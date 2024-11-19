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Любовь Степушова

Китай на пороге экономической войны с Западом. Но можно отказаться от России

Мир » Азия » Южная Азия

Запад усилил давление на Китай как главный тыл России в войне с Западом на Украине. Устоит ли Си Цзиньпин, или скатится в конъюнктурное сотрудничество с США.

Китай на пороге экономической войны с Западом. Но можно отказаться от России
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Отношение к Китаю на Западе как к мальчику для битья

На заседании Совбеза ООН 18 ноября американский посол Линда Томас-Гринфилд призвала Китай "прекратить":

  • "разжигать войну на европейском континенте";
  • поддерживать военные действия России;
  • поставлять России товары двойного назначения;
  • "повторять российские тезисы, оправдывающие войну".

"Потому что оправданий нет", — с претензией на правоту сказала Томас-Гринфилд.

Премьер Великобритании Кир Стармер на встрече с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином в рамках G-20 вместо того, чтобы заниматься экономической повесткой, также высокомерно раскритиковал политику КПК по вопросам прав человека.

"Великобритания будет действовать стабильно и последовательно, принимать решения независимо в соответствии со своими интересами и ценностями, не подвергаясь влиянию или контролю со стороны других стран, а также твёрдо соблюдать и поддерживать принципы верховенства закона", — сказал Стармер.

Этот набор ничего не значащих слов так возмутил Си, что он приказал своей охране выгнать британских журналистов из зала прямо во время выступления Стармера. Последними усилиями Запада в этой связи был нажим с целью убедить Китай препятствовать развитию отношений между Россией и КНДР. Но это Пекин также отверг.

Ответ Си на давление Трампа будет жёстким

Как только Дональд Трамп в январе принесёт присягу и станет президентом США, давление на Пекин увеличится. Трамп пригрозил ввести импортные тарифы на китайские товары не менее 60%. Конечно, это навредит экспортной экономике Китая, но и американцы увидят совсем другие цены в магазинах.

Ответ Си, как можно судить по опыту первого мандата Трампа, будет аналогичным, и не только. Достаточно будет в соцсетях бросить клич, что не покупаем такие-то бренды американских империалистов, и никто в Китае не будет покупать. Китай также может ужесточить правила выдачи разрешений, проверок на безопасность, лицензирование американских компаний. Не говоря уже о прямых санкциях, что уже делается.

Другой жёсткий ответ — прекратить закупку сельскохозяйственной продукции у США, например, соевых бобов, что сильно ударит по сельским районам Соединённых Штатов, где Трамп пользуется сильной поддержкой. Тем более, что альтернатив по импорту тех же соевых бобов у Пекина много — Бразилия, например.

У США огромные проблемы в экономике, в частности с занятостью, обострять их не в интересах Трампа.

США со своей виртуальной экономикой не соперник России и Китаю

США не могут соперничать с Китаем по цене на товары, а с Россией — по цене на ресурсы. Бумажками на фондовом рынке сыт не будешь, а санкции — тупиковый путь. Октябрь стал рекордным месяцем для товарооборота Китая и России. Похоже, проблема с платежами ушла в прошлое — с августа виден устойчивый рост объёмов импорта, согласно данным китайской таможни.

Поэтому опасения, что Китай откажется от поддержки РФ, так как боится проиграть в экономической войне с США, беспочвенны. Отношения с Россией строятся Пекином на основе долгосрочных планов строительства Большой Евразии, а не из сиюминутных выгод размена на "договорняки" с США. В Китае понимают, что Россия — крупнейший сухопутный сосед, глобальная экономика, ядерная держава с опытом ведения современной войны (Тайвань никто не отменял). Это то, что требует долгосрочной линии и неизменной позиции, а конъюнктурные подходы приведут Пекин к стратегическому поражению.

Уточнения

Сове́т Безопа́сности ООН  — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.  С провозимых через границу государства товаров взимаются таможенные пошлины.

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер  — британский политик, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы. Ранее занимал должность лидера парламентской оппозиции (2020—2024).

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В Южно-Китайском море началась активная фаза совместных учений ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2024».
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай совбез оон си цзиньпин дональд трамп
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