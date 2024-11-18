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Любовь Степушова

План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь?

3:47
Мир » Бывший СССР » Украина

Зеленский воспринял критику Запада о том, что в его "плане победы" всё только о действиях партнёров и ничего об Украине, и выдал "план стойкости".

План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь?
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"План внутренней стойкости" будет представлен Владимиром Зеленским в Раде 19 ноября и будет предусматривать, согласно данным СМИ...

  • Пересмотр подходов к мобилизации и рекрутингу. По этому пункту выступил министр обороны Рустем Умеров, который пообещал, что Украина откажется от принудительной мобилизации. Если кто-то в это верит, то только розовые пони.
  • Защиту энергообъектов и энергосистемы. Будут обещания выделить деньги или взять кредиты для восстановления энергосистемы, а потом они будут разворованы под неизбежные последующие удары ВКС РФ.
  • Привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику. В этом пункте всё ясно — недра и земли Украины уже отданы под кредиты американцам и европейцам через компани BlackRock и JPMorgan Chase. "Украина — богатая ресурсами страна, обладающая месторождениями полезных ископаемых, необходимых для производства современных полупроводников и аккумуляторов. Страна обладает 22 из 34 минералов, определённых ЕС как критическое сырье", — говорится в статье The Times.
  • Разработку и наращивание производства нового оружия. Будут озвучены планы по строительству под землёй цехов якобы своего оружия, но в итоге — собираемого из западных комплектующих. Пока одни неудачи. Запад выделил Украине миллиарды долларов на производство собственных дальнобойных ракет "Нептун" для ударов в глубь России, но Киев не смог наладить их производство. Не хватило компетенций.
  • Изменение правил оборота оружия среди гражданских. В чём тут устойчивость, если каждый, имея оружие, сможет стрелять в каждого, совсем непонятно, но Зеленский объяснит.
  • Создание условий для интеграции военных в социальную жизнь. Если только с наймом в ТЦК. Для нормальной социализации нет денег. Сейчас раненые ВСУ переводятся за штат с выплатами минимальных пособий в 600 гривен, похоронные семье в размере 15 млн гривен — недостижимая мечта, надо доказать, что убили в бою.
  • Создание "министерства объединения украинцев". Присутствует надежда на возвращение беженцев и их вступление в ВСУ. Опять же будет грандиозный распил бюджетных денег, но никто не вернётся. Тенденция обратная — украинцы массово вывозят за границу своих детей.

"Украинская правда" приводит такие пункты плана:

  • фронт,
  • единство,
  • оружие,
  • энергетика,
  • финансы,
  • безопасность,
  • человеческий капитал,
  • общины,
  • культурный суверенитет
  • и политика героев.

Налицо медийные формы повышения настроения, которые, может быть, в начале СВО и действовали, но не сейчас. Стойкости способствуют ясные цели и единство народа и руководства. Ничего этого нет, так как везде ложь и издевательства. Стойкость недостижима, если будут повышаться налоги (требует МВФ под кредиты), отсутствовать свет (последствия политики эмоций), не будет помощи на восстановление жилья, будут умирать на войне молодые люди 18-25 лет.

Этот план Зеленского не поможет ВСУ выиграть войну, не поможет украинскому народу сохраниться в составе Украины. Реальность такова, что украинцы хотят любых условий капитуляции, лишь бы война закончилась.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский - президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года. Первоначально планировалось, что срок полномочий Зеленского истечёт в мае 2024 года, но введение военного положения в феврале 2022 года помешало проведению запланированных президентских выборов.

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Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина верховная рада владимир зеленский
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