочисленных нарушений Арменией суверенных прав Азербайджана на энергетические ресурсы".

Баку указывает, что во время территориальных споров из-за Карабаха Армения препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам на этой территории, используя в своих интересах. К таким ресурсам азербайджанцы отнесли

  • Тертерскую,
  • Худафаринскую
  • и Гыз Галасы ГЭС.

Второй ноябрьский иск связан "с массовыми нарушениями прав человека", совершёнными в отношении азербайджанцев в Нагорном Карабахе и прилегающих областях. Эти нарушения приобрели статус "систематических этнических чисток против более чем миллиона азербайджанцев".

В апреле в рамках межгосударственного арбитражного процесса "Об охране дикой природы и фауны" азербайджанцы заявили, что Армения в период контроля над Нагорным Карабахом поставила под угрозу более 500 видов флоры и фауны, и потребовали полной выплаты компенсации.

МИД Азербайджана подчёркивает, что Баку продолжит требовать с Армении возмещения за ущерб, нанесённый в результате оккупации её законных территорий.

Армения решила войти в проект Анти-Россия и поплатилась

Армения признала юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который, как известно, выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, и парламент ратифицировал соглашение с МУС. Тем не менее это Москва до конца настаивала на особом международном статусе Нагорного Карабаха, пока Армения от него не отказалась.

В Москве предлагали Пашиняну разные варианты решения проблемы и предупреждали о том, что отношения между странами ухудшатся, но Пашинян  настоял на своём и теперь будет расплачиваться миллиардами долларов, которые будет брать в кредит на Западе. Или есть второй выход — выйти из Римского статута. Так стоило ли туда вступать?

Перед нами финал истории, мораль которой — не плюй в колодец, пригодится водицы напиться. И вторая — Армения отказалась от единственного гаранта её независимости России и поплатиться за это, не хочется даже прогнозировать чем.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд (МУС) — постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу.
 

Наго́рный Караба́х — регион на территории современного Азербайджана. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа. Географически является продолжением Армянского нагорья. Вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах.
 

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Ордер на арест Путина: что может Гаага? Самый честный разбор
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы армения азербайджан нагорный карабах
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