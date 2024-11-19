Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже

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СМИ пишут, что на саммите G20 в Бразилии помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил разрешение Вашингтона бить по территории РФ ракетами АТАCМS. Но из его слов это не явствует.

Фото: NASA by Lee Wingfield, PDM

Не по Сеньке шапка — объявлять о войне с РФ

"Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя и, будем надеяться, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнёт вести переговоры о мире или, ещё лучше, просто уйдёт с украинской территории", — сказал помощник Блинкена по Западному полушарию Брайан Николс в интервью газете Globo.

Не чиновник это того ранга, чтобы подтверждать судьбоносные решения о вступлении США в войну с РФ. Тем не менее будем считать, что они есть. Остаётся ждать согласования целей и самих ударов, а также ответа РФ.

Украина спешит втянуть США в войну с РФ

Украинские СМИ сообщили 19 ноября, что ВСУ впервые применили ATACMS по объекту в Брянской области. Целью стал арсенал в посёлке Карачево Брянской области, пишет в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов.

При этом власти Брянской области заявляли об атаке беспилотников. Генштаб ВСУ также не подтвердил атаку американскими ракетами. На самом деле данный объект уже ранее подвергался атаке БПЛА. А что там взрывалось вчера, может быть, заминированные муляжи, — это неведомо простым смертным.

Telegram-rанал "Резидент", со ссылкой на источник, пишет, что офис Зеленского, в частности Андрей Ермак, решил запустить информацию о применении ракет по территории России, "чтобы США не могли откатить ситуацию обратно после утверждённой ядерной доктрины". Цель — эскалация конфликта и втягивание в него НАТО.

Путин умеет работать вдолгую

Отметим, что президент РФ Владимир Путин 19 ноября подписал новый вариант ядерной доктрины РФ, где говорится, что:

агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение;

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и/или её союзников, является основанием для применения Россией ядерного оружия;

предоставление территории и ресурсов для агрессии против России также является основанием для ядерного сдерживания такого государства.

Конечно, ответ Москвы будет соизмерим с масштабом атаки американскими и другими западными ракетами. Не надо ждать "ядерки" в ответ на удар АТАСМS по отдельному арсеналу в Курской или Брянской области. Путин умеет работать вдолгую без эмоций и жертвоприношений — мало никому не покажется, особенно на Украине.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.



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