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Петр Ермилин

В Европе оценили последствия кадровых решений Трампа

Мир

Избранный 47-ой президент США Дональд Трамп выбирает кабинет для своей второй администрации, и те кандидаты, которые в итоге будут контролировать ключевые позиции внешней политики, определят будущие глобальные действия Америки, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Майда Руге в своей новой статье для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье для аналитического центра она анализирует последствия кадровых выборов Трампа. 

В Европе оценили последствия кадровых решений Трампа
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. В Европе нарастает неопределенность относительно будущего подхода Трампа к внешней политике и того, может ли он выполнить радикальные обещания относительно европейской безопасности; минимизировать роль Америки в НАТО; вывести американские войска из Европы; или принудить Украину к мирному соглашению, которое включает территориальные уступки России и военный нейтралитет Украины.

В европейских столицах все внимание приковано к предстоящим назначениям на должности в кабинете Трампа по внешней политике и политике безопасности. Ожидается, что (если принцип "кадры — это политика" верен) назначения Трампа на ключевые посты в кабинете министров (включая Госдепартамент, Совет национальной безопасности и Пентагон) могут помочь европейцам расшифровать направление его второй внешнеполитической программы.

И кабинет Трампа на второй срок, вероятно, будет в большей степени соответствовать его представлениям о европейской безопасности и приверженности Америки своим европейским союзникам. Таким образом, определение трех внешнеполитических направлений Республиканской партии (приматисты, приоритизаторы и сдерживатели) имеет жизненно важное значение для интерпретации его первых выборов в кабинет министров и того, как они могут взаимодействовать или сталкиваться в битве за мнение Трампа.

Сторонники приматизма составляют большинство традиционной республиканской внешнеполитической элиты в конгрессе и поддерживают сохранение глобального лидерства США. Они считают, что лидерство Америки в НАТО и продолжающаяся поддержка Украины отвечают стратегическим интересам Америки. Приоритизаторы и сдерживатели, напротив, утверждают, что поддержка США Украины истощает военный потенциал Америки в регионе, который не отвечает ключевым стратегическим интересам Америки, и призывают направить финансовые и военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять угрозе со стороны Китая. Сторонники сдерживания особенно хотят, чтобы США сосредоточились на внутренних проблемах — начиная с обеспечения безопасности южной границы страны с Мексикой — и проявили сдержанность в размещении своих вооруженных сил за рубежом.

В конечном счете, как сдерживатели, так и приоритизаторы хотят, чтобы Европа взяла на себя полную ответственность за свою собственную безопасность и за безопасность Украины, позволив США сосредоточиться на Китае и внутренних проблемах.

По мнению самого Трампа, во время его первого президентского срока кабинет, в котором доминировали приматисты, саботировал его внешнеполитическую программу в сочетании с американским истеблишментом. Он назвал многих своих советников, работавших на первом сроке, "глобалистами и разжигателями войны" и пообещал исключить их из своей второй администрации, что подтвердилось заявлением Трампа о том, что он не будет приглашать Майка Помпео и Никки Хейли, двух видных сторонников приматизма из его первой администрации, вернуться в его второй кабинет. Его сын, Дональд Трамп-младший, является ключевым членом переходной команды Трампа: он написал в X, что "движение "остановить Помпео" — это здорово, но этого недостаточно", и пообещал полностью искоренить "неоконсерваторов и военных ястребов" из следующего состава администрации. 

Но объявление о том, что Трамп выбрал конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца и сенатора Марко Рубио советниками по национальной безопасности и госсекретарем соответственно, указывает на то, что кабинет Трампа на второй срок готов принять некоторых сторонников прайма, хотя и с определенными коррективами.

Уолтц и Рубио — оба бывшие сторонники приматизма, а ныне приоритизаторы, и известные "китайские ястребы" в конгрессе. Ранее они были советниками в администрации Джорджа Буша. Уолтц резко критикует расходы США на помощь Украине, утверждая, что они должны прекратить политику "карт–бланша" и передать ответственность за оборону Украины богатым европейским странам, в частности Франции, Германии и Великобритании. Уолтц также высказался против заявки Украины на вступление в НАТО. Аналогичным образом, Рубио становится все более критичным по отношению к американской поддержке Украины. Он видит величайшую задачу Америки в том, чтобы "заставить устаревшую внешнюю политику... изменить приоритеты и сосредоточиться на самой насущной угрозе Америки: Коммунистической партии Китая. И это потребует компромиссов и разделения бремени".

