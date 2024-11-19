Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже

3:07
Мир

СМИ пишут, что на саммите G20 в Бразилии помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил разрешение Вашингтона бить по территории РФ ракетами АТАCМS. Но из его слов это не явствует.

Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже
Фото: NASA by Lee Wingfield, PDM

Не по Сеньке шапка — объявлять о войне с РФ

"Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя и, будем надеяться, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнёт вести переговоры о мире или, ещё лучше, просто уйдёт с украинской территории", — сказал помощник Блинкена по Западному полушарию Брайан Николс в интервью газете Globo.

Не чиновник это того ранга, чтобы подтверждать судьбоносные решения о вступлении США в войну с РФ. Тем не менее будем считать, что они есть. Остаётся ждать согласования целей и самих ударов, а также ответа РФ.

Украина спешит втянуть США в войну с РФ

Украинские СМИ сообщили 19 ноября, что ВСУ впервые применили ATACMS по объекту в Брянской области. Целью стал арсенал в посёлке Карачево Брянской области, пишет в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов.

При этом власти Брянской области заявляли об атаке беспилотников. Генштаб ВСУ также не подтвердил атаку американскими ракетами. На самом деле данный объект уже ранее подвергался атаке БПЛА. А что там взрывалось вчера, может быть, заминированные муляжи, — это неведомо простым смертным.

Telegram-rанал "Резидент", со ссылкой на источник, пишет, что офис Зеленского, в частности Андрей Ермак, решил запустить информацию о применении ракет по территории России, "чтобы США не могли откатить ситуацию обратно после утверждённой ядерной доктрины". Цель — эскалация конфликта и втягивание в него НАТО.

Путин умеет работать вдолгую

Отметим, что президент РФ Владимир Путин 19 ноября подписал новый вариант ядерной доктрины РФ, где говорится, что:

  • агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение;
  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и/или её союзников, является основанием для применения Россией ядерного оружия;
  • предоставление территории и ресурсов для агрессии против России также является основанием для ядерного сдерживания такого государства.

Конечно, ответ Москвы будет соизмерим с масштабом атаки американскими и другими западными ракетами. Не надо ждать "ядерки" в ответ на удар АТАСМS по отдельному арсеналу в Курской или Брянской области. Путин умеет работать вдолгую без эмоций и жертвоприношений — мало никому не покажется, особенно на Украине.

Уточнения

ATACMS  — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Зверский удар ATACMS по Севастополю. Всё еще не "красная линия"?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы андрей ермак владимир путин брянская область
Обсудить
Новости Все >
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён
Крыса Пифия открывает дверь в будущее технологий
Продюсер Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина
Привычные продукты, которые могут вызвать атеросклероз
Сейчас читают
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Авто
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Последние материалы
Россияне назвали траты на украшение квартиры к Новому году
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поставили трёхлетнего сына на коньки
Как выбрать собаку, если в доме дети: породы, которые лучше не заводить
Как определить качественную куриную тушку: полезный лайфхак
Татьяна Тарасова унизила Валю Карнавал в известном ледниковом телешоу
Какие анализы нужно контролировать бегуну?
Аэропорты поддерживают инициативу обмена книгами
Как сделать вкусные зимние заготовки из тыквы
Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества
Как холодный душ помогает бороться с депрессией и улучшает сон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.