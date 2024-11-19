В ЕС предсказали месть Трампа еврочиновникам

8:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Столкнувшись с угрозой, которую Дональд Трамп представляет для экономической и военной безопасности Европы, европейские лидеры должны избегать как паники, так и самоуспокоения, пишет Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). По его мнению, лучший способ сделать это — "использовать время между сегодняшним днем ​​и 20 января 2025 года, чтобы договориться об общих интересах и решить, как их защитить".

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Когда европейские лидеры осознают реальность предстоящего возвращения Дональда Трампа в Белый дом, они должны позаботиться о том, чтобы избежать двух больших ловушек: паники и отрицания. Это будет нелегко, но ставки слишком высоки, чтобы потерпеть неудачу.

Причины паники очевидны. Трамп может быть непредсказуемым и непостоянным, но нет никаких сомнений в том, что его политические инстинкты и заявленные планы пошатнут основы безопасности, экономики и политического порядка в Европе.

Что касается безопасности, то у европейцев есть все основания опасаться, что предложенный Трампом "мирный план" для Украины оставит ее демилитаризованной и навсегда исключенной из НАТО. Да и сама НАТО вполне может впасть в "спячку", поскольку Америка радикально сократит свое участие и передаст ответственность за военное командование и ресурсы альянса европейцам.

На Ближнем Востоке европейцы справедливо опасаются, что план Трампа по обеспечению мира будет означать поддержку экспансионистских планов экстремистской коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возможно, даже включающих изгнание палестинцев из Газы и Западного берега и их переселение в Египет и Иорданию.

Экономические сценарии еще более пугающие. Трамп говорил о введении универсального импортного тарифа в размере 10-20% и 60-процентного тарифа на товары из Китая. Такая политика может спровоцировать глобальную торговую войну, когда правительства будут вводить ответные меры против Соединенных Штатов. Если Китай будет вытеснен с рынка США, европейцы окажутся еще более уязвимыми к последствиям избыточных производственных мощностей.

Что еще хуже, реакция Европы на очередное президентство Трампа вполне может быть затруднена "нелиберальным интернационалом", в который входят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

По всем этим причинам европейские лидеры находятся на грани паники и испытывают искушение поспешить в Вашингтон, чтобы заключить двусторонние соглашения, как это делали многие во время первого президентского срока Трампа. Если они это сделают, то это напрямую скажется на европейском единстве.

Но вторая ловушка не менее опасна. Если европейские лидеры начнут отрицать масштаб угрозы, которую представляет Трамп, они не предпримут необходимых шагов для повышения устойчивости. В течение последних четырех лет европейцы знали, что Трамп может вернуться, и они добились определенного прогресса в устранении своей новой геополитической уязвимости за счет увеличения расходов на оборону (в совокупности европейцы сейчас тратят на оборону более 2% своего ВВП) и отказа от российского газа. Но в целом они действовали слишком медленно.

Некоторые руководствуются ложной уверенностью, говоря себе, что если они пережили один президентский срок Трампа, то смогут пережить и другой. Но Трамп 2017-2020 годов был аутсайдером, который был удивлен собственным избранием и жаждал признания истеблишмента. На этот раз он твердо намерен отомстить истеблишменту, который мешал ему в прошлом, и у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к вступлению в должность. Европейские лидеры должны поверить ему на слово и собраться с силами.

Столкнувшись с этими сценариями, наиболее неотложной задачей для европейских лидеров является использование 70 с лишним дней, оставшихся до 20 января 2025 года, для согласования своих общих интересов и выработки способов их защиты - вместе с США, если это возможно, но в одиночку, если это необходимо. Это означает разработку конкретного плана по защите Европы как от давления в области безопасности, так и от экономического давления.

Самой насущной проблемой является Украина. Чтобы предотвратить сделку, которая приведет к демилитаризации Украины и исключению ее из НАТО, Европе необходимо обеспечить постоянный приток боеприпасов и средств противовоздушной обороны в краткосрочной перспективе, одновременно предоставив Украине надежные долгосрочные гарантии безопасности. Она также должна выяснить, как более эффективно расходовать средства на оборону, увеличить количество боеготовых сил, имеющихся в распоряжении НАТО и Европейского союза, и - при необходимости – укрепить свои собственные средства ядерного сдерживания.

Вторым по сложности вопросом будет торговля. Если Трамп сдержит свое обещание о введении всеобъемлющих импортных пошлин, торговая война между ЕС и его крупнейшим экспортным рынком неизбежна. В мире, где геополитика и геоэкономика все больше переплетаются, блок должен подготовить контрмеры против США и стремиться к расширению торговли с остальным миром.

Победа Трампа также полностью меняет контекст отношений ЕС с Соединенным Королевством. С тех пор, как Лейбористская партия пришла к власти в июле, контакты между двумя странами значительно расширились. Но теперь необходимо ускорить процесс, чтобы сделать Великобритании большое и смелое предложение о создании нового партнерства.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен взять на себя обязательство работать над созданием более сильной и сплоченной Европы. Он должен все обсудить, включая изучение того, как британские силы ядерного сдерживания могут способствовать коллективной европейской безопасности. И он должен показать, как Великобритания может помочь укрепить европейскую мощь и безопасность посредством сотрудничества по санкциям, технологическому контролю, цепочкам поставок, важнейшему сырью, энергетической безопасности, миграции и совместным действиям против банд и торговцев людьми, среди прочих вопросов.

Чтобы это произошло, крупнейшим государствам-членам ЕС — Франции, Германии, Италии, Польше и Испании — необходимо будет выйти за рамки своей внутренней политики, чтобы достичь общеевропейского консенсуса. Лидерство Германии — независимо от того, исходит ли оно от нынешнего правительства или от новой коалиции, возглавляемой христианско-демократическими партиями после весенних выборов, — важно как никогда, но меньшие по размеру и более уязвимые страны Северной и Восточной Европы также будут играть важную роль. Соответственно, они должны сформировать в ЕС группу, которая будет сотрудничать с официальными лицами в Брюсселе, чтобы превратить “геополитическую Европу” в реальность.

Реакция Европы на возвращение Трампа потребует творческого подхода, стойкости и непоколебимой приверженности защите собственных интересов. Каждый кризис открывает новые возможности, и у европейцев есть шанс создать более сильный и самодостаточный блок, способный постоять за себя в эпоху глобального беспорядка.