Скандал в научном сообществе: Трамп назначает Кеннеди главой минздрава

6:11 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Заявление избранного президента Дональда Трампа о том, что он назначит Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения США и социальных служб вызвало шок, испуг и даже панику не только в Минздраве, но и в научном сообществе, сообщает Science.

Фото: Wikimedia Commons by Daniel Schwen is licensed under Public domain

На протяжении многих лет Кеннеди якобы поддерживал ложные заявления о вакцинах, высказывался по поводу безопасности продуктов питания и лекарств, а также осуждал коррупцию в Национальных институтах здравоохранения (NIH), Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — агентствах, которые он будет курировать.

"Это всё равно, что НАСА возглавит человек, который верит, что Земля плоская”, — без тени иронии шутит вакцинолог из Пенсильванского университета Пол Оффит (Paul Offit), который работал в консультативном комитете по вакцинам в CDC, а в настоящее время — в FDA.

Обычно Сенат должен был бы утвердить кандидатуру Кеннеди, но Трамп хочет обойти это требование при выборе кабинета министров, используя перерыв в работе. Согласятся ли сенаторы на это, неясно.

"Все должны быть готовы к тому, чтобы убедить сенаторов-республиканцев выступить против этой угрозы здоровью и науке”, — предупреждает бывший директор Национального института здравоохранения Гарольд Вармус (Harold Varmus).

В частности, сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди (Bill Cassidy) из штата Луизиана, выразил кандидату свою поддержку, написав в Твиттере: "Кеннеди отстаивал такие вопросы, как здоровое питание и необходимость большей прозрачности в нашей инфраструктуре здравоохранения. Я с нетерпением жду возможности узнать больше о других его политических позициях и о том, как они будут способствовать консервативной, проамериканской повестке".

Правда, некоторые сенаторы-республиканцы, у которых будет большинство в 53 голоса, могут не согласиться с позицией Кеннеди о праве на аборт.

"Нет никаких сомнений в том, что нам нужен министр здравоохранения, выступающий за право на жизнь, и, конечно, мы беспокоимся о Роберте Ф. Кеннеди-младшем", — высказалась президент организации Susan B. Anthony Pro-Life America Марджори Данненфельзер (Marjorie Dannenfelser).

За несколько дней до победы на выборах Трамп заявил, что позволит Кеннеди "разгуляться" в вопросах здравоохранения, питания и лекарств.

"Я весьма рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб Соединённых Штатов, — написал Трамп в социальной сети Truth Social. — Слишком долго американцы были раздавлены промышленным пищевым комплексом и фармацевтическими компаниями, которые занимались обманом, дезинформацией и неразборчивостью в информации, когда дело касалось общественного здравоохранения”.

Кеннеди готов положить конец фторированию воды — прерогативе штатов и местных властей, а также пересмотреть все данные о безопасности вакцин. Оба эти предложения Трамп назвал приемлемыми.

В последнее время Кеннеди уделял особое внимание неинфекционным заболеваниям, таким как диабет и рак, и факторам риска, таким как ожирение.

В программе News Nation Кеннеди обозначил свою цель — "положить конец эпидемии хронических заболеваний в этой стране”, включая ощутимое снижение заболеваемости "у наших детей в течение двух лет”.

С этой целью, по его словам, Трамп попросил его реорганизовать FDA, CDC, NIH и некоторые подразделения Министерства сельского хозяйства США. По словам Кеннеди, его задачей было "искоренить коррупцию", "положить конец конфликтам интересов" и "вернуть эти агентства к их богатой традиции золотого стандарта, эмпирически и научно обоснованной медицине".

В FDA Кеннеди предупредил сотрудников "сохранять свои записи” и "собирать чемоданы”, сказав, что "целые отделы” этого агентства "должны уйти”. На прошлой неделе он объявил, что 20 января 2025 года планирует уволить 600 сотрудников NIH.

Кеннеди назвал Центр FDA по безопасности пищевых продуктов и прикладному питанию, который контролирует безопасность пищевых продуктов, ключевой целью для роспуска. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обладает широкими полномочиями по обеспечению безопасности пищевых продуктов, но центр, созданный в начале 1980-х годов, в принципе, может быть ликвидирован по решению исполнительной власти.

Ряд сторонников общественного здравоохранения находят достоинства в некоторых позициях Кеннеди или говорят, что они заслуживают дальнейшего изучения. Например, в нескольких европейских странах отказались от фторирования воды.

"Президент Трамп руководил одним из самых важных проектов по разработке вакцин в истории. Мистер Кеннеди резко раскритиковал вакцины против COVID” — указал Филип Краузе (Philip Krause), до 2021 года занимавший должность замдиректора Управления по исследованиям и обзору вакцин в FDA.

Если подобные конфликты возникнут во время второго президентского срока Трампа, полагает Краузе, то он "на самом деле" не ожидает, что "мистер Кеннеди будет делать то, с чем президент Трамп не согласен”.

Наблюдатели отмечают, что конгресс, который уполномочивает и финансирует NIH, должен будет одобрить значительные изменения в финансировании агентства. А планы Кеннеди по массовому увольнению сотрудников агентства столкнутся с федеральной защитой и медленным процессом увольнения государственных служащих.

Уточнения

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (англ Robert F. Kennedy Jr.; род. 17 января 1954) — американский юрист и деятель антипрививочного движения.



Национальные институты здоровья (англ. National Institutes of Health (NIH)) — учреждение Департамента здравоохранения Соединённых Штатов Америки.



Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.



Центры по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ЦКЗ США) — федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году для обеспечения охраны здоровья и безопасности с помощью предоставления информации для улучшения решений в области здравоохранения.

