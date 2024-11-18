Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака?

3:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Любым способом надо возбудить протесты в РФ, именно для этого делаются вбросы об ударах западными дальнобойными ракетами в глубь территории России.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Сразу несколько западных крупных изданий сообщили, со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден, а за ним руководство Франции и Великобритании дали разрешение Украине (читай — себе) на удары в глубь территории РФ.

Axios пишет, что разрешение было получено за три дня до слива информации. Тогда становится понятным решение Москвы о нанесении превентивного удара по энергосистеме Украины 18 ноября утром. Посыл такой — не успокоитесь, Украина погрузится в тотальный блэкаут.

Также, вероятно, канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре 17 ноября пригрозил президенту РФ Владимиру Путину разблокировкой поставок в ВСУ ракет Taurus, и даже в более широком контексте — всех западных ракет.

Само разрешение Байдена подаётся как сигнал Северной Корее, чтобы она отозвала свой контингент из Курской области. Но любая причина оправданий вынесенного решения не должна учитываться Москвой — кому какое дело, что РФ делает на своей территории. Заметим, что и ранее западные СМИ делали подобные вбросы, но они не реализовывались.

18 ноября утром французская Le Figaro удалила из своей статьи информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами SCALP и Storm Shadow. А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе сообщил, что Париж продолжает "изучать возможность" нанесения ударов в глубь России с использованием французского оружия.

Вашингтон официально пока не комментировал ситуацию. Надо понимать, что это действия уходящей администрации и она прибывает в состоянии грогги после нокдауна на выборах. Сейчас у неё две задачи:

нарушить планы избранного президента США Дональда Трампа "за 24 часа" прекратить войну; отмазаться от обвинений Украины и Европы в том, что США не сделали всё, чтобы дать шанс ВСУ нанести "стратегическое поражение" или хотя бы "обеспечить сильные позиции" на переговорах с РФ.

Реально западники хотят добиться протестов в Курской области и других приграничных районах, а там и разрастания конфликта между субъектами федерации, между центром и субъектами и между россиянами на личном уровне. Это выход на раскачку России по советскому сценарию с целью её ослабления и развала.

В военном отношении для нанесения массированных ударов у Украины нет достаточных установок и ракет, а одиночные не решат проблему остановки наступления ВС РФ.

Ответ обещан ядерным оружием, неслучайно РФ недавно изменила свою ядерную доктрину, куда включен пункт о том, что нападение неядерной державы на Россию при поддержке ядерных держав считается их совместным нападением на РФ. И ядерный удар, конечно, будет не по территории Польши или Румынии, а Украины. Но цели будут совсем другие.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.



6 августа 2024 года Вооружённые силы Украины перешли российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. В ходе операции ВСУ оккупировали несколько десятков населённых пунктов, включая город Суджу. Возможными целями операции журналисты и военные эксперты называют отвлечение Вооружённых сил России с востока Украины, захват российских территорий для последующего обмена территориями в рамках будущих мирных переговоров, а также повышение морального духа украинских военнослужащих и мирных жителей.



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