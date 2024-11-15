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Любовь Степушова

Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию

4:57
Мир » Северная Америка » США и Канада

Дональд Трамп обрубит крылья институтам Сороса*, чья шайка с проектом "Анти-Россия" давно дестабилизирует постсоветское пространство и страны Восточной Европы.

Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию
Фото: flickr.com by The White House, PDM

Сорос — главный враг Трампа

Миллиардер Джордж Сорос был на протяжении многих лет спонсором демократов и продвигал неолиберальную, глобалистскую и зелёную повестки, чтобы в конце концов править миром "плавильного котла".

Однако американцам не понравились его сатанистские установки, в том числе "гендерного равенства", а также засилье иммигрантов (не нравится никому в мире), которые перестали "плавиться", предпочитая организовывать анклавы, часто преступные. Дональд Трамп стал президентом не потому, что в истеблишменте США так решили, а потому, что так решил американский народ, и приход во власть более здоровых сил — это надолго.

Сейчас уже стало ясно, что республиканцы будут контролировать все ветви власти — исполнительную, законодательную и судебную. В правительстве появятся фигуры, которые будут работать на разрушение соросовских трендов и установок. Это

  • Роберт Кеннеди,
  • Тулси Габбард,
  • Илон Маск,
  • Мэтт Гетц.

Последний в качестве генпрокурора почистит прокуратуру от наймитов Сороса. Известно, что он финансировал более 70 американских прокуроров, выступая за реформы, такие как "сокращение судебного преследования за ненасильственные преступления" и корректировка правил освобождения под залог, что привело к росту уровня преступности в США.

Подобные чистки коснутся всех гражданских и силовых ведомств США. И эта грандиозная "перестройка" будет сопровождаться сопротивлением и ослаблять США.

С ослаблением Сороса прекратится финансирование русофобов на постсоветском пространстве

С ослаблением Сороса уйдёт из повестки капиталистический глобализм, который грабил свою периферию. Следствием станет прекращение мощного финансирования западных марионеток на постсоветском пространстве — пещерный национализм уйдёт в прошлое, как и ЛГБТ-повестка**, а также убийственное намерение соседей России "войти" в ЕС и НАТО. Появится шанс постепенно мирно налаживать взаимодействие с лояльными РФ людьми во власти.

Заметим, что в последнее время в Молдавии "соросята" напрямую советовали Санду через соцсети, как проводить реформы в судах, чтобы подавить оппозицию. В Казахстане НПО Сороса пытались не дать провести референдум по АЭС, а в Грузии — организовать майдан по итогам парламентских выборов по смещению действующей власти. Украина — это сегодня сборище соросят, которые продали активы страны американским корпорациям, оправдывают убийства русских и гробят украинскую государственность.

Орбан стал "мостом" Европы к Трампу

Также ставленники Сороса будут изгнаны из европейского истеблишмента. Reuters пишет, что фонды Сороса резко сокращают своё присутствие в Европе.

Трамп будет строить двусторонние отношения с национальными правительствами европейских стран в обход Брюсселя. И уже меняется риторика в западных СМИ — премьер Венгрии Виктор Орбан в один день из "отщепенца" превратился в "мостик между Европой и Трампом". Опыт Орбана показывает, что у него серьёзный и прочный тыл в лице Китая и Турции, и даже России. Так будет скоро выглядеть Европа — объединённая в ЕС или вне него.

Россия будет бенефициаром краха глобализма

Недавно контроль над фондами Сороса* перешёл наследнику Джеймса — 37-летнему Александру Соросу, который объявил о сокращении программ на 40% и реструктуризации. Сорос-младший будет концентрировать ресурсы в США для войны с Трампом. Увидим, как скоро движения в поддержку Палестины превратятся в антитрамповские.

Уход соросовских спонсоров с постсоветского пространства поможет России с обходом санкций, и на границах установится спокойствие. Будет побеждена Украина, которая не имеет собственной ресурсной базы для войны, а потому прекращение военной, экономической, финансовой, дипломатической и информационной поддержки из США будет означать для неё достаточно быстрый крах. Европа с приходом к власти консервативных сил откажется от санкций в пользу роста благосостояния своего населения, что обесточит "трансатлантическое братство".

* Фонды "Открытое общество" и "Содействие" Сороса признаны в России нежелательными.

** Верховный суд РФ признал деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.

Уточнения

Джордж Со́рос  — американский трейдер, финансист, инвестор.  Создатель сети организаций, известных как «Фонд Сороса». Член исполнительного комитета International Crisis Group. На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов США.
 

Александр Сорос  — сын миллиардера Джорджа Сороса, продолжает дело отца, поддерживает его идею, является председателем фондов «Открытое общество» и одним из молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума 2018 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы грузия украина молдавия казахстан джордж сорос дональд трамп
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