Другими словами, и Уолтц, и Рубио отказались от своих прежних приматистских убеждений. Они хотят как можно скорее прекратить конфликт на Украине, передать ответственность за Украину Европе и переключить внимание США на события в Индо-Тихоокеанском регионе.

То же самое относится и к назначению Элизы Стефаник, которую Трамп назначил своим следующим послом в ООН. В период с 2016 по 2020 год она проявляла приматистские тенденции, не соглашаясь с позицией Трампа по НАТО. Однако Стефаник зарекомендовала себя ярой сторонницей Трампа, поддержав его во время слушаний по импичментуи после восстания в Капитолии 6 января 2021 года. Это, наряду с ее откровенной поддержкой Израиля, обеспечило ей место во главе списка: учитывая общее презрение Трампа к ООН и другим международным институтам, роль Стефаник, вероятно, будет аналогична роли Хейли во время первого президентского срока Трампа. В основном это касалось пропаганды Израиля и защиты выхода администрации Трампа из международных соглашений и институтов.

На данный момент, похоже, приоритизаторы и сдерживатели, будут управлять кораблем в отношении Украины. Похоже, что это главным образом связано с противодействием вступлению Украины в НАТО с одновременными ожиданиями того, что европейцы должны взять на себя коллективную ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине и поддержать сделку между Россией и Украиной, заключенную при посредничестве Трампа.

Но то, как администрация Трампа будет подходить к внешней политике в отношении Ближнего Востока, менее ясно. В отличие от своих взглядов на Европу, Уолтц и Рубио сохраняют сильные приматистские "инстинкты" в отношении Ближнего Востока, особенно в отношении израильско-иранского вопроса. Что касается поддерживаемых США военных ударов Израиля по Ирану, то их взгляды потенциально могут вступить в противоречие с мнениями таких истинных лидеров, как новый вице-президент Джей Ди Вэнс. Последний пообещал, что не поддержит санкционирование военных ударов по материковой части Ирана и стремится предотвратить любую эскалацию в регионе, которая может привести к усилению участия США.

Наконец, между ключевыми членами кабинета и "корпоративистским" окружением Трампа возникнет важная динамика. Такие влиятельные личности, как Илон Маск, Ричард Гренелл и Джаред Кушнер, официально не входят ни в одно из внешнеполитических объединений. Но их сильные деловые интересы в других регионах мира — у Маска в Китае, а у Кушнера на Ближнем Востоке и в арабских странах Персидского залива — означают, что они не обязательно согласуются с идеями, которые продвигают члены кабинета Трампа, занимающие приоритетные позиции. Существует вероятность конфликта между деловыми интересами Маска в Китае и крайне воинственным подходом таких политиков, как Уолтц, Вэнс или потенциальный следующий торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Планы Кушнера по установлению мира на Ближнем Востоке также могут не совпадать с позицией приоритизаторов или сдерживателей, которые стремятся уйти из региона и любой ценой избежать эскалации в отношениях с Ираном. Однако, в отличие от этого, вопросы внешней политики второго порядка, по которым у приоритизаторов и сдерживателей нет мнения, будут полностью решаться теми, кто, например, как Гренелл, является ответственным лицом и имеет твердое мнение. В данном случае ярким примером является ситуация на Западных Балканах.

Существует также вероятность того, что у Трампа есть "дикая карта": он непостоянен и непредсказуем и уже колебался между различными внешнеполитическими течениями во время своего первого президентского срока. Но в конечном счете отсутствие согласованности во внешней политике Трампа означает, что у его советников по внешней политике также есть достаточно возможностей для развития и определения политики Америки. Несмотря на то, что результаты, скорее всего, будут беспорядочными и непоследовательными, крайне важно, чтобы правительства европейских стран подготовились к проведению внешней политики во время второго президентского срока Трампа. Это и близко не будет похоже на его первый срок.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз илон маск майк помпео дональд трамп
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